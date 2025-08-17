¿Aprobarías un psicoténico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí Sólo 300 de las 3.609 personas que realizaron la OPE de la Ertzaintza y las policías locales consiguieron superar el examen

David S. Olabarri Domingo, 17 de agosto 2025, 00:36

La última OPE conjunta de la Ertzaintza y las policías locales de Euskadi dejó una situación nunca vista en la historia de los procesos selectivos de la Policía vasca. Por primera vez, el número de aspirantes que aprobaron tras las pruebas teóricas y psicotécnicas (380 de 3.609) que se realizaron en el BEC de Barakaldo el pasado julio fue inferior al número de plazas de funcionarios que se ofertaban (650). En otras OPE exigentes, los suspensos en esta parte oscilan entre el 40% y el 60%. En esta ocasión, el porcentaje de no aptos ha llegado al 90%.

¿Cómo es posible que se produjese este suspenso masivo? La clave estuvo en la prueba psicotécnica, la primera que se realizó. Sobre el papel, evalúa las habilidades de los aspirantes a través de cuatro ejercicios: razonamiento, percepción, aptitudes espaciales y verbales. En esta prueba se realizaron cambios respecto a otras ocasiones y se redujeron los tiempos de respuesta. Tuvieron que responder a 64 preguntas. En algunos de los bloques de 16 preguntas el tiempo límite fue de ocho minutos. En otros todavía menos. Es decir, los aspirantes tenían entre 30 y 15 segundos de media (en función de los bloques) para responder a cada una de ellas. Cada uno de los cuatro bloques se valoró de 0 a 30 puntos. Se requería un mínimo de 10 puntos en cada uno de ellos y 60 de los 120 puntos posibles para continuar en el proceso de selección.

El resultado fue que sólo la superaron 300 de las 3.609 personas que la hicieron, lo que obligó a rebajar la nota de corte para que unos 700 tuviesen opciones en la parte teórica.

Pruebas psicotécnicas ¿Serías capaz de superarlas?

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, afirmó que las pruebas no fueron «muy distintas» a las anteriores y relacionó lo ocurrido con la falta de formación de los aspirantes. «Para ser ertzaina hay que estar preparado porque los exámenes pueden ser distintos y no se puede preparar tan solo una prueba psicotécnica», subrayó Zupiria.

Los sindicatos, en cambio, insistieron en que la clave del asunto fue la reducción de los tiempos para responder a las preguntas y los cambios en las pruebas psicotécnicas. También las academias privadas apuntaron en esta dirección. Muchos de estos centros insisten en que la dificultad del examen fue muy superior al de otros años. Sobre todo, en lo que se refiere a los tiempos de respuesta. Jonathan Enríquez, director del Opebide, recordó que muchos de los opositores se enfrentan a estas pruebas en circunstancias adversas y animó a los miembros del tribunal calificador a que se sienten e intenten completar las pruebas «en los tiempos que ellos marcan».

Los fallos penalizan

En este contexto, EL CORREO ha recogido una selección de pruebas psicotécnicas «idénticas o muy similares» a las que se realizaron en el BEC de Barakaldo. El ejercicio que proponemos consta de 8 problemas y ha sido diseñado por la academia Opebide para que sea representativo de lo que tuvieron que hacer los participantes.

Son los problemas que figuran en la parte superior de estas páginas y que también se pueden realizar en la edición digital de EL CORREO. La prueba en elcorreo.com cuenta, además, con un temporizador para ajustarlos a los tiempos reales de media que tenían los candidatos para contestar a cada pregunta. Cada ejercicio está acompañado de una explicación. Cada pregunta tiene 4 respuestas alternativas, pero sólo una es correcta. Los fallos penalizan en la puntuación final, no así las respuestas no contestadas. «Es interesante que los lectores puedan ver la complejidad del test para que se den cuenta de que no fue un problema de preparación de los aspirantes», apunta Enríquez.

Desde un punto de vista más general, este suspenso masivoha generado malestar interno y cierta polémica entre las academias que se dedican a preparar a los futuros ertzainas, incluso con acusaciones veladas de supuestos tratos de favor y filtraciones de exámenes. Para empezar, el 90% de suspensos agrava los problemas de personal de la Ertzaintza y ha obligado a convocar una nueva OPE de urgencia para tratar de cubrir las plazas (al menos 270) que van a quedar desiertas. De forma paralela, el fallido proceso selectivo ha desatado críticas de sindicatos, que han calificado de «chapuza» lo ocurrido.

Y, además, se ha desarrollado en plena crisis interna de la academia de Arkaute, en la que se ha producido un choque entre determinados núcleos de poder del centro de formación policial y la nueva directora, Miren Dobaran, que se marcha tras menos de un año en el cargo después de intentar realizar cambios en el funcionamiento interno de la academia. Dobaran, que se va con su 'número 2', la directora de Administración y Servicios de la academia, Amaya Angulo, impulsó algunas medidas como tratar de blindar la cadena de custodia de los exámenes para evitar que se produjeran filtraciones. Según diversas fuentes, este cambio no está relacionado con los problemas y las críticas desatadas tras este proceso selectivo, pero hay gente del sector -como el propio Enríquez- que considera que en Arkaute han querido «hacerle la cama» con este asunto para propiciar su salida.

Temas

Ertzaintza

