El Mirandés regresó con la novedad de Carlo Adriano y la duda de Gorrotxategi

El Mirandés quiere hacer borrón y cuenta nueva tras la derrota en Cádiz. Estuvo en el partido hasta que los locales lograron su tercer gol, creó suficientes ocasiones para anotar más tantos, pero no acertó ni en posiciones ofensivas ni en las defensivas. Así que ... propósito de enmienda y con esa intención volvió este miércoles al tajo. Con muy poco tiempo por delante para preparar el choque ante el Elche, máxime si se tiene en cuenta que la de ayer fue una sesión de recuperación para quienes fueron titulares el lunes.

Quienes jugaron menos o no lo hicieron en el estadio Nuevo Mirandilla se ejercitaron de manera más intensa en tareas que, en su mayoría, tuvieron como foco la posesión. Hasta los porteros participaron en esta práctica y, además, Alessio Lisci contó con una novedad en este primer ensayo de la semana: la presencia de la última incorporación: Carlo Adriano.

El centrocampista cedido por el Villarreal, cuyo préstamo se hizo oficial por parte de la entidad mirandesista la pasada semana, efectuó el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Fue la primera toma de contacto mientras representantes de su entorno, que viajaron a Miranda con él, seguían sus evoluciones y las del resto de efectivos desde fuera del rectángulo de juego, en compañía del director deportivo, Alfredo Merino.

El futbolista de Villarreal fue uno más del grupo e intervino al igual que el resto. A la espera de presenciar sus cualidades en un encuentro de competición oficial se le atisba calidad. Lisci, por lo tanto, dispone de un efectivo más para la sala de máquinas para lo que estime oportuno o para superar las contingencias que se puedan presentar.

Como la que puede sufrir Gorrotxategi. El mediocentro rojillo, que está firmando una sobresaliente campaña, recibió una durísima entrada en el minuto 48 del choque ante el Cádiz, a cargo de Diakité, jugador que acto seguido recibió la tarjeta roja directa, que le originó la expulsión. Le clavó los tacos a la altura del tobillo izquierdo, con las consiguientes muestras de dolor del futbolista cuyos derechos pertenecen a la Real Sociedad.

Inflamación y moratón

No obstante, 'Gorro' siguió jugando, lo que se tradujo en una muestra más del compromiso que tiene esta plantilla con el club cuando la sensación que daba es que podía tener una lesión grave. Continuó en el partido casi 25 minutos más, hasta que fue reemplazado por Lachuer.

Una vez se sentó en el banquillo y cuando se bajó la media de su pierna zurda se pudo comprobar que tenía la zona muy inflamada, lo que motivó que se encendieran las alarmas porque se trata de un jugador fundamental en el esquema del Mirandés.

No participó en el primer entrenamiento tras regresar de Cádiz. Presentaba un moratón importante y estaba a la espera de someterse a una prueba médica, en concreto una radiografía, para determinar el alcance exacto de la lesión. No obstante, lo positivo es que el medio no tiene más signos de dolor, lo que puede significar que se trata de un problema menos grave de lo previsto, afortunadamente.

No está, de momento, descartado para el sábado, si bien dado que apenas quedan dos días para el partido es duda para la cita de este fin de semana.