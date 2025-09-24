38.000 plantas, 30 operarios... Puppy se prepara para vestirse de otoño
El próximo 15 de octubre se abrirá al público con su nuevo manto de flores
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:08
Puppy se prepara para hacer el cambio de armario y lucir sus mejores galas de cara al otoño-invierno. Ayer, mientras llovía en Bilbao, el west highland terrier más icónico del mundo acaparó todas las miradas de los viandantes -a pesar de estar rodeado de metales-. Los operarios trabajaban sin descanso para colocar el andamio y facilitar la labor de los expertos que más tarde se encargarán de incrustar las flores nuevas y así adaptar su pelambrera a la nueva temporada. Varios curiosos se acercaron hasta la explanada del Museo Guggenheim para observar el proceso, que se alargará durante tres semanas.
‘Puppy’ muda el pelaje
El próximo 15 de octubre se abrirá al público con su nuevo manto de flores. El cambio se lleva a cabo dos veces al año para adecuar el tipo de flores al cambio de estación.
Una pequeña puerta oculta permite acceder al sistema de riego.
PROCESO A SEGUIR:
30 operarios a lo largo de todo el proceso
Tras cubrir a ‘Puppy’ con una lona e instalar un andamio, se comienza con la extracción de todas las flores y plantas.
Se quita el manto geotextil en el que se incrustan las plantas para cambiarlo.
Se aspira la turba para renovarla, dejando la chapa metálica limpia.
INVIERNO (octubre)
Se seleccionan especies que florecen adecuadamente con el frío. En tonos azules, blancos, amarillos y morados.
Viola
Pensamiento
VERANO (mayo)
Las flores elegidas son de una gama de colores cálidos (rojo, naranja, rosa, blanco).
Begonias
Alegrías
Petunias
Los colores de las flores se distribuyen estratégicamente para lograr los volúmenes que diseñó Koons inicialmente
38.000
plantas
aproximadamente
En esta zona se coloca hiedra porque las flores crecen mal
hacia abajo. Si está bien no hace falta cambiarla dos veces al año
Manto geotextil
Malla de sujeción
Chapa metal
Tubo para el agua
Turba
SISTEMA DE RIEGO
Digitalizado para saber las necesidades de riego, abono... Los tubos llegan a toda la superficie metálica del interior de ‘Puppy’.
:: GRÁFICO ISABEL TOLEDO
‘Puppy’ muda el pelaje
El próximo 15 de octubre se abrirá al público con su nuevo manto de flores. El cambio se lleva a cabo dos veces al año para adecuar el tipo de flores al cambio de estación.
Una pequeña puerta oculta permite acceder al sistema de riego.
PROCESO A SEGUIR:
30 operarios a lo largo de todo el proceso
Tras cubrir a ‘Puppy’ con una lona e instalar un andamio, se comienza con la extracción de todas las flores y plantas.
Se quita el manto geotextil en el que se incrustan las plantas para cambiarlo.
Se aspira la turba para renovarla, dejando la chapa metálica limpia.
INVIERNO (octubre)
Se seleccionan especies que florecen adecuadamente con el frío. En tonos azules, blancos, amarillos y morados.
Viola
Pensamiento
VERANO (mayo)
Las flores elegidas son de una gama de colores cálidos (rojo, naranja, rosa, blanco).
Petunias
Begonias
Alegrías
Los colores de las flores se distribuyen estratégicamente para lograr los volúmenes que diseñó Koons inicialmente
38.000
plantas
aproximadamente
En esta zona se coloca hiedra porque las
flores crecen mal
hacia abajo. Si está bien no hace falta cambiarla dos veces al año
Manto geotextil
Malla de sujeción
Chapa metal
Tubo para el agua
Turba
SISTEMA DE RIEGO
Digitalizado para saber las necesidades de riego, abono... Los tubos llegan a toda la superficie metálica del interior de ‘Puppy’.
:: GRÁFICO ISABEL TOLEDO
‘Puppy’ muda el pelaje
El próximo 15 de octubre se abrirá al público con su nuevo manto de flores. El cambio se lleva a cabo dos veces al año para adecuar el tipo de flores al cambio de estación.
PROCESO A SEGUIR:
Una pequeña puerta oculta permite acceder al sistema de riego.
30 operarios a lo largo de todo el proceso
Tras cubrir a ‘Puppy’ con una lona e instalar un andamio, se comienza con la extracción de todas las flores y plantas.
