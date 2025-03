Vidarte se despide con el niño que vio 'Blade Runner' e imaginó máquinas que sueñan

Isabel Ibáñez Jueves, 6 de marzo 2025, 13:12 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

Hay una divertida anécdota protagonizada por Robert Smith, líder de The Cure: una entrevistadora le pregunta extremadamente emocionada si está tan contenta como ella por el ingreso de la banda británica en el Salón de la Fama del Rock & Roll, y el cantante le responde: «Por cómo suenas, no». Justamente lo contrario del artista turcoestadounidense Refik Anadol (Estambul, 1985), no solo al comentar su arte, las obras que crea con la ayuda de la Inteligencia Artificial y que el museo exhibe desde hoy, sino también sorpresivamente cuando al final de la rueda de prensa de presentación de su muestra, abrazó fuerte y de manera muy espontánea a Juan Ignacio Vidarte, que hablaba sobre cómo se ha sentido al abordar la que ha sido su última inauguración como director del museo, en medio de un aplauso de homenaje como despedida del que participó sentada en la primera fila del auditorio su sucesora, Miren Arzalluz.

Vidarte, sobre su despedida: «Lo que me está pasando por la cabeza en estos momentos es que realmente la vida es estupenda, porque da la casualidad, porque esto es casi por casualidad, de que esta ocasión, que es la última en la que voy a estar presentando aquí una exposición en el museo, coincide con que el museo está abriendo un nuevo capítulo en su vida. No sólo porque estamos inaugurando este ciclo, sino porque acogemos esta obra basada en una tecnología que va a permitir que esté permanentemente viva y cambiante a lo largo del tiempo. Y eso es algo único y especial en la vida de este museo, y por eso me hace especial ilusión que coincida este momento, que como entenderéis es un momento agridulce, pero que tiene ese punto, desde luego, de alegría». Agradeció la atención a los medios de comunicación «que nos ayudan a difundir lo que hacemos y por el respeto demostrado, y está aquí Miren Arzalluz, mi sucesora, y estoy seguro de que ese respeto y esa atención van a seguir en el futuro».

Pero volviendo a la exposición, hay que dar un giro al pasado. La madre de Refik Anadol trajo un día a casa una videocasete con el clásico de ciencia ficción 'Blade Runner'. Tenía él 8 años, y la escena en la que Rachel llora al descubrir gracias a Decker que sus recuerdos son los recuerdos de otros... Un momento cinematográfico que ayuda a explicar el arte que exhibe hasta el 19 de octubre en la sala 208, que el museo estrena con él para su nuevo ciclo In Situ: «Correcto, porque, cuando era niño y vi ese filme tan poderoso, empecé a soñar con el futuro de muchas cosas, como la colaboración humano-máquina... Empecé a programar computadores a los 8 años, así que empecé a pensar desde muy temprano que, algún día, una máquina podría convertirse en un amigo. Y, llevo 10 años trabajando con la inteligencia artificial, aunque se siente como si fueran 100, porque va tan rápido... Cada mañana es nueva, te despertas y hay algo nuevo. Es una sensación increíble, este cambio. Pero este filme siempre vuelve a mí, con esta idea de... cuando Deckard le dice que no son sus memorias, son memorias de alguien más. ¡Guau! ¿Qué podría hacer una máquina con las memorias de alguien más? Y si una máquina puede aprender... ¿puede soñar?».

Es imposible no entusiasmarse con Anadol, que ha viajado a la Amazonía por cuatro años para grabar y fotografiar sus imágenes, ha recogido las distintas velocidades que cobra el viento, también el movimiento de las olas del mar... Todo ello convertido en millones de datos que introducidos en un ordenador y trabajados convenientemente con programas de Inteligencia Artificial se convierten en obras de arte mutantes, cambiantes a cada momento, como si la máquina hubiera sido alimentada con recuerdos, momentos de otros y se pusiera a imaginar, pensar, por qué no, soñar con todo ello. En este caso, ha utilizado 35 millones de imágenes del archivo del Frank Gehry (diseños y fotos del Guggenheim entre ellos) junto a muchas otras del propio artista por su interés por la arquitectura que, cocinadas por él con la IA, pueden disfrutarse en la sala donde en 360 grados se ven gracias a 50 proyectores y al trabajo de los 20 miembros de su equipo. ¿El resultado? Un universo onírico dividido en seis conceptos diferentes pero que nunca repite la misma combinación. Un muestra, Arquitectura viva (Living Architecture), que es posible gracias al apoyo de 1OF1, Euskaltel-Orange y Google Cloud.

