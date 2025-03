El Hormiguero vs. La Revuelta: cómo sacar pecho de las audiencias pase lo que pase

El mismo día que El Hormiguero vende que ha aplastado a la competencia, La Revuelta resalta que ha tenido el mejor mes en años. Cuando uno no puede subrayar que ha ganado en 'share', dice que han subido los «usuarios únicos». Cuando el otro ha flojeado en general, resalta la «franja de estricta coincidencia». Y cuando alguno vence por K.O., hace vídeos y anuncios vendiendo las cifras y paga 'banners' en otras webs para que todos nos enteremos.

Pase lo que pase, siempre se puede elegir el dato adecuado para transmitir que todo va como la seda, un triunfo continuo que no empeora nunca. ¿Cómo orientarse en este océano de cifras? Para empezar a desentrañar este pequeño misterio, hay que empezar por comprender cómo se miden las audiencias en España.

Es cierto: el sistema no ha cambiado demasiado en treinta años. Y se basa en el abrazo de la estadística con la tecnología. La misma empresa de siempre, Kantar Media, un conglomerado internacional con sede en Londres, es quien instala los famosos audímetros en unos muy concretos y estudiados hogares españoles desde hace tres décadas. En el siguiente mapa podemos ver cuántos audímetros hay en cada comunidad autónoma. Por algún secreto motivo estadístico, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra se engloban en 'Otros' aunque, por ejemplo, haya más extremeños que asturianos.

Los ingenieros estadísticos de Kantar analizan la población española y tratan de ubicar una muestra representativa de cómo es nuestra sociedad: tipos de familia, número de habitantes medio por hogar, habitantes de ciudades, de pueblos, de zonas intermedias… y con su muestra de 5.920 audímetros sacan en tiempo real la foto de lo que se está viendo en España. La lista de dónde están los audímetros —el famoso 'Panel'— es casi secreto de Estado: una vez se filtró y hubo que cambiarlos todos, casa por casa.

Supuestamente, de esos 5.920 audímetros se obtienen los hábitos de 14.000 personas (los habitantes de esos hogares). El barómetro del CIS (no necesariamente el electoral) tuvo en enero, por ejemplo, un universo —la cantidad de encuestados— de 4.024 personas, así que vemos que las muestras habituales pueden ser aún más pequeñas, y la medición de audímetros sí puede ser representativa dentro de lo que cabe. Ahora bien, todo queda en manos de la diligencia de los televidentes a la hora de operar con el audímetro.

¿Quién está ahí? Esa pregunta en la pantalla, escueta, y como de ‘1984’. Si quieres encender la tele, tienes que pasar por este umbral. ¿Qué hay que hacer? Simplemente marcar en el mando qué habitante del hogar eres... ...y si tienes invitados (en tal caso, cuántos) Tras indicar cuántos invitados hay, cada vez que alguien se siente frente a la televisión (o se vaya), se debe añadir o quitar ¿Quién está ahí? Esa pregunta en la pantalla, escueta, y como de ‘1984’. Si quieres encender la tele, tienes que pasar por este umbral. ¿Qué hay que hacer? Simplemente marcar en el mando qué habitante del hogar eres... ...y si tienes invitados (en tal caso, cuántos) Tras indicar cuántos invitados hay, cada vez que alguien se siente frente a la televisión (o se vaya), se debe añadir o quitar ¿Quién está ahí? Esa pregunta en la pantalla, escueta, y como de ‘1984’. Si quieres encender la tele, tienes que pasar por este umbral. ¿Qué hay que hacer? Simplemente marcar en el mando qué habitante del hogar eres... ...y si tienes invitados (en tal caso, cuántos) Tras indicar cuántos invitados hay, cada vez que alguien se siente frente a la televisión (o se vaya), se debe añadir o quitar ¿Quién está ahí? Esa pregunta en la pantalla, escueta, y como de ‘1984’. Si quieres encender la tele, tienes que pasar por este umbral. ¿Qué hay que hacer? Simplemente marcar en el mando qué habitante del hogar eres... ...y si tienes invitados (en tal caso, cuántos) Tras indicar cuántos invitados hay, cada vez que alguien se siente frente a la televisión (o se vaya), se debe añadir o quitar

La teoría dicta que cada vez que alguien nuevo se apoltrone en el sofá, hay que buscar el mando y marcar que se ha unido: en la práctica es difícil confiar en que se va a seguir a rajatabla, salvo en los casos de ciudadanos muy comprometidos con la exactitud del servicio. O peor: en casos —que los ha habido— de intento de fraude para beneficiar a algún programa. En ese caso, Kantar detecta la anomalía y amablemente cambia esos audímetros. Los hogares en general suelen tener el aparato cuatro años como máximo.

