Simón, el guardián de San Mamés

Un gran rendimiento defensivo no solo se sostiene con una defensa sólida como la rojiblanca, comandada por un Vivián imperial. En última instancia se antoja vital contar un portero de máximo nivel, de esos que dan puntos. Y el Athletic lo tiene en Unai Simón. El de Murgia es uno de los mejores del mundo, un seguro de vida que ha terminado la temporada a un fenomenal nivel. Si los rojiblancos llegaron al partido de ayer sin nada en juego fue en gran medida gracias a su rendimiento durante el último tramo del curso. En realidad, desde que reapareció allá por el mes de diciembre, con contadas excepciones.

Simón, que ayer no pudo desempatar con Iribar y Zubizarreta en la marca de cinco porterías seguidas a cero en Liga tras encajar tres goles ante el Barcelona, ha culminado la temporada en la que menos partidos ha disputado (23 más dos con la selección a la espera de la fase final de la Liga de las Naciones) desde la 2019-20, en la que se asentó como titular indiscutible. Decidió aplazar su operación en la muñeca derecha al término de la Eurocopa. Como saben, la selección española ganó el torneo y el paso por el quirófano del alavés no llegó hasta mediados de julio, justo cuando el Athletic comenzó la pretemporada. El portero intervino entonces en rueda de prensa en Lezama, recién escayolado, y entonces no se fijó plazos. Su baja indefinida dejó sin competencia a Julen Agirrezabala, al que una lesión en la espalda en la primera semana de entrenamientos también dejó fuera de combate.

IRIBAR El ‘Chopo’ fue el primero que llegó a la marca de cinco duelos seguidos sin recibir. Fue en el curso 1971-72. Se sucedieron 4 victorias por la mínima ante Deportivo, Sevilla, Burgos y Córdoba y un empate contra el Málaga. El Athletic finalizó noveno. 32 goles recibidos en 32 choques (dos los jugó Marro). Aquel año, curiosamente, el ‘Zamora’ fue Juan Antonio Deusto, relevo de Iribar durante años, con el Málaga. 5 Partidos seguidos a cero 1971-72 18 Temporadas 614 Partidos 688 Goles 1,12 Goles por partido 209 Porterías a cero ZUBIZARRETA El Athletic del doblete de 1984 cimentó su éxito en la solidez defensiva y un portero como Zubizarreta. Su racha de cinco partidos empezó con un 1-0 al Valladolid al que siguieron dos victorias por 2-0 ante Betis y Valencia y empates con Real Madrid y Málaga. El Barcelona, tercero, mejoró (28) los 30 goles encajados por el de Vitoria. El exrealista Urruti le arrebató el ‘Zamora’. Fue el momento de Álex Padilla, el meta de origen mexicano que meses antes había logrado el ascenso con el filial a Primera Federación. El futbolista cedido ahora en el Pumas cumplió con creces con la difícil papeleta que le cayó en un visto y no visto. Agirrezabala volvió, hasta diciembre no hubo debate y lo cierto es que su desempeño hizo que pocos echaran de menos a Simón. Este reapareció el 28 de noviembre en un encuentro de Europa League, ante el Elfsborg en San Mamés, en el que los suecos no llegaron a portería. Test nulo. No recuperaría la titularidad en Liga hasta el 15 de diciembre, en el derbi de Mendizorroza.

Entonces restaba un mes para el regreso de la competición europea y la gran duda en el ambiente era qué pasaría en esas dos últimas jornadas de la liguilla. Cada comparecencia del técnico de Viandar de la Vera se convirtió en una suerte de plebiscito. A la vuelta de las vacaciones Txingurri entregó la Copa a Agirrezabala, como en las dos temporadas anteriores, y dio a Simón la Supercopa de Arabia, en la que encajó dos goles del Barcelona en semifinales. El internacional español se quedaría en adelante con la competición doméstica, pero de nuevo vio desde el banquillo un torneo en el que el Athletic era candidato al título, la Europa League. Ni una mala cara, ni un mal gesto. Si hace un año se vio una comunión total entre ambos porteros durante y después de la tanda de penaltis de La Cartuja, el buen rollo entre ambos ha discurrido por el mismo cauce.

Sin embargo, llegado a este punto, la pregunta que se hace todo aficionado es evidente. ¿Qué sucederá en la Champions? ¿Cómo será la convivencia de ambos? El Athletic regresa once años después a la máxima competición internacional y si Valverde se ciñe a su decisión del presente curso volverá a repartir las cuatro competiciones –se volverá a jugar la Supercopa– entre dos porteros que él considera igual de buenos, igual de titulares, por más que uno sea el dueño de la meta de la campeona de Europa. Por cierto, este mediodía Luis de la Fuente ofrecerá su lista de convocados para la fase final de la Liga de las Naciones, en la que La Roja se medirá a Francia el 5 de junio en las semifinales de un título que defiende. En esa llamada, y en el césped ante Mbappé y compañía estará Simón, capital para el seleccionador. No dudó el de Haro en devolverle las llaves del combinado nacional en la eliminatoria de cuartos ante Países Bajos, en la que el rojiblanco se vistió de héroe en el desenlace desde los once metros.

«Hasta que el club considere»

Sus números, pese a su largo periodo sin actividad, son espectaculares. Ha participado en 21 partidos de Liga con 14 goles encajados y diez porterías a cero, cifras que han contribuido a que el Athletic haya sido el equipo menos goleado no solo del campeonato doméstico sino de las grandes ligas europeas. Hace exactamente un año renovó hasta 2029 sin cláusula de rescisión. «Soy muy feliz en el Athletic y la mejor manera de agradecérselo es estando aquí hasta el momento que el club considere. Da igual qué equipo venga, mi idea es estar aquí», recordó entonces en un acto en el que estuvo acompañado de Iribar.