«Los artistas siempre nos preguntamos qué es lo que es más allá de la realidad. Y esta pregunta es muy difícil de responder. ¿Puedo soñar con lo real? ¿Puedo imaginar los próximos 100 años de la arquitectura? ¿Puedo pensar en cómo esto inspirará el futuro?«. Anadol lo busca y lo intenta con sus obras.

- ¿Ha intentado poner sus propias memorias en un computador para convertirlas en una obra de arte?

- Si, perdí a mi tío por el alzhéimer el año pasado. Durante siete años he estado intentando este desafío, pero aprendí mucho sobre la idea de la memoria a través de él. Así que hice muchos proyectos, no públicos, privados, no para mostrar, pero he estado pensando mucho en las emociones. Es un proyecto muy personal. Tal vez en el futuro con otras memorias. En nuestro Museo de la Inteligencia Artística planeamos hacer algo.

Porque Anadol tiene en mente un proyecto de crear un espacio dedicado a la disciplina que él domina, al arte del recoger datos, mezclarlos, elaborarlos... de tal manera que de pronto en las paredes parece que el óleo se mueve, las fotos se mezclan, nuevos edificios se construyen... Le gustaría instalarlo en un desierto, para funcionar con energía solar. Su preocupación por la sostenibilidad es grande, dice que la instalación del Guggenheim podría funcionar un año entero con la energía que se gasta en cargar cuatro veces un teléfono. También se muestra respetuoso con la propiedad intelectual, un peligro que ronda cada vez que se habla de IA. Pide permiso para todas las imágenes o recursos empleados, «algo en lo que puedo tardar hasta un año, pero hay que hacerlo así».

- ¿Hasta dónde cree que llegará la Inteligencia Artificial? ¿Hasta el punto de fabricar 'replicantes'?

- Creo que veremos humanoides, robots alrededor de nosotros en los próximos 100 años. Podemos imaginarlo. Pero siempre quiero volver, siempre quiero dejar un impacto positivo, porque creo que si vemos buenos ejemplos, podemos tener una mejor comprensión de lo que es. En esta exhibición, tenemos una sala de educación, donde la gente puede aprender de dónde vienen los datos, qué algoritmos usamos, por qué y cómo. Así que intento demitificar la IA. Y la razón es que la gente comprenda, porque si entendemos algo, no tenemos miedo, tenemos esperanza.

- No lo ve como amenaza, entonces.

- Puede serlo, puede serlo, porque la IA es una tecnología muy poderosa. Soy muy honesto sobre esto. Es una tecnología muy transformadora que nunca ha existido antes en la humanidad. Pero, buenas noticias, podemos usar la IA para resolver cualquier problema. Es un espejo para la humanidad. Mirará exactamente quiénes somos. Como intento ser un buen humano, reflejo mi trabajo como una buena IA. Pero tenemos que tener cuidado.

- ¿La gente reconoce su arte de una manera similar en Estados Unidos, Europa o Turquía?

- Nuestro trabajo se reconoce globalmente. El arte debería ser para cualquiera, de cualquier edad y cualquier cultura. Nunca pienso en fronteras. Nunca pienso en pasaporte. Solo pienso en una visión que viaja por todo el mundo.

- Pues vive en Estados Unidos como inmigrante. ¿Cómo ve la llegada al poder de Trump?

- No tengo una relación muy profunda con la política. Globalmente, no solo en Estados Unidos. Y la razón es que no sé cómo hacer el mundo mejor con la política, pero sé cómo hacer el mundo mejor con la arte. E intento entender cómo la gente ve lo que nos separa, cuando yo veo cosas que nos conectan. Creo que la política nos separa. Globalmente. No solo en Estados Unidos. Pero en mi trabajo, mi pasión no es buscar cosas que nos separan, sino buscar cosas que nos conecten.

- ¿Ha tenido que romper barreras en la arte, suspicacias incluso entre artistas?

- Estoy muy honrado de decir que en 2008 cuando apoyé el término de pintura de datos, pensé que un día si los datos se convertían en pigmento no necesitarían secarse como en otras obras de arte. Creo que los datos pueden ir más allá de la física de Newton. Pueden ir más allá de la gravedad. Pueden ser un pigmento vivo. Esa fue mi visión cuando empecé, pero estoy agradecido de que ahora podemos hacer lo mismo, en uno de los mejores museos del mundo. La IA me ayudó a ir más allá de mi capacidad, a mejorar mi mente, y realmente me permitió pensar más allá de la gravedad, y mezclando luz y datos y la IA, siento que inventé un nuevo medio, probablemente el medio del futuro, donde información e IA están convirtiéndose en algo nuevo. Esta es la sensación que estamos viviendo, que los edificios están soñando, como ahora, aquí hace el Guggenheim. .

