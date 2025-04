Yolanda Díez se estrenó como concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Bilbao hace casi dos años, a las puertas de una crisis habitacional que ... ha puesto en jaque el acceso a una domicilio asequible incluso para las clases medias. Un problema «complejo» que la socialista quiere «combatir» para que la vivienda vuelva a cumplir su «función social». «Me preocupa que la gente se tenga que ir de Bilbao», sostiene.

– ¿Qué diagnóstico hace del acceso a la vivienda en Bilbao?

– Los alquileres están altos por la falta de oferta, pero por primera vez todas todas las instituciones que tienen competencia en vivienda están alineadas. Este es el principio para combatir un problema que sin duda es complejo. En vivienda, la inversión, la preocupación y la construcción debe ser permanente y en Bilbao tenemos una larga historia en la que se ha dedicado dinero público a este ámbito.

– Habla de mantener la inversión, pero el área que lidera es la que menos presupuesto tiene de todo el Ayuntamiento de Bilbao, 3,6 millones de euros.

– La competencia en materia de vivienda la tiene el Gobierno vasco, pero somos de las contadas ciudades que tiene un parque de vivienda propio gracias al organismo Viviendas Municipales. Además, he de poner en valor el acuerdo alcanzado este mandato entre PNV yPSE para contar con un presupuesto de 12 millones para promocionar más pisos.

– 12 millones en cuatro años. ¿Cómo aumentar el parque de viviendas municipal con un presupuesto tan limitado?

– No podemos hacer con fondos propios 1.000 pisos más, pero creo que en un mandato desarrollar 200 viviendas municipales adicionales es una cantidad extraordinaria. Además, con el presupuesto también hacemos frente a la adaptación de pisos que no están en buenas condiciones.

– Y están los impagos. Algunos inquilinos arrastran ocho años de deudas en pisos públicos. ¿Cómo gestiona el Consistorio este tipo de situaciones?

– Quien formuló la crítica no tiene conocimiento de las personas que viven en estos pisos. En el tercer impago se les manda una carta para conocer qué ocurre. La comunicación es constante. Si una persona arrastra ocho años de impagos es que su situación es desesperada, pero mientras tanto, ha podido llegar a adelantar mensualidades. La inmensa mayoría cumple con el pago y de forma puntual. Por ello quiero poner en valor las 8.400 personas que viven en estos domicilios y que son gente trabajadora.

– ¿Cómo hemos llegado a que ni las clases medias puedan acceder a un piso en la ciudad?

– Venimos de una importante crisis a la que se han sumado otros factores que han creado la tormenta perfecta.

– ¿Cuáles?

– Que las viviendas sean habitadas por menos personas, la inmigración que viene a trabajar, a la que hay que proveer de pisos, y la longevidad. El gran problema es que las clases medias, que antes podían acceder al mercado libre, buscan refugio en lo público para encontrar un piso accesible. Debemos atender a los vulnerables sin olvidar las familias con ingresos que tienen problemas.

– ¿Qué se ha hecho mal?

– Desde 2008 no se ha construido como antes. Hubo un parón que se ha ido acumulando y ha generado una falta de oferta que ha repercutido en los precios.

– ¿Y a qué atribuye ese parón?

– Tras la crisis bancaria los pequeños constructores, que podían impulsar más pisos, se hundieron. Además, hubo años en los que alguna administración, que no voy a señalar, no fue muy proactiva. Ahora el alineamiento de las instituciones públicas y del sector privado es firme.

– El pasado año solo se estrenaron 245 pisos en Bilbao.

– Conseguir suelo es complicado. La empresa privada tampoco está construyendo por diversos motivos, como las dificultades del momento o no ver la oportunidad.

Derribar barreras

– En el alquiler, el precio ha vuelto a subir. ¿Ha tocado techo?

– Estamos trabajando las zonas tensionadas para que los precios no suban más. Un instrumento de contención que servirá para topar una cuestión que está desorbitada. Aun así, sé que no son la panacea. No van a solucionar todo el problema, pero tampoco van a destruir el mercado del alquiler.

– ¿Cuándo entrarán en vigor?

– El proceso está en su fase final. Este mes lo presentaremos al Gobierno vasco y esperemos que entren en vigor en julio.

– ¿También se contendrán los precios en Abando e Indautxu?

– Veamos qué dice el diagnóstico.

– El último análisis del Gobierno vasco permitía intervenir el mercado también en estos dos barrios. Usted misma comentó en noviembre que lo «más probable» era declarar toda la ciudad. ¿Qué ha cambiado?

– La experiencia nos dice que la medida es viva y que se va a ir moviendo. Antes de declarar las zonas queremos tener una fotografía fija. A partir de ahí, trabajar para controlar las subidas.

– Aun así, decía que no van a solucionar la crisis de la vivienda.

– Siempre lo he dicho. Las zonas tensionadas solas no van a arreglar el problema, tienen que ir acompañadas de otras acciones. Quiero dejar claro que muchos piensan que con la declaración no se van a sacar más pisos al mercado y otros que se va a arreglar todo. Pues ni una cosa ni la otra.

– A una persona que se quiere independizar, ¿qué le recomendaría alquilar o comprar?

– Alquilar.

– ¿Incluso cuando las rentas estén por encima de los 900 euros?

– Hay ayudas. A una persona joven le diría que analice las ofertas y las subvenciones que ofrece el Gobierno vasco. Que se apunte a Etxebide y que sondee todas las opciones. En Bilbao, por ejemplo, tenemos un programa de vivienda colaborativa muy atractivo.

– ¿Qué consecuencias tiene el auge de los precios para Bilbao?

– Me preocupa que la gente se vaya de la ciudad. Quiero que mis hijos y los hijos de los bilbaínos sigan aquí si es lo que quieren.

– ¿Han detectado una fuga de jóvenes a otros municipios en busca de pisos más asequibles?

– No. Estamos detectando muchas consultas en la oficina de vivienda, pero no gente que se vaya. Puede ser que miren en otras zonas, porque Bilbao está muy cerca de otros municipios, pero a la gente que vive aquí le gusta y nosotros vamos a intentar que se queden. La sociedad bilbaína está cambiando. Hay una manera de adaptarse a los problemas.

– Cambiando, ¿en qué sentido?

– Antes solo pensábamos en la propiedad. Ahora el alquiler asequible te permite ahorrar o cambiar de trabajo. A la gente no le cuesta tanto cambiar de barrio mientras encuentra lo que busca.

– Es difícil ahorrar con los alquileres tan caros como ahora.

– Los vamos a contener, pero me refiero al alquiler público, un impulso que hemos dado los socialistas y que tiene mucho interés.

– Entonces, ¿la vivienda es una barrera para atraer talento?

– En general es una barrera para la gente que quiere vivir en Bilbao. Y las barreras hay que derribarlas. Es complicado establecerse en una ciudad que tienes que dedicar más del 30% de la renta.