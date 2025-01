Cien burgers de regalo y la mejor de Euskadi 2024: así abre esta sábado un nuevo local en Santutxu El barrio suma una nueva opción 'take away' a partir de este fin de semana

La hamburguesa 'Take me back' ha sido la mejor de Euskadi 2024.

Gabriel Cuesta Viernes, 31 de enero 2025, 18:08 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

El barrio bilbaíno de Santutxu sigue llenándose de hamburgueserías. Este sábado 1 de febrero un enésimo local abrirá sus puertas en la calle Particular Allende, en el número 10. Se trata de Hot, un negocio con label vasco que abre su primer establecimiento en Bilbao tras su éxito en Vitoria. Y lo hace a lo grande. Regalando las primeras 100 hamburguesas, como han anunciado en sus redes, y llevando a la villa la mejor burger de Euskadi en 2024.

No se trata de un restaurante, sino de un local de comida para llevar mediante recogida o pedidos a domicilio. Su joya de la corona entre sus propuestas es la 'Take me back', proclamada mejor burger de Euskadi 2024. Lleva pan brioche de patata artesano, dos medallones de carne de 95 gramos de blend de buey y vaca madurada, carpaccio de picaña, bacon crujiente de Basatxerri, queso Monterrey, demi-glace Basatxerri, cebolla encurtida y salsa tártara de mostaza.

También cuentan en su carta con la segunda mejor hamburguesa de España 2023, la Jet Lag burger. En este caso, al pan brioche le acompaña carne de vaca rubia gallega madurada, queso cheddar ahumado, guanciale ahumado, encurtidos nórdicos y su salsa secreta jet lag. Al frente del local están los cocineros Alberto Salcedo como Amira Lemhauli, formados en el Basque Culinary Center.

Cuenta también con numerosas opciones veganas, además de tiras de muslo de pollo como entrantes. Todas van acompañadas de patatas y el precio por unidad ronda los 13 euros. En cuanto al postre, proponen una tarta cremosa de praliné de avellana con base de galleta y mantequilla.

Por el barrio de Santutxu proliferan numerosas hamburgueserías y se han producido bastantes aperturas recientes. Itxas Bide se unió a una nutrida lista entre las que destacan clásicos como la Astuy Taberna, el Lisboa, Arambarri Food & Roll (antigua Cervecería Gambrinus) y La Karmela. También el Buba Burger ha dado una nueva alternativa de take-away. Ya en el terreno de la comida rápida, la cadena McDonald's abre precisamente estos días si quinto local de la ciudad en Zabalbide, justo frente a la boca de metro.