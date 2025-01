De la Sota sobre la salida de Sannadi: «La gran virtud de este equipo es que primamos lo colectivo sobre cualquier individualidad»

Peru Olazabal Barakaldo Viernes, 31 de enero 2025, 15:46 Comenta Compartir

Durante los últimos días, la salida de Maroan Sannadi rumbo al primer equipo del Athletic copa gran parte de la actualidad futbolística vizcaína. El delantero cedido en el Barakaldo por parte del Alavés no ha entrenado junto al resto del grupo este viernes y su salida al club de Ibaigane será anunciada oficialmente de forma inminente. Tal y como adelantó EL CORREO, el coste de su traspaso rondará los cuatro millones y hasta dos millones más en variables para las arcas albiazules. Firmará por cuatro temporadas, más una opcional, según su rendimiento.

El gran perjudicado de esta operación ha sido el Barakaldo, que pierde a uno de sus futbolistas más destacados. Es el 'pichichi' del grupo 1 de Primera Federación con once dianas en 20 partidos. Asimismo, es el jugador que más duelos ha ganado de toda la categoría, en la que ha brillado con luz propia por su poderío físico, potencia en la zancada, trabajo incombustible, disparo con las dos piernas y su técnica, pese a medir 1,92. En definitiva, ha demostrado ser un futbolista al que este tercer peldaño nacional se le quedaba muy pequeño.

No sólo eso, sino que ha dejado una gran huella en el vestuario y en todo el club por su personalidad. «En el Barakaldo no sólo me están dando una oportunidad para crecer, me están devolviendo la ilusión, la confianza, me están dando amor y siempre les voy a estar agradecido», decía en una entrevista a este periódico a finales de septiembre. A cambio de este movimiento, que llega en mitad de la lucha de los fabriles por tratar de ascender a Segunda, la entidad de la Margen Izquierda percibe 300.000 euros. Una cantidad más que notable, pero que no recompensa la ausencia de un delantero de la talla del vitoriano, sin apenas tiempo de maniobra para incorporar a otro jugador que le sustituya.

Este movimiento todavía no es oficial. Es por ello que Imanol de la Sota, cuestionado por EL CORREO en la sala de prensa de Lasesarre, ha evitado pronunciarse acerca de este asunto. «El equipo está centrado en lo que nos espera el domingo. A día de hoy, todavía no hay ninguna presentación de Maroan. Estoy centrado en lo que tengo estar y este 'boom' que hay con Maroan, cuando se tenga que hablar, se hablará», señaló en primera instancia. «No hay nada oficial, aunque la gente dé por supuesto que está hecho, no es el momento porque no ha habido ningún cambio y oficialmente lo de Maroan no se ha dado, cuando se dé habrá que hablar, ahora mismo es jugador del Barakaldo», amplió.

Sin distracciones

La expectación que ha generado este asunto ha sido mayúscula. Sin embargo, el técnico de los fabriles aseveró que no ha trastocado la atención que tienen los suyos en el encuentro que les medirá el domingo a las 12.00 horas al Real Unión. «Con todo el boom que se ha hecho alrededor de Maroan, hemos tenido suerte que ayer descansábamos y hoy hemos trabajado como siempre, es algo que está tan metido dentro nuestro, que en cuanto salimos al campo, solo pensamos en entrenar y competir», comentó. «La semana de entrenamientos ha sido muy buena», incidió.

En ese sentido, ante la inminente ausencia de su referencia ofensiva, insistió en que «la gran virtud de este equipo es que primamos lo colectivo sobre cualquier individualidad». «Ese carácter competitivo y esa mentalidad de que el grupo está por encima de todo, hace que muchos jugadores alcancen unos niveles altísimos», resaltó. Por lo tanto, «estoy dedicado a que el domingo volvamos a demostrar lo que somos, un equipo que compite siempre bien y en el que el colectivo está por encima de cualquier cosa», zanjó.