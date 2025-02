El extraordinario viaje del futbolista que ha jugado en 15 equipos de 3 continentes

Igor Barcia Viernes, 28 de febrero 2025, 00:18 | Actualizado 01:03h. Comenta Compartir

José Pedrosa Galán (León, 2 de febrero de 1986) aspiraba a debutar en Primera División con el Almería, pero cuando con 24 años estaba a punto de hacerlo, su rodilla le dejó sin premio. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, se rompió el cruzado y después de que el club andaluz le dejara sin contrato, regresó a casa, a una Cultural Leonesa que bajó a Tercera por impagos. «En 15 meses pasas de estar a punto de llegar a Primera a bajar a Tercera», recuerda desde Italia, punto donde a sus 39 años está cerca de acabar una historia que le ha llevado a jugar en 16 países, algo que nunca ha hecho un futbolista español. «Mi estancia en Italia la vivo como un 'last dance', era ahora o nunca», admite. Con dos niñas «a las que echo mucho de menos», Galán está a punto de finalizar un viaje que le ha colocado como el plusmarquista mundial en activo. Esta es su historia.

España Almería (2007-2010) y Cultural (2010) De casi Primera, a Tercera

Me afectó muchísimo no poder llegar a Primera. Estaba en el mejor momento, era capitán del filial, me sube Emery al primer equipo, Hugo Sánchez me da continuidad como mediocentro y llega la lesión. Y sí, al principio muchos ánimos pero después la gente se olvida de ti. Tienes 24 años y ves pasar el tren sin saber si habrá una nueva oportunidad. Me quedo sin contrato y vuelvo a casa, a la Cultural, y la descienden por impagos. En 15 meses pasas de estar a punto de llegar a Primera a bajar a Tercera.

En la Cultural conozco la peor cara del fútbol, pero si me pongo alguna medalla es la de querer reinventarme. Dejé el equipo, decidí acabar mi carrera de Psicología y después me marché al extranjero. Tenía compañeros del Atlético que contaban lo que era jugar fuera y me di cuenta de que había cosas muy interesantes. Pensé que si no podía jugar en Primera en España, lo intentaría en otros países.

Tailandia Chainat FC (2011-13) El primer cambio

El primer cambio siempre es el más complicado. Me fui a un lugar donde se entrenaba tres horas al día, no conoces el idioma, las instalaciones... Pero aprendí mucho. Me dio muchas herramientas para el futuro, tuve que aprender tailandés para poder comunicarme y eso hace que te respeten mucho más.

La afición es espectacular. Siempre había 10.000-15.000 espectadores en el campo, te reconocían por las calles en todo el país... fue muy bonito.

Teníamos un presidente muy peculiar, se apostaba dinero, te mandaba a correr, se metía en los rondos de los entrenamientos y, claro, a ver quién se atrevía a quitarle el balón... En los descansos se ponía a tocar la guitarra... una locura.

Indonesia Pro Duta FC (2013-14) Mi país favorito

Creo que es mi país favorito en el que he jugado, aprendí el idioma y es la mejor afición de mi vida. Es la mayor locura, hasta 90.000 espectadores en el estadio. En los partidos no escuchabas al compañero del ruido que hacían. Es donde más he disfrutado el hecho de sentirte profesional en estadios llenos. Nunca jugué más motivado. Salía a tomar un café y la gente me reconocía. Ahí te sientes popular, de hecho no podías ni andar por la calle. La gente te idolatra, tiene tu camiseta, tuve mucha suerte porque la gente me quiso mucho. Allí además ganamos la Liga.

Austria Sainkt Pölten (2014) Vuelta a Europa

Tengo que regresar a España para operarme de una lesión de cadera. Fue un momento complicado, forcé para recuperarme y estar disponible para el mercado de invierno, porque pensaba que se me podía acabar el fútbol. En tres meses estaba haciendo la prueba en Austria. Quería demostrar que pese a jugar en Asia tenía el nivel suficiente para competir en Europa. Tuve una oferta de Escocia, pero como venía de Asia pensaron que no tendría el nivel. Así que aposté por Austria y demostré que estaba recuperado de mi lesión y que tenía el nivel necesario. Firmé en febrero y fui subcampeón de Copa.

