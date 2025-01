Getxo confía a un asesor externo el desarrollo de su futuro PGOU

Leire Pérez Getxo Jueves, 30 de enero 2025 | Actualizado 31/01/2025 12:04h. Comenta Compartir

A falta de que el Ayuntamiento de Getxo apruebe de forma definitiva el Plan General de Ordenación Urbana, que construirá 4.471 nuevas viviendas, el equipo de gobierno da pasos para que su desarrollo sea inminente en cuanto esté autorizado. El Ejecutivo local (PNV y PSE), junto al principal partido de la oposición, el PP, ha aprobado este jueves la contratación de un asesor con el 100% de la jornada o, alternativamente, dos consejeros al 50%, que se encargarán de impulsarlo.

El puesto dependerá directamente del área de la alcaldesa, Amaia Agirre. Todavía no se ha desvelado el nombre de la persona o personas que ocuparán el cargo. Deberá tener conocimientos de arquitectura o ingeniería urbanística y estará al frente de la futura oficina de desarrollo del plan. La creación se acordó en el presupuesto de este año, que también fue apoyado por los populares, y contará con una retribución de 64.272 euros al año.

El concejal de Urbanismo, Álvaro González, ha recordado que «no es un asesor cualquiera, es una persona conocedora del ámbito urbanístico que pueda analizar técnica y jurídicamente los intereses públicos contemplados en el nuevo PGOU, desarrollar actuaciones que contemplan vivienda pública y los derechos de los propietarios de dichos suelos». Ha defendido que «no hay oscurantismo en la contratación porque se incluye en los presupuestos» y ha asegurado que «nos permitirá cerrar el plan de vivienda municipal». El edil ha comentado que «es el compromiso que tenemos de iniciar cuanto antes los trabajos para desarrollarlo y hacer frente a la necesidad de vivienda».

La nueva figura ha generado suspicacias en la oposición. Ibon Rodríguez (EH Bildu) ha criticado que «hasta aquí llega la confianza del PNV en los trabajadores municipales. Se va a contratar a un asesor cuando ya hay una persona que hace esa labor y una secretaria, pero además va a mandar sobre los arquitectos municipales que trabajan en el Consistorio. El área de Urbanismo requiere más medios, lo han pedido, y no se les da. No nos facilitáis el análisis que se hizo para saber cómo se encuentra el departamento, se ha anunciado que se recurrirá a la Inteligencia Artificial para ayudarlos y ahora llega la tecnología en forma de asesor que no puede sustituir a los técnicos porque no puede ejecutar ni firmar documentos», ha advertido el portavoz de los soberanistas.

«Más personal»

«Es un refuerzo a dedo bastante ambiguo y con la excusa del PGOU, lo que no es nuevo, y acumula demasiadas controversias porque hace poco ya aprobasteis que el secretario municipal no se jubilase», ha recordado Xabier Benito por Elkarrekin Podemos. La decisión de la alcaldesa de permitir al secretario seguir trabajando llevó a los sindicatos a anunciar acciones legales por «vía penal» ante lo que consideraban un presunto delito de prevaricación (aunque finalmente desistieron de hacerlo). Agirre justificó entonces que el letrado era la persona más adecuada para defender el plan en los juzgados, si como se prevé será recurrido por vecinos no conformes con las actuaciones previstas.

Para ambos grupos políticos, la aplicación del PGOU requiere de «más personal técnico, no asesores de alcaldía, no es lo mismo». El único partido de la oposición que se mostró a favor fue el PP. «Si corresponde a la oficina donde se va a avanzar en el PGOU y va a permitir que se desarrolle de forma más dinámica y rápida, mejor que mejor. La ley permite contratar asesores y liberados», ha defendido Eduardo Andrade.

Servicio de Juventud

El Ayuntamiento trasladará el gazteleku GauEgun de Algorta a la tienda que ocupaba Kantxa Kirol Moda. La decisión fue aprobada con los votos a favor del gobierno municipal y la abstención de los partidos de la oposición. Según han destacado desde el Consistorio, «el nuevo espacio, cerrado por jubilación, traerá ventajas al estar pensado y diseñado para responder a las necesidades de la juventud. Permitirá contar con un lugar digno, atractivo, accesible, de mayor espacio y con un diseño más moderno, donde poder desarrollar diversas actividades». Además, permitirá liberar la planta que ocupaba y que se destinará a los mayores. El PP ha lamentado «no haber hecho lo suficiente para que lo cogiese un comercio».