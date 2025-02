Cuando el amor mejora el arte: historias de parejas creativas

El Correo Jueves, 13 de febrero 2025, 18:52 Comenta Compartir

La literatura, la música, el cine y el teatro, la pintura... Todas las artes encierran grandes historias de amor que han dejado profundas huellas, más o menos visibles, en las obras que admiramos. A veces el apoyo de la pareja es decisivo para impulsar la carrera del creador, como les ocurrió a los tres artistas vascos más importantes del siglo XX. Algunos vuelan juntos del cielo al infierno, otros simplemente se aprovechan del talento de su pareja.

De algunas de estas historias trata este número especial de Territorios, con un diseño en el que el arte y el amor encajan como un puzle. Así expresa Laura Piedra «la idea de parejas que se complementan tanto en la vida privada como en la profesional o artística». Utiliza también como símbolos corazones orgánicos «de los que parte la vida, el amor y el arte», 'tuneados' con un guiño a las disciplinas en las que destacaron los protagonistas.

El arte en tándem de Ibarrola, Chillida y Oteiza Sus trayectorias están íntimamente ligadas al sostén de Mari Luz Bellido, Pilar Belzunce e Itziar Carreño, sus esposas Detrás de un gran hombre, habitualmente, no hay una mujer, sino una multitud de personas que lo admiran. A su lado se suele encontrar su pareja, compartiendo penas y alegrías y, a veces, desbrozando el camino para que ellos puedan mantener su compromiso con la creación.

Los tres grandes artistas vascos de referencia en el siglo XX no estuvieron solos. Mari Luz Bellido, Pilar Belzunce e Itziar Carreño, cónyuges de Agustín Ibarrola, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, respectivamente, asumieron ese rol de una u otra manera. Conoce los detalles en...

Diego Rivera y Frida Kahlo La historia del elefante y la paloma Los dos artistas vivieron un matrimonio tormentoso con adulterios, rupturas y reencuentros.

Se casan en 1929, se divorcian en 1939 y se vuelven a casar diez meses después. Diego Rivera y Frida Kahlo viven una relación tormentosa hasta la muerte. Una mezcla de pasión, adulterios, deslealtad, admiración,celos, venganza, arte, militancia política, rupturas y reencuentros. Todos los detalles de esta tortuosa relación:

Robert y Clara Schumann Amor, música y drama Se enamoraron, fueron socios en lo artístico y tuvieron una vida como de folletín televisivo sin final feliz.

Robert Schumann y Clara Wieck. No hay otra pareja tan relevante en la música. Ni siquiera la formada por Gustav Mahler y Alma Schindler, porque esta carecía del genio de Wieck. Les une en cambio el tono de folletín que adquirieron las biografías de los cuatro. Y el final triste de sus historias de amor. Decúbrelas en:

María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra La escritora y el vampiro A todos, incluida la autora, les parecía normal que su marido firmara obras escritas por ella.

La dedicación compartida a una de las bellas artes puede ser enriquecedora para ciertas parejas. No fue ese el caso de María Lejárraga (1874-1974) y Gregorio Martínez Sierra (1881- 1947). En esa relación, el marido tuvo un papel de verdadero vampiro. Firmó una inmensa parte de las obras que había escrito ella.

Carmen Conde y Amanda Junquera Mujeres sin edén Pocos conocieron la relación entre las dos escritoras, que se enamoraron mientras España se derrumbaba.

Se conocieron en un tiempo de grandes sueños, peligros y amargas decepciones. Carmen Conde tenía 29 años y Amanda Junquera, 37. La primera, conocida ya como escritora, llevaba casada nueve años con el poeta, crítico literario e historiador del arte Antonio Oliver. La segunda llevaba ocho junto a su esposo, el catedrático de Historia de España Cayetano Alcázar Molina. Dos eminencias, los maridos, que coincidieron con sus mujeres en 1936 en la inauguración de la Universidad Popular de Cartagena. Para entonces, Carmen había sufrido el trauma de la pérdida de su primera y única hija, que nació muerta. Toda su historia en:

Noticia relacionada Mujeres sin edén Carlos Aganzo

Dario Fo y Franca Rame Pintor y actriz, un mismo compromiso Sus obras de teatro político a dúo merecieron el Nobel, pero se lo dieron a él.

