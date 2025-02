«Nueva York será un gran reclamo para otras rutas. Dubai, ¿por qué no?» Apuesta por ir a una ampliación de Loiu «potente» pero meditada y dice que «el dinero para la obra no será un problema»

Josu García Domingo, 2 de febrero 2025, 01:12

Ivan Grande (Madrid, 1978) mira a este 2025 con una mezcla de optimismo e «ilusión». Es consciente de que el aeropuerto de Bilbao que dirige desde hace cuatro años nunca había vivido un momento más dulce. El futuro enlace estival con Nueva York es la guinda de un año «excepcional». En 2024, 'La Paloma' logró su segundo récord histórico consecutivo de pasajeros. No obstante, pide no bajar la guardia porque Loiu se enfrenta a nuevos desafíos, como más obras para intentar absorber el incremento de usuarios antes de que llegue la gran ampliación prevista. Por el camino, el aeródromo corre el riesgo de quedarse pequeño y morir de éxito.

– El aeropuerto no para de protagonizar titulares positivos. Va a ser complicado plantearle preguntas difíciles.

– Estamos muy contentos. Hemos cerrado un ejercicio excepcional. Los números están ahí:un 7% más de pasajeros... Y en las operaciones se ha crecido un 1%, lo que indica que los aviones van más llenos y eso es siempre muy positivo.

– Pero en el número de conexiones no se ha avanzado prácticamente nada. ¿Qué lectura hace de esto?

– Uno de los objetivos que tiene el aeropuerto es poner más rutas al servicio del territorio pero que las rutas funcionen y, en ese sentido, hubo un buen salto cualitativo en 2023 con varios enlaces totalmente nuevos. El año pasado, al final, es verdad que fue prácticamente un saldo neto cero en cuanto a conectividad, pero lo importante es que hemos mantenido todos esos destinos y las perspectivas para el año que viene son muy buenas, en particular para el verano.

– Berlín, Basilea, Cork, Heathrow, más aerolíneas a Copenhague, Roma y Oslo, Palermo y, por supuesto, Nueva York. ¿Habrá alguna sorpresa más?

– Bueno, las compañías aún están cerrando su programación.

– Por su respuesta entiendo que hay más buenas noticias.

– Son las aerolíneas las que tienen que anunciarlo. Yo soy optimista en ese aspecto. Y voy a apuntar algo más. Hay determinadas novedades que quizás no valoramos en su justa dimensión. Por ejemplo, la aerolínea SAS va a desembarcar en Loiu con un enlace a Copenhague, ruta que ya tenemos, pero esta novedad es muy importante porque va a funcionar como un 'hub' o nudo de conexiones. Nos va a conectar con muchas ciudades del norte de Europa. Y eso es importante.

– Visto el ramillete de destinos, ¿qué cree que nos falta o dónde se pueden pescar más rutas?

– A las autoridades vascas siempre les ha interesado mucho abrir rutas con los países nórdicos. Estamos trabajando ahí. También con otras capitales europeas y, como siempre, con las islas británicas.

– El mes pasado, Iberia recibió su primer avión 'Airbus 321 XLR'. Es un aparato con una gran autonomía e ideal para viajes largos desde aeropuertos intermedios, como Bilbao, que quizás no pueda llenar una aeronave de 350 plazas en el largo radio pero sí una de 200 butacas. Puestos a soñar, ¿cree que Loiu podría contar con un enlace con Dubai, por ejemplo?

– Ese avión nos da una oportunidad para alcanzar nuevos destinos porque es perfecto para ese tipo de operaciones desde aquí. Hay varias aerolíneas que están empezando a recibir unidades de este diseño. Y luego está el tema de Nueva York. Esta primera ruta transoceánica va a ser un gran reclamo. Puede ejercer como foco de atracción para otras aerolíneas. Van a decir, 'si United ha desembarcado en Bilbao es porque resulta interesante'. Y si, además, es rentable... Dirán '¿y por qué nosotros, no?' Puestos a soñar...

– ¿Lo ve factible?

– Hay que ir paso a paso. Hace muy poco, Nueva York era una aspiración inalcanzable. Hay que tener los pies en el suelo y valorar lo conseguido, porque se ha trabajado muchísimo... Nosotros y, por supuesto, las instituciones, con una coordinación muy buena. Se han ido sorteando una serie de condicionantes... Y se ha dado la circunstancia de que todas las piezas han encajado en un determinado momento. Nuestro objetivo más inmediato pasa ahora por dar el mejor servicio posible a United. Que se sientan cómodos en Bizkaia, que tengan una operativa agradable... Es importante también que decidan extender sus operaciones a todo el año, no solo al verano. A ver si, entre todos, lo logramos.

