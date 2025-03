El precio de los alquileres en Bilbao, barrio a barrio

Andrea Cimadevilla Domingo, 2 de marzo 2025, 00:13 Comenta Compartir

Las rentas medias ya están por encima de los 829 euros en Bilbao. Acceder al mercado del alquiler es ahora un 11% más caro que en 2018. En algunos puntos los precios de los nuevos contratos se han disparado un 31%. Es el caso de Otxarkoaga, uno de los dos barrios más pobres de la localidad y donde el 40% de la renta familiar media (25.141 euros) procede de las ayudas sociales. Los pisos han pasado de costar 561 a 739 euros en siete años.

La radiografía del alquiler permite asegurar que en casi todos los barrios los precios se han disparado por encima del 10% en seis años. Además de Otxarkoaga, en Matiko las rentas han aumentado un 19% entre 2018 y 2023. Ya es casi imposible encontrar un piso por debajo de los 776 euros. En Iturralde, lo mismo. Firmar un contrato es un 18,4% más costoso que hace seis años. Miribilla es de los pocos vecindarios donde el precio a cierre año no es el más alto de la serie. El máximo se registró en 2022, con un precio medio de 971. Donde no hay sorpresa es en los barrios más caros de la localidad. Abando e Indautxu siguen liderando el ranking de las rentas más altas. Los alquileres no bajan de los mil euros en ninguno de los dos casos.

Precio medio de los nuevos contratos

Temas

Otxarkoaga

Indautxu

Abando

Bilbao

Alquiler

Comenta Reporta un error