Vuelvo a ver a Josu en la barra del Moma... me da el arrebato y le propongo ir a mi casa

SEXO EN NUEVA BILBAO Cada viernes, Karri Bilbao nos comparte las historias y experiencias que vive con sus amigas. Tras años de convivencia en pareja han regresado a las noches (y tardeos) de la villa.

Tras la pandemia cambiaron muchos de nuestros hábitos a la hora de salir. Así, el tardeo ha ido ganando terreno y decidimos en el grupo de WhatsApp de la cuadrilla proponer alternativas. Ane comenta que, en Getxo, la Ola e Igeretxe tienen fama de buen ambiente. Maite e Izaskun prefieren probar en Moma o Crystal, ambos en Bilbao. Optamos por Moma y compramos entradas anticipadas a precio más reducido que en la taquilla. Quedamos a las cinco, hora que nos devuelve a tiempos de adolescencia, cuando apurábamos la tarde antes de regresar a casa, muy formales, a la hora pactada.

No sé muy bien qué esperábamos, pero es raro acceder a un local en plena tarde con luces y música que nos adentran de lleno en la nocturnidad discotequera a un par de tramos de escalera. Nos reímos dudando de si pintamos algo por aquí, dado que, a nuestra vera, un grupo de veinteañeras baila al son de Shakira y su venganza archiconocida a Piqué. Pocos metros más allá, otro grupo celebra la despedida de soltero de un amigo al que han vestido de torero y, algo más alejadas, parejas de treintañeros ríen a carcajadas abrazadas en corro. Vamos a la barra a pedir la consumición que incluye la entrada y nos sentimos más integradas cuando divisamos a nuestra izquierda a un par de cuadrillas de edades similares a la nuestra. Lo cierto es que pasada una hora y algunos bailes con la música en directo después, llegamos a la conclusión por unanimidad de que en Moma cabe de todo y más cuando la tarde avanza…

Izaskun nos alerta de que ha entrado Iñaki, un compañero de trabajo con el que tuvo una historia hace menos de un año, cuando él se estaba divorciando. Para ella solo fue sexo ocasional, mientras que para él supuso una aventura con vocación de algo más. En realidad, él se estrenaba en materia de infidelidad y lo vivió con la intensidad propia de quien lo hace todo por primera vez. Izaskun se sintió entonces abrumada con tanta atención y cortó de manera brusca para no alimentar falsas esperanzas y hacerle sufrir más de lo necesario. Pero él no lo llevó bien y, de vez en cuando, le escribe mensajes en apariencia neutros, aunque cargados de intencionalidad. «No hay como ignorar a un hombre para que esté loco por ti», comenta Izaskun…

Llevo el bote y pido otra ronda. En la barra veo a Josu de espaldas, aquel que conocí en el Berbalagun un sábado por la mañana y con quien perdí la virginidad en el divorcio. A quien invité a mi casa sin intercambiar números de teléfono ni acordar futuras citas que nos comprometieran. Amor efímero y necesario, balsámico y libre de ataduras que olvidé al día siguiente, sin que me dejara una huella profunda, pero que me hizo sentir viva y liberada… Le saludo con un 'kaixo' mientras suena de fondo 'Una noche de amor', de Tahúres zurdos. Vaya… sonreímos con una sonrisa cómplice y nos besamos sin mediar palabra. Son más de las diez y no esperaremos a que suene Sabina para poner banda sonora a este momento. Me despido de la cuadrilla y del tardeo por la villa. ¿Vamos a mi casa, Josu?

