«Me dejaron entrar a la central nuclear de Lemoiz y me llevé un camión lleno de objetos» La bilbaína Marisa González, pionera del uso de las tecnologías en la creación artística y premio Velázquez 2023, expondrá en Azkuna Zentroa desde el día 29 una retrospectiva sobre sus cinco décadas de trayectoria

Isabel Ibáñez Lunes, 20 de octubre 2025, 07:10 | Actualizado 07:36h. Comenta Compartir

Solo hay una cosa en Marisa González (Bilbao, 1943) que desvela los 82 años que tiene, y es esa capacidad de contar historias tremendas que a las generaciones posteriores les suenan casi a realismo mágico. A los 16 años perdió a su madre por un cáncer y su padre decidió sacarla del colegio de monjas para que ayudara en casa y se hiciera cargo de sus dos hermanos pequeños. «Llevé a uno de ellos a la academia de refuerzo y su profesor me preguntó qué hacía yo allí. Le contesté que mi madre había muerto y que mi padre estaba en el club taurino echando la partida. Me dijo que yo no tenía que hacer eso, que debía dedicarme a cursar una carrera y que no sacrificara mi vida. Me hizo prometerle que seguiría estudiando, como quería mi madre. No recuerdo su nombre y habrá fallecido ya, pero sé que fue al concurso de 'Un millón para el mejor'. Le hice caso y hoy puedo decir que estoy donde estoy gracias a él».

Y donde está es a las puertas de presentar una retrospectiva en Azkuna Zentroa –se abre el día 29– después de su paso por el Reina Sofía (en cuya inauguración participó en 1986 como comisaria y artista). «En Bilbao será el doble de grande, y estará centrada en los proyectos de demolición de la central nuclear de Lemoiz y de la fábrica de Harino Panadera», aclara la ganadora del premio Velázquez de las artes plásticas en 2023. Se lo concedió el Ministerio de Cultura «por su amplia trayectoria como artista multimedia, pionera en la utilización de nuevas tecnologías desde los años 70 hasta la actualidad». El jurado destacó además su interés en asuntos como «feminismo, memoria y arqueología industrial, reciclaje y ecología, además de los procesos de exclusión y precariedad».

Ampliar La artista muestra el libro sobre Lemoiz con la señal de la mano que se desintegra. José Ramón Ladra

Cabezas de muñecas

Entrar en su estudio es un viaje a mil destinos, en el tiempo y el espacio. A las playas que recorre recogiendo la basura: «Algunas cosas las tiro al reciclaje y otras me las quedo para mi trabajo. A veces los bañistas me ven con la bolsa y vienen a echarme restos por no ir hasta la papelera. '¿Le importa?', me dicen. En absoluto. Porque yo siempre encuentro joyas». Maderas traídas por las mareas que esconden caras, retorcidas conchas de bivalvos con formas curiosas... Muy cerca, se dejan ver cabezas de viejas muñecas que inspiran inquietud en los pasillos oscuros de esta casa antigua en el centro de Madrid; son el fruto de su proyecto realizado en la fábrica de Famosa, a donde acudía para llevarse las piezas con desperfectos. «Siempre digo que me atrae más un contenedor que un escaparate de lujo. El encuentro fortuito con objetos desechados o abandonados, que pueden llegar a desaparecer, me produce una fuerte atracción. Me seduce la posibilidad de recuperarlos».

Estudió Bellas Artes en la Complutense ante la ausencia en aquel momento de una facultad en Euskadi, licenciándose en 1971: «Y después de 5 años me di cuenta de que en realidad no me interesaba nada de lo que había aprendido». Marchó a EE UU para estudiar un máster en el Art Institute of Chicago. «Al llegar me di una vuelta metiendo la cabeza en todos los departamentos y cuando entré en el de Sistemas Generativos de Sonia Sheridan y la vi rodeada de máquinas, supe que era mi sitio». La parapetan en su estudio tres ordenadores ante los que se sienta a trabajar cada día, una televisión antigua, monitores, faxes, impresoras, cámaras de fotos... Herramientas para generar imágenes. «Trabajar con los adelantos técnicos, con las máquinas destinadas a la sociedad de la comunicación, ha sido una constante permanente e insistente. Me permite manipular, repetir, serializar y fragmentar o construir racionalmente o compulsivamente, recorrer varios caminos y en direcciones diferentes...».