Se quita el manto geotextil en el que se incrustan las plantas para cambiarlo.
Se aspira la turba para renovarla, dejando la chapa metálica limpia.
VERANO (mayo)
INVIERNO (octubre)
Las flores elegidas son de una gama de colores cálidos (rojo, naranja, rosa, blanco).
Se seleccionan especies que florecen adecuadamente con el frío. En tonos azules, blancos, amarillos y morados.
Petunias
Begonias
Alegrías
Viola
Pensamiento
Hay aspersores en las zonas de riego más complicadas
38.000
plantas
aproximadamente
Los colores
de las flores
se distribuyen estratégicamente para lograr los volúmenes que diseñó Koons inicialmente
Manto geotextil
Malla de sujeción
Chapa metal
Tubo para el agua
En esta zona se coloca
hiedra porque las
flores crecen mal
hacia abajo. Si está bien no hace falta cambiarla dos veces al año
Turba
Estructura de acero inoxidable con cajones que contienen la turba.
3ª altura
Reja de goma minimiza la humedad
Las vallas se retiran antes de comenzar.
SISTEMA DE RIEGO
Digitalizado para saber las necesidades de riego, abono... Los tubos llegan a toda la superficie metálica del interior de ‘Puppy’.
:: GRÁFICO ISABEL TOLEDO
‘Puppy’ muda el pelaje
PROCESO A SEGUIR:
El próximo 15 de octubre se abrirá al público con su nuevo manto de flores. El cambio se
lleva a cabo dos veces al año para adecuar el tipo de flores al cambio de estación.
Tras cubrir a ‘Puppy’ con una lona e instalar un andamio, se comienza con la extracción de todas las flores y plantas.
Hay aspersores en las zonas de riego más complicadas
Una pequeña puerta oculta permite acceder al sistema de riego.
Se quita el manto geotextil en el que se incrustan las plantas para cambiarlo.
30 operarios a lo largo
de todo el proceso
Los colores
de las flores
se distribuyen estratégicamente para lograr los volúmenes que diseñó Koons inicialmente
Se aspira la turba para renovarla, dejando la chapa metálica limpia.
En esta zona se coloca
hiedra porque las
flores crecen mal
hacia abajo. Si está bien no hace falta cambiarla dos veces al año
38.000
INVIERNO (octubre)
plantas
aproximadamente
Se seleccionan especies que florecen adecuadamente con el frío. En tonos azules, blancos, amarillos y morados.
Estructura de acero inoxidable con cajones que contienen la turba.
Manto geotextil
Malla de sujeción
Chapa metal
3ª altura
Tubo para el agua
Pensamiento
Viola
Turba
VERANO (mayo)
Las flores elegidas son de una gama de
colores cálidos (rojo, naranja, rosa, blanco).
2ª altura
5 alturas de andamio
Las vallas se retiran antes de comenzar.
Begonias
Alegrías
Reja de goma minimiza la humedad
Petunias
SISTEMA DE RIEGO
Digitalizado para saber las necesidades de riego, abono... Los tubos llegan a toda la superficie metálica del interior de ‘Puppy’.
:: GRÁFICO ISABEL TOLEDO
Los bilbaínos y visitantes tendrán que esperar hasta el 15 de octubre para ver al cachorro vestido con su elegante manto de flores en tonos azules, morados y blancos. El proceso se lleva a cabo dos veces al año para adecuar el tipo de plantas al cambio de estación y se necesitan un total de 38.000 para preparar su pelaje. «En invierno se suelen utilizar las plantas que aguantan bien las bajas temperaturas, la lluvia y el granizo. El mayor porcentaje son pensamientos. En los últimos años se han introducido dimorphothecas, lobularias, antirrhinum y alyssum», explica Aitziber Velasco, técnico de Conservación del Museo y responsable de la coordinación del cambio de flor.
Además, los colores se distribuyen estratégicamente con el objetivo de lograr los volúmenes que diseñó su autor, Jeff Koons, inicialmente. 30 operarios se han puesto ya manos a la obra para llevar a cabo el proceso completo. Con 28 años de experiencia -la escultura se inauguró en octubre de 1997- los trabajadores conocen al dedillo cada palmo de su estructura. Este año, además, se va a cambiar la turba. «Merece la pena hacerlo cada cuatro años para evitar situaciones de plagas, humedad, infecciones u hongos», matiza la experta.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.