Gracias a los audímetros, Kantar sabe en cada instante cómo se está viendo la televisión tradicional en el país (luego veremos un poco sobre los nuevos inventos). Y comparte esa información exacta con sus clientes, que son las propias televisiones, los anunciantes, otras empresas, algunos profesionales… El hecho de que sea la empresa de consenso para efectuar las mediciones es lo que en principio garantiza la independencia. Lo importante es que se pueden sacar muchas conclusiones con el simple dato de qué está viendo cada uno en cada momento. Y aquí vamos con los post en redes sociales.

Contactos = usuarios únicos Veces que un espectador se ha conectado un instante con esa cadena (Pasar haciendo zapping cuenta) Pequeño truco: no aclarar si son espectadores únicos o la media Share = cuota de pantalla Porcentaje que obtiene este programa de entre todo lo que se ve en teles encendidas Si contásemos las apagadas, hablaríamos de índice de audiencia Contactos = usuarios únicos Veces que un espectador se ha conectado un instante con esa cadena (Pasar haciendo zapping cuenta) Pequeño truco: no aclarar si son espectadores únicos o la media Share = cuota de pantalla Porcentaje que obtiene este programa de entre todo lo que se ve en teles encendidas Si contásemos las apagadas, hablaríamos de índice de audiencia Contactos = usuarios únicos Veces que un espectador se ha conectado un instante con esa cadena (Pasar haciendo zapping cuenta) Pequeño truco: no aclarar si son espectadores únicos o la media Share = cuota de pantalla Porcentaje que obtiene este programa de entre todo lo que se ve en teles encendidas Si contásemos las apagadas, hablaríamos de índice de audiencia Contactos = usuarios únicos Veces que un espectador se ha conectado un instante con esa cadena (Pasar haciendo zapping cuenta) Pequeño truco: no aclarar si son espectadores únicos o la media Share = cuota de pantalla Porcentaje que obtiene este programa de entre todo lo que se ve en televisiones encendidas Si contásemos las apagadas, hablaríamos de índice de audiencia

Se puede medir el 'share' total, pero también el de cada instante, y por eso los ejecutivos agobiados con la audiencia cancelan programas y secciones fulminantemente. Imaginemos que a las 18:17 salió el colaborador X y se fueron 300.000 personas: no puede volver a aparecer. Veamos ahora más formas de medir.

En este día particularmente bueno para La Revuelta, Barlovento Comunicación (con datos de Kantar) destaca solo la franja en la que coinciden los dos programas rivales Horario de parrilla 21:40h 22:50h La Revuelta El Hormiguero 21:45h También se le llama, más cristalinamente, franja de competencia directa o competencia real En este otro día, particularmente bueno para El Hormiguero, podemos ver un dato más realista que el de los contactos únicos: los espectadores de media La media que estuvo viendo el programa, la cantidad más frecuente de espectadores durante la emisión RTVE Comunicación decide resaltar datos que no compiten contra nadie, pero son positivos: «lo más visto de La 1» no es decir mucho En este día particularmente bueno para La Revuelta, Barlovento Comunicación (con datos de Kantar) destaca solo la franja en la que coinciden los dos programas rivales Horario de parrilla 21:40h 22:50h La Revuelta El Hormiguero 21:45h También se le llama, más cristalinamente, franja de competencia directa o competencia real En este otro día, particularmente bueno para El Hormiguero, podemos ver un dato más realista que el de los contactos únicos: los espectadores de media La media que estuvo viendo el programa, la cantidad más frecuente de espectadores durante la emisión RTVE Comunicación decide resaltar datos que no compiten contra nadie, pero son positivos: «lo más visto de La 1» no es decir mucho En este día particularmente bueno para La Revuelta, Barlovento Comunicación (con datos de Kantar) destaca solo la franja en la que coinciden los dos programas rivales Horario de parrilla 21:40h 22:50h La Revuelta El Hormiguero 21:45h También se le llama, más cristalinamente, franja de competencia directa o competencia real En este otro día, particularmente bueno para El Hormiguero, podemos ver un dato más realista que el de los contactos únicos: los espectadores de media La media que estuvo viendo el programa, la cantidad más frecuente de espectadores durante la emisión RTVE Comunicación decide resaltar datos que no compiten contra nadie, pero son positivos: «lo más visto de La 1» no es decir mucho En este día particularmente bueno para La Revuelta, Barlovento Comunicación (con datos de Kantar) destaca solo la franja en la que coinciden los dos programas rivales Horario de parrilla 21:40h 22:50h La Revuelta El Hormiguero 21:45h También se le llama, más cristalinamente, franja de competencia directa o competencia real En este otro día, particularmente bueno para El Hormiguero, podemos ver un dato más realista que el de los contactos únicos: los espectadores de media La media que estuvo viendo el programa, la cantidad más frecuente de espectadores durante la emisión RTVE Comunicación decide resaltar datos que no compiten contra nadie, pero son positivos: «lo más visto de La 1» no es decir mucho

Otro parámetro que se puede medir es algo tan humano e intangible como la fidelidad, uno de los mejores piropos para una producción audiovisual, y un buen parámetro para medir qué tal van funcionando a lo largo del tiempo las series diarias, como señalan aquí desde DOS30'.

