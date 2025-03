Ratones, monos, perros, peces… Cómo y para qué se investiga con animales

¿Por qué se utilizan?

Básicamente se recurre a ellos cuando no queda otro remedio. Por ejemplo, los ratones son fundamentales para investigar enfermedades como el párkinson o el alzhéimer. “En neurociencia no podemos biopsiar el cerebro, no ocurre como con el cáncer. El cerebro es complejo y las biopsias, muy arriesgadas. Al no poder biopsiar, el cerebro es una caja negra que no podemos estudiar. Por eso necesitamos más a los animales que en otras áreas”, explican desde el Achucarro Basque Center for Neuroscience.