Entre las transigencias y contagios en convivencia, el caso de Franca Rame y Dario Fo es singular. Porque, ¿quién influyó en quién? Dario Fo (1926 - 2016) estudió pintura y arquitectura en el Centro Brera de Bellas Artes, de Milán y, aunque ya actor de commedia italiana, parecía preferir la plástica. Casado en 1954 con la actriz Franca Rame (1929 - 2013), el pintor de academia y la actriz de estirpe crearon en 1959 la compañía 'Dario Fo-Franca Rame' de teatro político, popular, comprometido en contraculturas y movimientos sociales. Fo iba a ser allí dramaturgo y actor, y Rame la actriz escritora y gestora pie a tierra.

Richard Burton y Elizabeth Taylor Cariño, me duele la cabeza Con su relación apasionada y tempestuosa, fueron la pareja de estrellas más notoria de su tiempo.

Contaba Elizabeth Taylor que en 1975, durante su breve segundo matrimonio con Richard Burton (el primero, la década prodigiosa de su historia de amor duró de 1964 a 1974), el actor se levantó de la cama hecho polvo y le dijo a Liz que le dolía mucho la cabeza y tenía malestar general, no sabía por qué. La megaestrella de los ojos color violeta le respondió que a eso se le llamaba resaca y que le daba la bienvenida al club; ambos bebían mucho más de la cuenta (Liz también tomaba pastillas varias y barbitúricos) y el alcohol solía atizar sus frecuentes y destempladas peleas.

Frederic e Irene Joliot-Curie Tu madre no lo dice, pero me mira mal Pese a la desconfianza inicial, unieron sus apellidos y sus vidas y juntos ganaron el Nobel.

«Tu madre no lo dice, no, pero me mira mal». De haber conocido la canción seguro que Frederic Joliot se habría quedado con ganas de tararearla cada vez que llegaba al laboratorio de las Curie, Marie e Irene. Era brillante y había demostrado un gran tesón, pero a la científica polaco-francesa le daba miedo que fuera un arribista. Temía que quisiera aprovecharse de un apellido que ya sumaba tres Nobel y, sobre todo, que no le diera su sitio a su hija. Y ella sabía que Irene Curie ocuparía uno destacadísimo en la historia de ciencia.

Indar bateratuak Elkarrekin artea, elkarrekin maitasuna Nortzuk dira elkarrekin lan egin eta elkar maitatu izan duten euskal artista nagusiak?

Apaizez beteriko euskal literaturan ez da maiz ageri artean elkarrekin aritu den bikotearen izaera. Hasi naiz gogora ekartzen gaia. Nortzuk dira arte batean batera langintzan aritu eta elkar maitatu izan diren bikoteak euskal arloan? Ezagutu itzazu hurrengo estekan:

Noticia relacionada Territorios | Lurdes Iriondo eta Xabier Lete Elkarrekin artea, elkarrekin maitasuna Jon Kortazar

The Cramps Ivy y Lux: el amor como trastorno psicótico compartido Kristy hacía autostop en 1972 y la recogieron Erick y un amigo: ahí nació un vínculo irrompible y fascinante.

Resulta casi imposible citar a Poison Ivy sin mencionar un momento después a Lux Interior, y viceversa. Los fundadores de The Cramps, una de las bandas más singulares e impactantes de la historia del rock, formaban una unidad indivisible, una fusión nuclear en lo sentimental y lo artístico, una alianza tan estrecha que parecía eliminar toda posibilidad de experiencias por separado.