Relación entre la audiencia acumulada y la audiencia media en porcentaje Audiencia acumulada Número de contactos de al menos un minuto de promedio diario Audiencia media Número de espectadores promedio del principio a fin, de un programa/cadena Relación entre la audiencia acumulada y la audiencia media en porcentaje Audiencia acumulada Número de contactos de al menos un minuto de promedio diario Audiencia media Número de espectadores promedio del principio a fin, de un programa o cadena Relación entre la audiencia acumulada y la audiencia media en porcentaje Audiencia acumulada Número de contactos de al menos un minuto de promedio diario Audiencia media Número de espectadores promedio del principio a fin, de un programa o cadena Relación entre la audiencia acumulada y la audiencia media en porcentaje Audiencia acumulada Número de contactos de al menos un minuto de promedio diario Audiencia media Número de espectadores promedio del principio a fin, de un programa o cadena

Un dato más, muy rimbombante: el minuto de oro. Ese momento en el que más audiencia media ha visto un programa de televisión, en el día o en el año, sí que es para presumir. Es cuando más personas han coincidido viendo lo mismo.

El minuto del día en el que más personas se conectaron a ver la misma cosa Todos los días hay un minuto de oro, y también todas las temporadas (en año lectivo) La temporada pasada fue durante el España-Italia de la selección masculina de fútbol: 20 de junio (Eurocopa 2024), 10 millones de espectadores, 61% de cuota de pantalla El minuto del día en el que más personas se conectaron a ver la misma cosa Todos los días hay un minuto de oro, y también todas las temporadas (en año lectivo) La temporada pasada fue durante el España-Italia de la selección masculina de fútbol: 20 de junio (Eurocopa 2024), 10 millones de espectadores, 61% de cuota de pantalla El minuto del día en el que más personas se conectaron a ver la misma cosa Todos los días hay un minuto de oro, y también todas las temporadas (en año lectivo) El minuto del día en el que más personas se conectaron a ver la misma cosa Todos los días hay un minuto de oro, y también todas las temporadas (en año lectivo)

Con cualquiera de estos datos, pues, las televisiones pueden sacar pecho orgullosas haciendo «cherry-picking», es decir, escogiendo solamente los datos que mejor suenen. Lo mismo pasa con las radios cuando viene el EGM (también las teles tienen EGM, eso es materia para otro artículo), con cualquier estadística que convenga resaltar, o con los chavales cuando han suspendido la mitad de asignaturas… Es un acto muy humano, pero en el que hay que confiar lo justo. Tiene más peligro —en esta batalla de relatos— el que promociona solo los datos que le vienen bien que el que se olvida de darle al botón del audímetro porque, tal vez, esté echando la siesta, ajeno a tan terrenales disputas.

¿Y qué pasa con Netflix, programas a la carta o la gente que no tiene tele?

Todo lo que hemos visto, todo lo que se resalta, es televisión tradicional en directo, que sigue siendo muy consumida en España. Pero, por supuesto, vivimos ya en otros mundos simultáneamente y para ser justos habría que reconocer que la influencia de la tele en directo va menguando. Atresmedia y RTVE empiezan a publicar tuits sobre cifras de impacto en redes sociales, un nuevo medidor que también hay que coger con pinzas, pero siguen basándose mucho en los audímetros, y eso que las cifras tampoco son para tirar cohetes: llegar al 20% de 'share' en España es un sueño (como dato abrumador, la final de San Remo hizo en Italia más del 70%). Pero hay intentos de actualizar todo esto.

Kantar Media tiene nuevos modelos de audímetros instalados que miden directamente el flujo de Internet, pero todavía no hay un consenso entre sus clientes para la posible publicación de los datos. Existen, pero no se difunden. Y alguien en las oficinas de Kantar sabe mucho, pero no todo: saben que se está viendo Netflix, pero no qué se está viendo en Netflix. Las plataformas tienen datos directos, evidentemente, pero rara vez los comparten y es muy difícil compararlos con la televisión lineal. Además, no se mueven —de momento— por anunciantes o competencia: buscan suscriptores y para eso no hace falta publicar datos. Empresas como Barlovento o Dos30' publican estudios muy interesantes sobre consumo digital y a la carta (en diferido triunfan programas como 'La isla de las tentaciones' o 'Lo de Évole'). Finalmente, quien no tenga tele es como el que practica la abstención en las elecciones: no se le tiene en cuenta… y el parlamento se rellena igual.

Temas

Historias visuales