A propósito de los bases

Digamos que los remedios llegan siempre en momentos de crisis, con demasiadas preguntas sin respuesta o al menos que las respuestas que intuimos no tienen pinta de ser una solución convincente. Es cuando llegamos, por desesperación o intuición, a caminos inexplorados a priori y eso ... siempre supone una duda inmensa por esperar si da o no dará algún resultado. Intentarlo, hay que hacerlo. Cuanto antes mejor.

Probablemente este Barcelona sea un digno representante de lo que está aconteciendo en esta 'loca' Euroliga. Digo 'loca' porque lo que se dice estabilidad no existe, los equipos apenas toman rachas consistentes durante un tiempo suficiente en sus partidos, sobre todo en las victorias, y ha desaparecido de un plumazo eso del 'ayer' para centrarse exclusivamente en el 'hoy' y el 'ahora'. Partidos con juego solvente y otros en los que las sombras son tan intensas que no te reconoces ni con luz en el espejo. Maravillas colectivas e impulsos individuales impropios de la competición. Si sigue la Euroliga con atención no es algo que le suceda sólo al Barcelona; es generalizado, pero el Barça es uno de esos equipos que se ha visto atrapado en esta vertiginosidad competitiva e inesperada semana sí, semana también.

Buena muestra de ello es que han tenido que tomar muchas decisiones para solucionar y encauzar el rendimiento del equipo al nivel que las expectativas les fueron situadas. Es cierto que la ausencia de Laprovittola supuso un quebradero de cabeza, pero cuando un jugador falta –lamentablemente por la maldita lacra que son las lesiones– la solución siempre tiene que tener aspecto colectivo y no meramente individual. Hay que tocar varias piezas al mismo tiempo, ajustar roles, reenfocar asociaciones en la pista así como hay que repensar algunas de las ideas que conformaron la filosofía inicial del equipo.

A propósito de ello, los bases. Usted podría decirme con razón, que Laprovittola no es base-base, pero lo cierto es que en esta estructura diseñada en este Barça de Peñarroya, por lo general siempre están presentes dos pequeños capaces de generar juego por sí mismos, capaces de liderar el tiempo en la cancha y abrir oportunidades al resto de los compañeros. Podemos ver a Satoranski con Abrines al dos, Satoransky y Punter, Núñez con Punter, Núñez y Darío (Brizuela), e incluso Darío con Punter, que es lo más significativo en este sentido. Ambos, que no son bases-bases, están compartiendo minutos en pista con un alto rendimiento individual y, sobre todo, con repercusión colectiva realmente interesante, hasta el punto de hacernos la pregunta de qué es eso de ser base en el baloncesto actual. En cualquier equipo esta situación, este nuevo recurso, sería tomada como una de decisiones intuitivas, como 'no queda otra', pero en este Barça por sus características funciona.

A veces confundimos dirigir con liderar. Le digo que prefiero el término liderar porque conlleva en el fondo un compromiso individual y colectivo al mismo tiempo: alguien toma la responsabilidad a sabiendas que el resto tiene que cumplir su parte. Con Darío y Punter al mismo tiempo, el equipo sabe que tiene tanto la verticalidad como el peligro de la distancia exterior, y al mismo tiempo que el balón ha de circular de campo a campo con más ritmo para jugar cuanto antes. Esto ha beneficiado al equipo, a los jugadores individualmente y evidentemente a la tranquilidad de una plantilla que tiene hechuras de equipo privilegiado.

Del remedio al recurso y del recurso al argumento hay un paso firme, y el Barça lo ha dado.