Pablo Motos vacila a Antonio Resines: «Es una falta de respeto»

Joseba Fiestras Miércoles, 29 de enero 2025, 23:07 Comenta Compartir

La complicidad entre Antonio Resines y Pablo Motos ya es legendaria. Nada más aterrizar en 'El Hormiguero', el presentador aludía a la cantidad de anuncios que protagoniza su invitado. «Ya no tengo el de embutidos, me lo ha quitado Coronado», informaba Resines entre risas. El intérprete presentaba la película 'Mikaela', «es un peliculón. La historia de un policía que la noche de Reyes va a ver a su familia, y de repente hay una tormenta de nieve brutal. Y se forma un atasco. Y hay atraco a un furgón armado y el único policía que hay por ahí soy yo», resumía.

'Mikaela' es una cinta de acción. «Soy el Bruce Willis español», vacilaba Resines. Y Motos atacaba. «¿Qué es para ti una escena peligrosa, acostarte sin tomarte el Danacol?», decía con guasa. El artista tiraba de ironía. «Pero, qué falta de respeto, una cosa es confianza y otra que dé asco», bromeaba para insistir en que sí ha hecho escenas peligrosas. «¡Y disparo armas!», precisaba. Aunque eso no es lo que más le gusta de ese género cinematográfico. «Las de acción están muy bien porque tienen menos texto. Y no hay que estudiar mucho», declaraba.

Con multitud de títulos a sus espaldas, Resines reconocía que, si tuviera que hacer una secuela de alguna de sus películas, se quedaba con 'Ópera prima'. «Me gustaría hacerla otra vez. Es la base de toda mi historia. Para mí y para mucha gente, creó una pequeña escuela y empezamos a trabajar con una cierta continuidad. Estábamos en la Facultad de Ciencias de la Información y hacíamos cortometrajes. Fue un golpe de suerte porque las primeras semanas no iba nadie», recordaba. Era su época de estudiante, aunque se escaqueaba a menudo. «No íbamos a clase. El otro día me encontré a un compañero de universidad y me dijo que no entendía cómo había llegado donde he llegado. Porque parece ser que era el más tonto de la clase», rememoraba.

El vacile entre el comunicador y el actor fue constante. Motos no tuvo reparos en recordar a su invitado que la última serie que presentó en el programa no había funcionado demasiado bien. «Leí que había sido la peor serie de 2024», lanzaba el anfitrión. Su entrevistado no se amilanaba. «Es muy difícil eso porque, ¡anda que no se hacen series! Pues la peor, sí. Bueno, es una opinión de una chica que se cómo se llama y dónde vive», afirmaba con sorna para puntualizar luego: «¡Ojo! Porque 'Amanece que no es poco' tampoco la veía nadie al principio».

Resines es uno de los pocos actores que no ha parado de trabajar. «No he tenido épocas en las que no me han llamado. Igual algunos meses, pero muy poco. Y si no, llamo yo», garantizaba. En el terreno de las anécdotas, la estrella desvelaba que ostenta un cargo notable. «Soy cónsul honorario de Syldavia en Cantabria. Es un país que está por la antigua Yugoslavia», descubría. Y luego relataba una experiencia accidentada. «Me autolesioné una vez pescando. Fui a pescar con un amigo mío en un barquito, y picó un pez. Me emocioné, me fui corriendo a coger la caña, me resbalé y me rompí tres costillas. Y ya no he vuelto a ir a pescar», manifestaba de nuevo provocando carcajadas. En el terreno deportivo también tiene presencia el actor. «Soy subcampeón de la Copa del Generalísimo de rugby. Jugaba de ala y de centro», exponía.