– Con aviones así, además, desaparece cualquier duda que pudiera haber con la longitud de la pista, ¿no?

– La pista nunca ha sido una excusa. Hemos demostrado que podemos albergar vuelos transoceánicos. No es un problema.

– El lehendakari apostó en su discurso de investidura por trasladar los vuelos de largo radio a Vitoria.

– Al final son las aerolíneas las que deciden, en función de la rentabilidad. El foco lo tenían puesto en Bilbao, en el País Vasco, incluso en el norte de España y sur de Francia desde hace tiempo. United, en particular, tenía la buena experiencia de las rutas a Málaga y Mallorca y han visto que por el tipo de población y por la apuesta cultural que hay en Bilbao, pues era una buena opción. Además de eso, buscan servicios, no solo el campo de vuelos, también la existencia de pasarelas de embarque, salas VIP, rentacar o la propia conectividad que tenga el aeropuerto. Son muchos factores a considerar.

– Vistos los números y las perspectivas, ¿no necesita Loiu una ampliación urgente?

– Vamos con paso lento, pero firme. Estamos trabajando en el diseño funcional de esa ampliación potente. Hay que hacerlo con calma. Es un proyecto complejo. Por ahora no sabemos cómo se hará. No hay nada cerrado. Estamos analizando los parámetros de partida para determinar cómo adaptar cada uno de estos subsistemas a las necesidades de décadas futuras.

– En su día se habló de más de 90 millones. ¿Hay dinero?

– El dinero no debería ser un problema. Aena ya anunció que haría inversiones fuertes en un grupo de aeropuertos y Bilbao está entre ellos.

El polémico precio del café

– Si no se hace algo rápido, ¿no se corre el riesgo de que se sature la terminal?

– No. Siempre estamos haciendo mejoras para ganar en comodidad. Hasta el momento de la ampliación se harán varias cosas: remodelación de los embarques, reforma de los filtros, renovación de las cintas de equipajes, cambio de los 'fingers', ampliar el parking principal... Siempre estamos ahí.

– Sabe que una de las cosas negativas de este 2024 ha sido el subidón que ha pegado el precio del café en el aeropuerto. Uno grande cuesta 3,40 euros. ¿Por qué se ha adjudicado toda la hostelería a una misma empresa?

– Se hizo de esta manera para tratar de hacer el concurso atractivo, porque no solo incluía Bilbao, sino que era un lote de todos los aeropuertos de la cornisa norte. La empresa adjudicataria está haciendo una apuesta muy fuerte por renovar todos los locales y estamos trabajando con ellos.

«Los vuelos cancelados no llegan ni al 0,3%»

– Enero ha sido el mes de las borrascas y los desvíos. ¿Está acrecentando Loiu su fama de aeropuerto complicado por los embates de la meteorología?

– Siempre que algún familiar me habla del viento, les remito a las estadísticas de cancelaciones. El porcentaje de operaciones afectadas es realmente bajo. Creo que no llega ni siquiera al 0,3% de 52.000 aterrizajes y despegues que tuvimos en 2024. Es verdad que cuando hay un día malo es muy llamativo, porque obviamente afecta a muchas personas, pero no es un problema realmente importante en magnitud.

– Hay algunas aerolíneas que han manifestado su interés porque se amplíe el horario para poder crecer en mayor medida.

– Es algo que no nos lo estamos planteando. Hay que tener en cuenta que esto tiene una serie de condicionantes en el entorno por el tema del ruido. No está en nuesta hoja de ruta. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para que haya más vuelos en las horas valle o de menos utilización. Hay mucho margen ahí.

– El último plan de movilidad presentado hace unas semanas por el Gobierno vasco da por hecho que a medio plazo, los aeropuertos de Euskadi estarán gestionados por la comunidad.

– Es un tema más bien político, así que poco te puedo decir al respecto.

– En ese plan también se habla de la necesidad de tener una conexión ferroviaria al aeropuerto.

– Sería bueno, obviamente. Cuantos más transportes nos conecten con la ciudad y el entorno, mejor. Hace falta excavar un túnel bajo las pistas. Pero no tengo novedad sobre ese proyecto.

– ¿No cree que el servicio de Bizkaibus es mejorable? Sólo conecta con Bilbao. ¿No sería bueno unir también con Getxo o Barakaldo?

– Pues pudiera ser. Me consta que la Diputación está trabajando en esto.

– ¿Y una mejora para aumentar el número de taxis?

– También están con ello.

