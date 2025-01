«El Mirandés tiene que volver a encajar pocos goles para obtener resultados positivos»

Ángel Garraza Jueves, 30 de enero 2025, 17:17 | Actualizado 17:26h. Comenta Compartir

Propósito de enmienda es el que tiene el Mirandés para recibir este sábado al Elche. En Cádiz hubo aspectos destacados y positivos, pero falló en las áreas y en gestionar mejor la superioridad numérica. «Hemos comentado que no estuvimos mal en muchos momentos, durante gran parte del partido estuvimos dentro y con posibilidades de sacar algo positivo de allí, pero sí que hubo detalles que nos penalizaron mucho. No supimos gestionar la superioridad, pecamos de precipitación cuando se quedaron con diez y ellos, en muchas fases, tiraron de experiencia. Son jugadores más experimentados y eso hizo que se llevaran el partido».

Así lo apuntó Ander Martín tras la penúltima sesión de la semana al hacer referencia a que uno de los aspectos a retomar es la solidez que ha exhibido el Mirandés durante toda la temporada, hasta las dos últimas jornadas. «Nos metían muy pocos goles y había veces que marcando uno, ganábamos. Ahora, generamos más ocasiones y logramos más, pero también encajamos más, así que tenemos que volver a ese punto de recibir muy pocos goles, manteniendo las facetas positivas que tenemos en ataque para obtener buenos resultados».

El centrocampista rojillo tiene, al igual que el resto del vestuario, las ideas muy claras. No quiere hacer más cábalas que pensar en cada partido, sin ir más allá. «Sinceramente, aunque suena a tópico, estamos pensando en el partido frente al Elche. Ha sido venir de Cádiz, parpadear y encontrarnos el siguiente encuentro en pocos días. No tenemos tiempo para mirar más allá del fin de semana. Además, por experiencia, hacer cábalas en Segunda División es muy difícil».

Los horarios

El donostiarra define al Elche como «un equipazo, como es bien sabido por todos». De cara al duelo de esta próxima jornada, ante el que el cuadro ilicitano llegará con tres días más de descanso o de preparación que el Mirandés porque los visitantes jugaron el viernes y los locales lo hicieron el lunes en la anterior jornada, opta por no centrarse ni dar excesiva importancia a esta situación.

«Es prácticamente una semana limpia, no es como una jornada de tres partidos, que sí que te puede afectar el calendario. Unas veces será así y otras al revés, no creemos que nos vaya a afectar en el rendimiento del partido: iremos a por todas».

Los horarios son un caballo de batalla en el fútbol profesional. «Empatizo con la afición, yo soy aficionado al fútbol, me gusta ir y entiendo que para los socios es mejor cuando una jornada se pone en fin de semana porque a todo el mundo le viene mejor. A nosotros no nos altera mucho porque en las dinámicas que tenemos pierdes la noción del tiempo y no sabes si estás en viernes, sábado o domingo, pero entendemos que la gente se está viendo perjudicada y más, estás últimas semanas el Mirandés; a ver si se puede cambiar para bien».

Anduva acogerá este sábado a dos de los tres equipos menos goleados de la categoría. «La propuesta del Elche y del Mirandés son bonitas, divertidas, en un escenario como Anduva se puede dar un espectáculo bonito, espero que sea de forma satisfactoria para nuestros intereses».

Ander aseguró, por último, que a nivel personal «me estoy encontrando muy bien en los últimos partidos, he estado cómodo en los dos, con muchas cosas a mejorar, pero me encuentro en un momento personal bueno y quiero aprovecharlo».