Jordania Shabab Al-Ordon (2015) De regreso a Asia

Siempre digo que fue el año que más sufrí porque llegué lesionado, pero el presidente me obligaba a jugar por el desembolso económico que habían hecho. Cambié de posición a pivote defensivo para que no fuera tan exigente y gracias a ese cambio de posición me reconvertí para poder alargar mi carrera deportiva.

Chipre Aris Limassol (2015) Un presidente que no pagaba

Creo que fue el fútbol que mejor se adaptaba a mis condiciones y el país es fantástico. Además la afición era una pasada, muy implicada en el equipo, pero me tocó un presidente que no pagaba a los jugadores. Al final en el mercado de invierno pedí que me dejara salir. Me dijo que sí a cambio de pagarme menos de lo que me debía.

Rumanía FC Ceahlaul Piatra Neamt (2016) Sin cobrar un euro

No cobré ni un euro. Pensé que era un buen destino porque había más españoles, pero me equivoqué. El presidente arruinó al club y después nos enteramos que ya había hecho lo mismo en el Livingston de Escocia. Me fui e hice bien porque el club desapareció. Por fortuna volví a Indonesia.

Finlandia RoPS Rovaniemi (2016) La promesa de regresar a Europa

No me quería ir de Indonesia. Estaba en un gran momento, pero como ya tenía pareja prometí volver a Europa, a un país por decirlo de alguna manera serio. Siempre he antepuesto lo que era mejor a nivel deportivo, y no me equivoqué. Era un equipo que jugaba en Europa, siempre titular y gran experiencia, me esperaba un fútbol más físico y para nada. Hay muchos ojeadores allí para ligas más potentes, me encantó la experiencia.

España L'Hospitalet (2017) Descenso a Tercera

Volví a España porque mi novia trabajaba en Madrid, pero fue llegar y recibir una oferta de un club de Bolivia que jugaba la Libertadores. Creía que era mi oportunidad, pero el equipo no me dejó marchar, por mucho que insistí. Fue un año bueno porque volví a un vestuario español, pero es la losa más grande de mi carrera porque descendimos a Tercera y me duele mucho.

Andorra Fútbol Club Santa Coloma (2017) Una experiencia corta pero enriquecedora

Firmé un mes en Andorra para disputar la previa de Champions. Eran dos partidos o como mucho cuatro si pasábamos la primera previa... pero para el primer partido en Armenia no llegaron los papeles. Lo positivo fue que tuve de compañero de habitación a Joan Capdevila. Mi único partido en Andorra fue también el último de Capdevila como profesional.

Hong-Kong Dreams Sports Club (2017-18) Ocho horas diarias de entrenamientos

Mi pareja trabajaba en finanzas, y es la primera vez que decide salir de Madrid y nos vamos a un lugar espectacular donde ella podía ejercer su labor. Ella estaba contenta y yo no me quería mover de allí, aunque la disciplina de trabajo era una locura. Te tenían ocho horas al día entrenando casi sin parar. Pero me llega una oferta inesperada de Qatar, a dos años vista del Mundial y económicamente era irrechazable.

Catar Al-Shamal Sports Club (2018) Trabajar junto a un ídolo

Es todo lujo, todo perfecto, y encima conozco a mi ídolo, con el que tengo una gran conexión, que es Xavi. Tenemos muchísima relación y es otro regalo que me hace el fútbol. Disfruté mucho. Mi equipo jugaba en el campo donde estuvo Alemania en el Mundial, es la réplica de una fortaleza que fui a ver. Me encantó. Es la primera vez que me vieron mis padres y me dijeron que no me moviera de allí. Pero los resultados mandan y tuve que salir del club.

