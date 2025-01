Los comerciantes de Basauri entregan su 'megacesta' de regalos valorada en 5.000 euros

Comprar en los establecimientos de proximidad de Basauri tienen premio. Este jueves, María Inmaculada Porset lo ha comprobado con la entrega de la 'megacesta' que cada año sortea la asociación de comerciantes del municipio durante las Navidades. Esta vecina de la calle Lehendakari Agirre ha ... resultado ganadora de la rifa y se ha llevado un lote de regalos valorado en 5.000 euros.

Entre los objetos que ha conseguido Porset destacan un televisor de 55 pulgadas, una videoconsola, un descuento de 500 euros para gastar en un viaje, vales por valor de 800 euros para usar en el comercio local, un juego de maletas y una caja repleta de comestibles, vinos y licores. La ganadora ha acudido a la entrega acompañada de su nieta, Anne Azkona.

«Casi se me pasa el plazo, me di cuenta de que tenía el número premiado cinco días antes de que venciera la fecha para ir a reclamar la cesta», ha explicado Porset. Esta basauritarra compró el boleto ganador en la pescadería Fresmar y ha sido su dueña, Paqui Santos, la encargada de hacerle entrega del regalo. En su establecimiento, estaban preguntándose quién podía haberse llevado el premio porque sabían que lo habían vendido ahí, pero «pasaban los días y nadie aparecía».

Aunque todavía no ha hecho el reparto oficial de todos los productos, la pequeña de la casa ha dejado claras sus preferencias: «Me hace más ilusión el jamón que la Playstation 5», ha confesado. Tras la celebración del sorteo, a Porset no se le pasó por la cabeza que esa cesta, que ha estado expuesta en el número 5 de la calle Balendin Berriotxoa hasta este jueves en un escaparate «y que había visto tantas veces», iba a ser para ella.

«Di por hecho que no me había tocado y olvidé el asunto», ha asegurado Porset. Pero cuando reparó en que sí que tenía el número premiado, «llamé a mi hija porque después de mirarlo varias veces no terminaba de creérmelo y le pedí que lo revisara ella por si acaso», ha afirmado entre risas. Con esta iniciativa, los comerciantes de Basauri aprovechan desde hace unos años la época festiva para premiar la fidelidad de sus clientes a través de esta megacesta, cuyos boletos únicamente se pueden conseguir en los establecimientos de proximidad.