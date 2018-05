Elcano, a la conquista de los cines Una película de 25 millones de euros producida por un bilbaíno recreará la gesta del marino 01:35 Un héroe vasco. Una estrella británica o americana que se negocia estos días dará vida al marino de Getaria. OSKAR BELATEGUI Martes, 22 mayo 2018, 01:42

La gloria no le estaba destinada a un vasco, sino a un portugués. Fernando de Magallanes recibió la bendición de Carlos V para abrir una nueva ruta comercial a las islas de las especias, más valiosas que el oro en la época. Salieron de Sanlúcar de Barrameda cinco naves con 234 hombres y regresaron, tres años después, 18 espectros a bordo de la nao Victoria comandados por un guipuzcoano. Juan Sebastián Elcano mereció del emperador un escudo con una esfera terrestre y la leyenda 'Primus circumdedisti me' (El primero me circundaste).

El Ministerio de Cultura presentaba esta semana la comisión conmemorativa de la primera vuelta al mundo presidida por el Rey. Dentro de los actos del quinto centenario, que se prolongarán durante tres años, el proyecto más ambicioso es un largometraje de 25 millones de euros que reproducirá la gesta de Elcano. Un bilbaíno, Miguel Menéndez de Zubillaga, es el impulsor de un filme con vocación internacional, que se rodará a comienzos de año en el País Vasco, Canarias, Sevilla y República Dominicana.

«Los héroes locales tienen a veces un fuerte componente negativo, como Hernán Cortés, tachado de violador y asesino», observa el productor. «Elcano posee una imagen blanca, de marinero. De hecho, era un 'outsider' que no atendía a la Corona, un amante del mar que se metió en la expedición de Magallanes porque no tenía otra».

Exdirector general de la agencia de publicidad Havas, bregado en la producción de filmes como 'Camarón' y 'Loving Pablo', Menéndez de Zubillaga ha reclutado a un equipo de lujo para 'Boundless' (Sin límites), que llevará por subtítulo 'El viaje del Elcano al fin del mundo'. Su productora Mono Films se ha asociado a Tornasol, la activa productora de Gerardo Herrero que cuenta en su currículo con el Oscar de habla no inglesa por 'El secreto de sus ojos'. Instituciones españolas y vascas intervienen en su financiación.

La cinta, dirigida por Simon West ('Lara Croft'), es el proyecto más ambicioso del Quinto Centenario

Dirige Simon West ('Con Air', 'Lara Croft'), que ya trabajó con el productor bilbaíno en 'Los mercenarios 2'. «Es un gentleman con una educación exquisita, que saber rodar las escenas de acción y ha hecho muchas películas de estudio», alaba Menéndez de Zubillaga. «Además, es un marinero y está harto de rodar cosas como 'The Mechanic'». Dan Hennah, el diseñador de producción de 'El señor de los anillos', también experto navegante, se ha enrolado en la tripulación. «Le dije que no podía pagarle lo que cobra, pero está entusiasmado con el proyecto». Los efectos especiales correrán a cargo de El Ranchito, los magos detrás de las espectaculares imágenes de 'Juego de Tronos' y 'Lo imposible'. Las dos estrellas (británicas o americanas) que darán vida a Magallanes y Elcano se negocian estos días.

Cuadrilla vasca

Motines, batallas, icebergs y escorbuto se sucederán a lo largo de los tres meses de un rodaje que saltará de las costas de Getaria al gigantesco tanque de 32.000 metros cuadrados que los estudios Pinewood tienen en República Dominicana. «Allí se filmarán las escenas de cubierta y las tormentas, porque en mar abierto es complicadísimo», detalla el productor. La Graciosa y Lanzarote recrearán el cabo de Buena Esperanza, que cruzará la réplica de la nao Victoria construida en 2003, un barco que navegó más de 26.000 millas con José Luis de Ugarte de capitán y que se utiliza habitualmente en publicidad. La mayoría del equipo técnico será español, al igual que los 'seadogs' (perros del mar), la tripulación más fiel a Elcano. «Eran una especie de cuadrilla vasca, la película se contará a través de sus ojos».

'Boundless' arrancará con el motín de San Julián, en el que los marineros dijeron basta tras tres meses sin ver tierra firme. Serrín y cuero entraban en el menú del día; cada rata se pagaba a medio ducado. En flashback, conoceremos a Elcano, «un héroe con un código de honor muy especial», preso en la cárcel por haber vendido su barco a un extranjero -algo prohibido en la época-para pagar a su tripulación. «Magallanes le promete gloria y saldar sus deudas. Así que sale de una cárcel para meterse en otra flotante», alecciona Menéndez de Zubillaga.

El rodaje de 'Boundless' se iniciará en el primer trimestre del año que viene, aunque a finales de verano tiene que estar cerrado el proyecto para empezar a construir los decorados en República Dominicana. «Parece mucho más cara si lees el guion, aunque con copias y publidad llegaremos a los 50 millones», aventura el productor, al que le hubiera encantado poder rodar en el tanque de agua de la Ciudad de la Luz en Alicante, cerrada y en bancarrota.

La cinta más cara que se rodará el año que viene en España pretende estrenarse en el Festival de San Sebastián de 2019. «Porque Elcano es Gipuzkoa», establece Miguel Menéndez de Zubillaga, que ha visto mil veces 'Master and Commander'. Su aventura no ha hecho más que empezar. «La mayoría del mundo cree que Magallanes dio la vuelta al mundo, pero murió en Filipinas. Fue un vasco el que le puso huevos y volvió con el barco lleno de especias. Demostró que la Tierra es redonda y que los mares están conectados. Es como Lawrence de Arabia, cuando se pasa toda la noche sin dormir y a la mañana siguiente exclama: ¡Áqaba!».