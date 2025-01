Conexión de los Williams, fin a la sequía de Yeray y destello de Martón

La temporada pasada una de las claves del éxito del Athletic para lograr la clasificación europea después de seis campañas y el título de Copa tras 40 años de espera fue el buen hacer del tridente ofensivo compuesto por Guruzeta y los hermanos Williams. Nico ... se convirtió, de hecho, en una de las sensaciones del curso no solo con la camiseta rojiblanca sino también con España al conquistar la Eurocopa siendo el MVP de la final ante Inglaterra.

Pero lo difícil después de echar la puerta abajo suele ser mantenerse en la cresta de ola. Y concretamente en este 2025 a los hermanos les estaba costando más de la cuenta marcar diferencias. La cuesta de enero. Sin embargo, parece que la conexión familiar vuelve a funcionar. Bueno, lo cierto es que ante el Viktoria Plzen todo fueron buenas noticias.

Además de la victoria para cerrar una gran primera fase grupos ante un rival que no conocía la derrota como visitante, volvió a marcar Nico con asistencia de Iñaki, Yeray puso fin a una sequía de dos años sin marcar y Martón, pese a contar con escasas oportunidades y de que parece tener muchos números para salir en esta recta final del mercado de invierno, saltó al césped y vio puerta provocando la locura de sus compañeros. Una gran manera de entrar en octavos.

Nico ya dio muestras de sus intenciones antes de cumplirse el primer minuto. El extremo recibió un pase de Jauregizar y su remate raso y al segundo palo lo despejó con apuros el meta checo Martín Jedlicka. El menor de la saga, que en los últimos partidos había mostrado cierta ansiedad buscando constantemente encarar pese a las ayudas de las defensa rivales a su par para frenar su capacidad de desequilibrio, esta vez encontró la pausa para saber cuándo buscar el uno contra uno.

Y a los 25 minutos recibió el premio a su insistencia con su tercer tanto del curso -dos en Europa y uno en Liga-. Se da la circunstancia de que el otro tanto de Nico en la competición europea también fue ante el cuadro checo del Slavia. «Mi hermano me ha puesto un caramelo y lo he aprovechado. Estamos listos para lo que venga en la segunda ronda», lanzó un Nico feliz tras ver puerta. La acción comenzó con una arrancada por la derecha de Iñaki que centró al area para que el pequeño de la saga fusilara a placer.

Séptima asistencia del mayor de los Williams con lo que iguala su mejor registro histórico en esta faceta del juego. La campaña 2020-2021 también sumó siete pases de gol pero en muchos más partidos (46). Esta vez lo ha hecho en 31 encuentros.

La movilidad del tridente ofensivo rojiblanco generó bastantes dificultades a la defensa de tres centrales del equipo checo y también la velocidad de un Berenguer que, pese a vivir una semana muy complicada por el intento de robo en su casa con él y su esposa dentro, salió de inicio y cuajó un buen trabajo. «Ha entrenado bien pese al susto y está para jugar», avisó Valverde en la previa, y volvió a confiar en el navarro como enganche por delante de un Unai Gómez que no termina de explotar en esa posición y de un Sancet al que todavía le falta para estar el cien por cien.

Posible salida

De la terna de ataque, el único que no tuvo su tarde fue Guruzeta. El donostiarra se encuentra lejos de su mejor versión y no encuentra la forma de ver puerta. Parece gafado. Dispuso de un cabezazo a la salida de un córner, pero su remate se marchó fuera por poco. El que sí rompió con una sequía de dos años fue Yeray. El central no veía puerta desde el 3 de febrero de 2023 ante el Cádiz y ayer marcó el segundo de la tarde que parecía otorgar la tranquilidad.

Berenguer sacó una falta desde la izquierda y el central rojiblanco peinó al fondo de la red en el segundo palo adelantándose a su marcador. La sonrisa de le delataba. «Casi ni la he tocado», apuntó Yeray al término del choque. La guinda de la noche llegó en el tiempo de descuento.

Ernesto Valverde, que ha pedido un delantero de cara a la segunda mitad de temporada y que a partir de ya contará con la incorporación del ariete del Barakaldo Sannadi como refuerzo, dio entrada a Javier Martón en el minuto 86 y el navarro, que no ha contado casi con oportunidades, aprovechó la ocasión para sellar la victoria con un golazo de vaselina que sus compañeros celebraron por todo lo alto. Fue el estreno como goleador de un jugador que tiene muchos número para salir cedido en este mercado invernal.