Ampliar Con sus ordenadores. J. R. Ladra

«Al principio fue la primera impresora en color; nos la trajo su inventor al Art Institute of Chicago. Era el primer artefacto para reproducir la realidad tal cual al momento. Hicimos muchísimos experimentos con ella. Luego llegó el fax, la primera forma de mandar textos e imágenes al otro lado del mundo en tiempo real. Y eso hacíamos, intercambiábamos fotos con universidades de otros países siempre proponiendo un tema de trabajo, la contaminación, por ejemplo. Después apareció Lumena, el primer sistema gráfico para artistas, con el que ya no necesitábamos tener un programador a nuestro lado...».

A lo largo de medio siglo, González ha ido desarrollando su carrera a la par que iban apareciendo novedades tecnológicas. Hasta que surgió el concepto de IA: «La puedo usar para escribir algún texto, pero no lo haré para conseguir imágenes», asegura. Aunque eso no significa que esté en contra, siempre que sea el humano quien domine el resultado y no al revés: «¿Has visto la exposición de Marina Núñez en el Museo Antropológico? Es impresionante. Está todo hecho con IA, pero ha tardado años. Me dice que pasa un mes hasta que construye una sola flor». Considera válido el uso de estas nuevas tecnologías siempre que estén «bien trabajadas, bien utilizadas y desde el punto de vista de un artista con critero. Porque si no sería como eso que dicen de que 'pero si este cuadro de Miró lo puede hacer mi niño de 3 años».

Máscaras antigás y señales

En el caos en orden que es su estudio, las estatuillas de santos filipinos colocadas sobre el piano que aprendió a tocar en el Conservatorio de Bilbao conviven con objetos rescatados de uno de sus proyectos estrella: la central nuclear de Lemoiz. Cajones repletos de planos, dosieres de la época, cascos, una enorme balanza que por el peso permanece allá donde la dejó hace dos décadas, máscaras antigás y sobre todo decenas de señalizaciones de peligro, como la que deja intuir lo que podría pasarle a alguien que tocara lo que no debía ser tocado: «Esta me gusta mucho, ves una mano a la que se le están desintegrando las puntas de los dedos». En la pared, una imagen de rascacielos que solo lo parecen, pues son los armarios donde se guardaban las llaves de los distintos espacios de la central, por decenas.

Ampliar Una balanza de la central nuclear.

Se da la coincidencia de que este mismo año y en el mismo sitio, Ixone Sadaba presentó un reciente proyecto fundamentalmente fotográfico sobre la central, ya desprovista de su contenido. Veinte años antes, en 2004, González consiguió que la empresa que había obtenido el contrato para desmantelar el interior de la central le firmara un papel que le permitía husmear por allí para documentar el proceso y también llevarse materiales para la creación artística: «Llené un camión», dice. Cajones y paredes repletos de huellas y recuerdos de la central lo atestiguan. «Los obreros estaban allí trabajando, cortando el metal con fuego, sudando, sufriendo, y me veían a mí disfrutando con mi trabajo, con la cámara, visitando todos los rincones, acercándome al reactor. Estuve dos años. Con todo ello hice una exposición en el Museo CAB de Burgos, vídeo, fotos, objetos y una instalación. Y al ver las noticias en los periódicos llamaron desde Iberduero a la empresa adjudicataria propietaria del contenido a primera hora de la mañana para ver quién me había dado permiso para entrar allí. Pero yo tenía mi papel firmado».

Los siete silos de Harino Panadera

Si consiguió la confianza de la empresa fue porque su anterior proyecto la llevó a documentar el proceso de demolición de Harino Panadera, que también podrá verse en Azkuna Zentroa. «A finales de los años 90 me avisa mi hermano de que van a tirar la fábrica que nos había suministrado el pan durante casi todo el siglo XX, y me fui a grabarlo durante 9 meses. En Bilbao tenían siete silos enormes, blancos, que habían estado ocultos por un muro durante un siglo, y grabé la caída de cada uno de ellos».

