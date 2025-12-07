Consulta la densidad media del tráfico en las 18 principales carreteras vizcaínas
Conoce las cifras de vehículos que soporta cada vía, así como los registrados en días laborales y fin de semana
Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:28
No es lo mismo circular por La Avanzada un lunes que un sábado. En determinadas horas, el tráfico es tan denso que puede que vayamos ... casi parados pese a que no exista ningún accidente o camión averiado en la calzada. Y así con el resto de principales carreteras vizcaínas. En la siguiente tabla interactiva, podemos conocer la media diaria de vehículos que soporta cada vía, así como los datos en días laborales y en los del fin de semana. Con sólo un vistazo, podemos comprobar cómo Rontegi, el Nudo de Cruces o la Recta de Max Center son las más transitadas, superando de largo los 100.000 vehículos diarios de media. A continuación, estos son las cifras de las 18 calzadas más transitadas del territorio.
