Los puntos negros de la red viaria vizcaína La Diputación lleva años realizando mejoras en Rontegi, la A-8, el Corredor del Txorierri y La Avanzada para atenuar el impacto de los coches. El subfluvial llega para aliviar todos los nudos

En Bizkaia tenemos unas pocas carreteras por las que no pasan ni cien coches al día, y otras en las que los medidores de circulación no dan abasto. El Puente de Rontegi, la A-8, el Corredor del Txorierri y La Avanzada son las cuatro vías principales del territorio, las más utilizadas de largo y, lógicamente, las que más accidentes y embotellamientos registran. La Diputación lleva años realizando mejoras en todas ellas para intentar aliviar la densidad, especialmente la ampliación de carriles y la mejora de los accesos. En unos meses arrancan las obras del subfluvial, el túnel bajo la ría que unirá Artaza y Ballonti llega para descongestionar todas ellas.

Autovía A-8 Muchos radares y más carriles para aliviarla

La A-8 a su paso por Bilbao era antaño el punto negro de las carreteras vizcaínas. La siniestralidad se ha reducido a la mínima expresión en la zona gracias al reajuste de los límites de velocidad y la instalación de una serie de radares. También ha ayudado de forma decisiva haber prohibido el paso a todos los camiones que no tengan como destino la capital vizcaína.

128.000 vehículos diarios de media por el punto más transitado.

Con todo, aún quedan por solucionar cuestiones en la principal autovía del territorio. Sigue soportando una accidentabilidad elevada y embotellamientos en puntos como la recta de Max Center, el segundo punto de Bizkaia por el que más coches pasan cada día, el entorno de Malmasin y del puente de La Arena, la conexión con Cantabria. Además de la mejora del pavimento, la gran transformación que se está ejecutando durante los últimos años en el tramo de la Margen Izquierda está siendo el desdoblamiento de carriles. El objetivo es que haya tres carriles de circulación hasta La Arena, ahora mismo se actúa entre Portugalete y Trapagaran. En lo que respecta a Malmasin existe un gran proyecto para desviar tráfico de camiones hacia la AP-68 y evitar que atraviesen el largo túnel. De momento, acaba de culminar la larga obra para mejorar los sistemas de contención en la zona de Basauri tras detectarse que estaban obsoletos.

La Avanzada Se avecina una nueva temporada de afecciones

Que en apenas dos carriles se concentren todas las mañanas y tardes los conductores que viajan desde la Margen Derecha y Uribe Kosta hacia el Bilbao Metropolitano –o viceversa– convierten irremediablemente este punto en uno de los más problemáticos de la red viaria del territorio. Debe sumarse a todo esto el flujo de coches y autobuses que cada mañana utilizan la vía para acceder al campus de la Universidad del País Vasco.

113.000 vehículos de media por el punto más transitado.

Tras culminarse la obra para la cubrición de la carretera a su paso por Leioa, un proyecto destinado principalmente a reducir el ruido y mejorar la habitabilidad en la zona, los usuarios de La Avanzada van a enfrentarse a partir de ahora a nuevas y largas afecciones. Durante el primer trimestre de 2026 está previsto que arranque la ejecución del subfluvial, el túnel bajo la ría que unirá la rotonda de Artaza y Portugalete. La nueva ruta pretende aliviar La Avanzada y por extensión Rontegi, pero durante al menos seis años lo que va a pasar es que se va a elevar considerablemente la circulación de vehículos pesados rumbo al Puerto, donde van a descargarse buena parte de los materiales que van a excavarse para mejorar el mallado de la red ferroviaria.

Corredor del Txorierri ¿Hay que revisar el límite de velocidad?

La circunvalación norte de Bilbao, carretera que todo el mundo conoce como el Corredor del Txorierri, ha ido ganando fluidez de tráfico con el paso de los años gracias al desarrollo de los diferentes polígonos y el Parque Tecnológico de Zamudio, donde hasta el 80% de los trabajadores optan por el vehículo para llegar a su puesto de trabajo según estudios recientes. La vía cambió su fisonomía original para ampliarse a tres carriles con el paso del tiempo, lo que la ha convertido en una vía cómoda... en la que se puede correr.

88.000 vehículos de media por el punto más transitado.

Fue una asociación de vecinos de Lezama la que planteó hace unos años en las Juntas Generales que se revisasen los límites de velocidad para contrarrestar la creciente siniestralidad, pero el planteamiento fue rechazado por elParlamento vizcaíno.Desde que se prohibió el paso de camiones por la A-8 un buen número de ellos han optado por circular por el Corredor del Txorierri, otro factor que ha ido elevando la peligrosidad. Por eso desde hace algo más de un año es una de las vías en las que la Diputación aplica un peaje por uso a los vehículos pesados. Se trata de un intento por desviarlos hacia la Supersur, donde también se paga pero el tránsito es más rápido rumbo a la meseta.

Puente de Rontegi «Parches» a la espera del subfluvial

De los quinientos y pico medidores de tráfico que la Diputación tiene repartidos por todas las carreteras de Bizkaia el que registra cifras más elevadas año tras año es el que se encuentra en el centro del Puente de Rontegi. Su alta siniestralidad y la falta de alternativas cuando hay un colapso es lo que ha llevado a la administración a plantearse construir una carretera alternativa pese al riesgo evidente de que eso lance a la carretera más coches cada día, justo lo contrario a lo que buscan las políticas públicas de transporte y medioambientales.

138.000 vehículos de media por el punto más transitado.

A la espera de que el túnel bajo la ría sea una realidad, la próxima década, durante los últimos años el Gobierno vizcaíno se ha dedicado a «parchear» Rontegi y sus extremos para intentar mejorar la situación. Por un lado se sometió a una profunda remodelación el enlace de Kukularra, en la margen derecha, para mejorar el acceso al puente y la conexión con el Corredor del Txorierri. Por otra, en la Margen Izquierda, se abrió el nuevo enlace de Cruces, cuyo medidor es el segundo con mayor densidad de tráfico de toda la red. Ahora mismo está en marcha una redistribución de carriles en el puente... y un estudio para valorar la posible cubrición de la parte central para atenuar el ruido que padecen los vecinos.

