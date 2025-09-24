38.000 plantas, 30 operarios... Puppy se prepara para vestirse de otoño

Puppy se prepara para hacer el cambio de armario y lucir sus mejores galas de cara al otoño-invierno. Ayer, mientras llovía en Bilbao, el west highland terrier más icónico del mundo acaparó todas las miradas de los viandantes -a pesar de estar rodeado de metales-. Los operarios trabajaban sin descanso para colocar el andamio y facilitar la labor de los expertos que más tarde se encargarán de incrustar las flores nuevas y así adaptar su pelambrera a la nueva temporada. Varios curiosos se acercaron hasta la explanada del Museo Guggenheim para observar el proceso, que se alargará durante tres semanas.

‘Puppy’ muda el pelaje El próximo 15 de octubre se abrirá al público con su nuevo manto de flores. El cambio se lleva a cabo dos veces al año para adecuar el tipo de flores al cambio de estación. Una pequeña puerta oculta permite acceder al sistema de riego. PROCESO A SEGUIR: 30 operarios a lo largo de todo el proceso Tras cubrir a ‘Puppy’ con una lona e instalar un andamio, se comienza con la extracción de todas las flores y plantas. Se quita el manto geotextil en el que se incrustan las plantas para cambiarlo. Se aspira la turba para renovarla, dejando la chapa metálica limpia. INVIERNO (octubre) Se seleccionan especies que florecen adecuadamente con el frío. En tonos azules, blancos, amarillos y morados. Viola Pensamiento VERANO (mayo) Las flores elegidas son de una gama de colores cálidos (rojo, naranja, rosa, blanco). Los bilbaínos y visitantes tendrán que esperar hasta el 15 de octubre para ver al cachorro vestido con su elegante manto de flores en tonos azules, morados y blancos. El proceso se lleva a cabo dos veces al año para adecuar el tipo de plantas al cambio de estación y se necesitan un total de 38.000 para preparar su pelaje. «En invierno se suelen utilizar las plantas que aguantan bien las bajas temperaturas, la lluvia y el granizo. El mayor porcentaje son pensamientos. En los últimos años se han introducido dimorphothecas, lobularias, antirrhinum y alyssum», explica Aitziber Velasco, técnico de Conservación del Museo y responsable de la coordinación del cambio de flor.

Además, los colores se distribuyen estratégicamente con el objetivo de lograr los volúmenes que diseñó su autor, Jeff Koons, inicialmente. 30 operarios se han puesto ya manos a la obra para llevar a cabo el proceso completo. Con 28 años de experiencia -la escultura se inauguró en octubre de 1997- los trabajadores conocen al dedillo cada palmo de su estructura. Este año, además, se va a cambiar la turba. «Merece la pena hacerlo cada cuatro años para evitar situaciones de plagas, humedad, infecciones u hongos», matiza la experta.