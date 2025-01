La alegría de Valverde: «Estar en octavos es un premio muy gordo»

«Hemos hecho una muy buena fase de grupos. Tiene gran valor jugar tres partidos semanales tras mucho tiempo sin entrar en Europa y con muchos jugadores nuevos. Es para estar contentos», resumió Ernesto Valverde.

El técnico tenía claro lo que buscaba. «Ganar era salvar ... una eliminatoria y pasar directos a octavos. En un premio muy gordo para nosotros», se alegró. «Vamos a estar una semanas con un partido semanal. Es bueno para entrenar y descansar. Hay que coger un poco de aire. Llegar el jueves por la noche y jugar el domingo cuesta».

El entrenador se felicitó porque este triunfo «nos sirve para refrendar la confianza que tenemos. Estamos muy ilusionados con esta vuelta a Europa tras unos años sin estar y queremos disfrutar de ella».

Valverde recibió como una buena noticia el fin de la huelga de animación. «En el fútbol cada uno intenta hacerlo lo mejor que puede y lo que le toca. Los que realmente hacen que esto funcione son los jugadores. Y hay que estar siempre con ellos. Ellos son los que tienen que hacer que la gente se anime es el equipo», reflexionó antes del partido.

A la conclusión fue cuestionado por el ambiente. «Ha estado bien. De lo que se trata es de que al público le enganche el equipo. Hemos hecho un buen partido. El público se ha enganchado. Y si no hay ambiente, tienes que tirar como sea del campo. Ha habido buen ambiente. La gente estaba contenta y es de lo que se trata».

Valverde no sabía al sentarse en la sala de Prensa quienes eran sus cuatro posibles rivales, Oporto, Roma, Plzen y Ferencvaros húngaro. «No da tiempo siquiera a mirarlo», justificó. «No tengo ninguna preferencia. Cualquiera va a ser duro. Jugar la vuelta en casa es importante para nosotros, pero estamos en un momento de la competición en la que cualquier error se paga caro y te saca de la competición. No podemos tener un mal día como el que tuvimos en el campo del Besiktas. Una cosa es perder y otra tener un resultado suficientemente adverso como para que no puedas remontar».

El entrenador se felicitó por el rendimiento de Sancet. «Le he visto muy bien». Además, admitió que «sabíamos como iban los otros marcadores». «Como nos cuadraban, he decidido reservar a algún jugador como Iñaki Williams o Jauregizar que vienen jugando muy seguido».