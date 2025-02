En directo, Athletic-Valladolid

12:51

Nico y Vesga

No sorprende Valverde con su once inicial. El hecho de q este mes de febrero sea más descargado de partidos permite al técnico apostar por su once de garantías y por eso el Athletic presenta ante el Valladolid un equipo muy reconocible. Las principales novedades son la presencia de Vesga junto a Jauregizar en el centro del campo y el regreso de Nico Williams, lo que deja a Berenguer en el banquillo. Y la apuesta por Maroan es firme, lo que mantiene a Guruzeta a la espera de minutos.