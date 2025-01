¿Se lavan los bilbaínos las manos después de orinar?

Koldo Domínguez Bilbao Jueves, 30 de enero 2025, 16:58 | Actualizado 17:14h. Comenta Compartir

La petición era sencilla: instalar más fuentes cerca de los urinarios públicos de caballeros sin puerta. Y la argumentación también: los bilbaínos que utilizan esos baños no suelen tener cerca un chorro de agua para lavarse las manos. «Es un acto necesario para evitar la propagación de gérmenes. Algo sencillo pero importante», ha expuesto la edil del PP Paula Garagalza, autora de la propuesta.

Nadie ha rebatido sus palabras pero su petición no ha salido adelante. Después de escuchar a todos los grupos, de fondo ha quedado la duda de si algunos bilbaíno no se lavan las manos después de orinar porque no encuentran dónde o simplemente porque no quieren.

«Lo que aquí hace falta es más voluntad y más civismo», ha apuntado el concejal de Elkarrekin Xabier Jiménez. El edil ha recordado que esos urinarios sin puerta están instalados junto a unos baños que sí la tienen, de esos que se limpian solos, y que en su interior disponen de lavamanos para todo aquel interesado por su higiene personal. Ha venido a decir que nadie puede excusar su intolerancia al agua y jabón en que no hay una fuente cerca. «En la puerta de al lado tienen un grifo», ha resumido. Xabier Fernández, de EH Bildu, ha ratificado estas palabras tras realizar los últimos días, según sus palabras, un trabajo de campo por diferentes barrios. «Hay fuentes suficientes».

Un argumento aparentemente sin fisuras al que la representante popular le ha buscado un pero: «esos baños cerrados no tienen buena fama... la gente no sé si entra a lavarse las manos». La frase no ha gustado al concejal de Obras Públicas y Servicios (sic), Kepa Odriozola. «Se puede entrar dentro. Y todos tienen un lavamanos que funciona sin necesidad de accionar el grifo, con un detector», le ha recordado, al tiempo que ha recordado que en los últimos cinco años se han instalado una docena de nuevos (hasta un total de 81) con un coste medio de 120.000 euros.