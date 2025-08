El castillo desde el que se gobernó Vitoria

«¿Quién se acuerda de la iglesia de San Ildefonso?»

Una charla con Ismael García-Gómez sirve para adentrarse en una historia de Vitoria prácticamente desconocida para la mayoría de sus vecinos actuales al no haber quedado, en muchos casos, vestigios de edificaciones que se perdieron con el tiempo. «¿Quién se acuerda hoy de la iglesia de San Ildefonso?», pregunta al aire. «Era tan grande como la de San Pedro, como la de San Vicente, como la propia Catedral Santa María y estaba situada hacia la calle Francia, donde hoy más o menos se encuentra el hospicio y en una parte de ese solar se sitúa la actual capilla», detalla. La antigua parroquia fue fundada en 1256 y se derribó en 1839. No hay huellas de ella, ni siquiera dibujos, ni grabados, aunque sí se guardó la imagen del Cristo del Portalejo, que estaba ligada a la historia del arco y la iglesia. ¿Por qué nadie sabe de su existencia? «Porque es en el siglo XIX cuando la tiraron y en el momento en que desaparece de tu vista... ya no existe. Y no hay ni siquiera interés en buscar. La mayor parte de la historia de Vitoria, desgraciadamente, como está unida a muchos edificios que hoy día no han dejado rastro, como los conventos de San Francisco y Santo Domingo o el propio castillo, nos es desconocida», asegura.