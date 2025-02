El eco silenciado de las mujeres con TDAH y altas capacidades

«¡Despierta, despierta! Uff, cinco minutos más... No, mejor diez. Bueno, quince… ¡No, ya es tarde!»

«¿Dónde dejé mis llaves? ¡Las tenía hace un segundo! Ah, en la nevera… Claro, porque ayer tenía hambre y… Bueno, mejor me voy antes de que se me ocurra otra cosa.»

8:20am

(Esperando al autobús) «¿Y mi abono transporte? En la cartera, no. En el bolso, no… No me puedo creer que lo haya vuelto a perder.»