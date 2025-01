«El Mirandés debe tener paciencia ante el Elche; tanto nosotros como Anduva»

Ángel Garraza Viernes, 31 de enero 2025, 18:19 Comenta Compartir

«Presionar bien arriba y en los momentos que tengas que jugar como bloque bajo, que habrá muchos más de lo que estamos acostumbrados en Anduva, saber estar. Hay que tener paciencia. Ellos la tienen. En Elche lo hicimos bien en momentos; y cuando tengamos balón, tener personalidad para hacer daño. Te presionan, pero debemos saber leer cómo salir de la presión. Es un encuentro para ser inteligentes y tener paciencia, tanto nosotros como Anduva porque habrá muchos partidos dentro del mismo partido».

Así se ha referido Alessio Lisci al duelo de este sábado ante el cuadro ilicitano. «A mí me gusta mucho jugar contra Eder (Sarabia, entrenador del Elche) porque me divierto. Hay muchos desajustes tácticos, te cambia cosas y tú tienes que reaccionar. Esos partidos molan. Hay otros que no pasa nada en los noventa minutos y me aburro. Contra Eder tienes que estar muy activo», sostiene el entrenador rojillo.

«Hemos cambiado mucho nosotros y ellos», asegura al hacer referencia al choque de la primera vuelta. «Fue un partido igualado dentro de las diferencia que hay entre unos y otros; lleva diez partidos sin perder, un solo gol en contra en los últimos seis... Es un partido muy difícil porque ya dije hace tiempo que el Elche y el Sporting son muy complicados para nosotros. El Elche tiene mucho físico, mucha velocidad y mucha calidad, con una plantilla muy bien estructurada y un portero (Dituro) que con sus golpeos marca diferencias».

Será importante, mantiene, estar «muy equilibrados en la presión porque si aprietas arriba, ellos te envían en largo y en la ida lo buscaron mucho. Es un rival que te propone muchas cosas».

La plantilla mirandesista no ha tenido apenas días para preparar este compromiso, como así reconoce el propio Lisci. «Es una semana terrible para un entrenador. Hay clubes que viajan en chárter, juegas el lunes y por la noche, estás en tu casa. Nosotros hicimos la vuelta de Cádiz en todos los medios posibles; salimos el martes por la mañana y llegamos a las ocho de la noche a Miranda. No entiendo lo de los horarios, en alguna reunión nos lo tendrán que explicar. No entiendo que pueda haber una diferencia de días tan grande», indica al recordar que el Elche jugó el viernes y el Mirandés, el lunes.

Con escasa preparación

A pesar de ello, «tenemos un modelo de juego y una base de la que poder tirar, así que espero que no se note que prácticamente no hemos tenido días de preparación del partido». Y nuestra afición, continúa, «está tan acostumbrada a horarios tan malos que cuando juegas un sábado a las dos de la tarde, aunque no sea el mejor ni mucho menos, les parecerá uno de locos. Te conformas con poco. Es lo que hay, pero Anduva siempre responde bien y nos seguirá apoyando, estoy segurísimo».

De tal manera que más que sobre el césped el programa de trabajo se ha centrado en las charlas. «Hemos comentado con el equipo que la cuestión es competir bien. Estamos haciendo muchas cosas bien, pero nos estamos perdiendo en los detalles. Tenemos que volver a recuperarlos porque si no, va a ser muy difícil. Y jugar sin prisa, que es lo que nos pasó cuando nos quedamos en superioridad en Cádiz. Además del balón parado, que es otro problema que estamos teniendo».

El míster italiano confiesa que «el partido de la primera vuelta en Elche nos sirve de referencia. Están jugando con defensa par, aunque no me espero mañana este tipo de defensa. Siempre hay detalles que te pueden ayudar si no es a nivel individual, a nivel colectivo. Siempre veo los partidos de ida, aunque los dos equipos hemos cambiado mucho y no tiene mucho valor».

El Mirandés, en cualquier caso, siempre ha reaccionado cuando ha vuelto a jugar tras cosechar una derrota. O ha ganado (casi siempre) o, como mínimo, ha firmado tablas, por lo que a pesar del indudable potencial del adversario y de la escasa preparación, se muestra convencido de que «mañana vamos a hacer un gran partido. Es el rival con más posesión y líder en muchas estadísticas., si bien los jugadores siempre se adelantan a lo que les tengo que decir después de los encuentros. Es muy importante porque son conscientes del problema y, por lo tanto, así es más fácil reaccionar».

Gorrotxategi, citado

Gorrotxategi ha realizado esta mañana el primer entrenamiento porque la entrada que recibió el lunes en Cádiz por parte de Diakité «no fue hecha con maldad, pero sí fue muy dura». El entrenador romano confirma, en este sentido, que «ha entrenado con normalidad, con regularidad y, a priori, no tendrá que haber ningún problema». Podría ser de la partida, por lo tanto. Es la principal duda para el choque.

Postigo, por su parte, que ya entrena con el equipo desde la semana pasada, ha sido padre hoy, «pero mañana tampoco tendría que tener problema y está convocado». Quien no lo estará es Egiluz, que continúa su proceso de recuperación.