Arabia Saudí Al -Jabalain FC (2019) Cambio radical

Cambio radical. De la Doha multicultural a las montañas de Arabia, con frío, en mitad de la nada, todas las mujeres tapadas... fueron meses duros. El fútbol se vive mucho y económicamente está bien, pero el día a día fue duro porque está todo muy basado en la religión. Mi mujer pudo ir de visita porque ya estábamos casados, pero siempre con burka, toda de negro… Ahí ya dijimos que el siguiente destino tenía que ser un lugar más familiar.

Canadá Valour Football Club (2019-2022) Segunda juventud

Fue mi mayor sorpresa a nivel de fútbol, mucho mejor de lo que pensaba, son muy profesionales. Es la gran desconocida de las ligas que he jugado porque el nivel está creciendo. Estuve en Winnipeg y fue mi segunda juventud porque estuve tres temporadas muy buenas, dos años fui el jugador favorito de la afición, me hicieron una canción... nunca sentí una conexión tal con una afición. Sentía la energía de ellos, fue imborrable. Allí nacieron mis dos hijas. Es el mejor recuerdo a nivel personal.

Gibraltar Football Club Bruno's Magpies (2022-24) Una Copa junto a casa

Estaba contento, pero mi hija mayor tuvo un problema de salud desde que nació y me sentía más seguro en España para el tema de operaciones. Por eso volví. Tuve ofertas de Primera de otros países como Bolivia, Panamá... Pero en Gibraltar me ofrecen año y medio de contrato, me respetan el hecho de que no viaje hasta que nazca mi segunda hija y estoy pegado a España. Me fichan para un club que nunca había ido a Europa y nos metemos tres años seguidos, ganamos la Copa, meto el gol... Llega un momento que había quemado etapas y quería algo más.

Costa de Marfil Zota FC (2024) Un ascenso en un continente nuevo

Nunca me he movido por los récords, pero el pasado verano me fui a Costa de Marfil por la experiencia de ayudar al fútbol del país, y un amigo fue el que me puso el gusanillo. Me dijo: 'juega un partido, una final del play-off, si ganamos ascendemos y añades otro país a tu lista'. Ahí sí que me picó y sí que lo hice para sumar. Encima ganamos y el equipo ascendió a Primera.

Italia Novoli Calcio (2025) 'The Last Dance'

Nunca había sido posible y me dije que no quería quedarme sin ir a Italia y vivir la cultura y el futbol allí. Era ahora o nunca. No vine por dinero porque tenía ofertas mejores, pero esta aventura eran tres meses, en otra categoría superior cinco, y en Omán seis, y ha pesado el tema de mis niñas y de ser la primera vez que estoy lejos de ellas. Creo que es mi 'last dance' por cumplir un sueño, no me quería retirar sin jugar aquí. Están en quinta categoría y juego con chavales 20 años menores que yo que me hacen muchísimas preguntas por mi trayectoria, pero estoy disfrutando. Eso sí, diría que es el fútbol más complicado para mis cualidades como jugador, aunque la trayectoria está siendo muy buena.

¿El futuro?

Este viaje me ha servido para darme cuenta que en la balanza ya pesa mucho el tema familiar. Y ha sido una forma de digerir que esto está a punto de finalizar, aunque llegará el siguiente paso porque en el futuro quiero entrenar.

Yo no valoraba mi carrera porque no había debutado en Primera, pero ver que otros jugadores como Xavi o Capdevila aplaudían mi trayectoria me abrió los ojos. No he jugado en LaLiga, pero he hecho algo que no es fácil y he tenido una capacidad de adaptación que es lo que más valoro de mí. Por contra, me ha dado rabia que se me ponga esa etiqueta de 'mochilero'. La gente que me conoce sabe que llevo 20 años de trayectoria superprofesional, siempre jugando de titular y con un compromiso absoluto con mis clubes.