Ampliar En su estudio. J. R. Ladra

En aquella vorágine de investigación, González encontró los documentos con las memorias del consejo de administración desde 1911. Entre sus páginas, los propietarios de la fábrica hablan del porqué del fracaso de su empresa. «Hice otra instalación con aquellas frases iluminadas con 24 lámparas de la propia harinera. Decían que 'el descendimiento en las ventas era consecuencia de las vacaciones anuales que nos piden'. Querían vacaciones. ¿A dónde vamos a llegar?».

Frutas y hortalizas

Colgadas de las paredes, fotos de sus proyectos, como el que realizó en un barrio negro de Chicago donde se adentró con su cámara para retratar a sus habitantes, sus costumbres, y donde el hallazgo de una muñeca abandonada y tirada en un vertedero culminó con la serie 'Violación'. La visión feminista está integrada en muchos de sus proyectos, tanto como en su propia vida. Recuerda que su padre, al enterarse de que les dejaba para irse a la universidad en Madrid, le pagó los estudios con el objetivo claro de que no se hiciera «puta».

Más tarde, cuando ella encabezaba movimientos sociales y políticos en su facultad –protestó en mayo del 68, contra la guerra de Vietnam en EE UU, más tarde fue la de Irak, y hoy es la masacre de Gaza...–, su padre dijo que la prefería «puta antes que roja», y ese será el título de un documental que van a rodar sobre ella. Pese a estos episodios, tampoco tan extraños en familias del pasado, la relación con el progenitor acabó normalizada.

Hoy vive junto a Germán, economista con el que lleva 55 años y con el que tuvo 3 hijos: «Siempre supe que no querría casarme con otro artista, porque iba a acabar a su sombra, limpiando sus pinceles y dando clases. Cuando iba a exposiciones estando embarazada, solía esconder la barriga con una capa, porque en cuanto sabían que ibas a ser madre ya te miraban con otros ojos, tu carrera se frustraba».

Ampliar Libros de fotos. J. R. Ladra

Su activismo feminista de otras épocas lo desarrolla en la actualidad cada martes en la biblioteca del Reina Sofía; allí se reúne con otras diez mujeres de distintos ámbitos profesionales para escribir la Wikipedia de artistas, científicas... no reconocidas. Se hacen llamar 'Cuarto propio', en honor a Virginia Wolf: «Nunca pensé que tuviéramos tantos problemas para escribir estas biografías. Hay hombres, siempre lo son, qué casualidad, que se les llama bibliotecarios y son como los inspectores que revisan para que no se metan patochadas, mentiras, tonterías. Pues al minuto de colgar el artículo de una de estas artistas, o científicas o lo que sea ponen una nota de aviso de borrado promocional, como si estuviéramos haciendo promoción de esa persona...».

La planta 'cruel'

La rodean también sus fotos de chayotes en todas las etapas de su vida e incluso más allá: el chayote es una planta trepadora de la familia de las cucurbitáceas similar al calabacín que cuando germina se abre y recuerda a una vagina. Aunque ahora es otra especie la que centra su interés, su último desafío: la 'Araujia sericifera', «conocida como 'la cruel' porque al crecer se enrosca en las plantas cercanas y las asfixia». Aquí es una planta invasora que contiene dentro una especie de 'abuelitos' o dientes de león, que ella acumula en una urna formando una masa blanca para fotografíar en su mesa sobre una tela negra. Ya lo hizo anteriormente con los restos que quedan en el filtro de la lavadora: los moldeaba para darles formas diferentes.

Ampliar Con la planta 'cruel'. J. R. Ladra

Frutas y hortalizas integran una parte de su trabajo. Visita y rebusca en mercadillos para dar cuerpo a la serie denominada 'Transgénicos': Limones grandes y deformados que su hermano le trae del huerto; zanahorias que dejó secar hasta que se redujeron a una mínima parte y hoy parecen piedras; cebollas que el tiempo desintegró por dentro mientras su envoltorio de capas sobrevivía inmutable. Un caparazón vacío.

Reporta un error