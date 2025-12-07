El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Atascos y escasos topes al coche

El Correo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:29

El riesgo de colapso de las carreteras de Bizkaia choca con una evidencia que explica a ras de asfalto el motivo de sus frecuentes atascos: ... cada vez hay más coches y, proporcionalmente, escasos topes para desincentivar su uso. Los movimientos en vehículos privados han experimentado un crecimiento progresivo tras la pandemia, a pesar de la eficaz oferta de transporte público en el territorio, ampliada en el futuro con la extensión de nuevas líneas del metro. Además de una creciente utilización, el automóvil sigue al alza con un parque móvil en Bilbao en aumento -con alrededor de 140.000 unidades y casi 200.000 personas con carnet de conducir-. Parece comprensible que esta realidad amenace con saturar la red, que soporta la circulación de tres de cada cuatro coches en puntos críticos. Pero contrasta con que ocurra en pleno auge de las políticas institucionales en favor de la movilidad sostenible. Se ha demostrado que el tráfico es uno de los asuntos más complejos de gestión y políticamente espinosos. Las peatonalizaciones, las zonas de bajas emisiones y la posibilidad de aplicar peajes de entrada en las ciudades no concitan tanto consenso como la construcción de mejores carreteras.

