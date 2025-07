«Las mujeres que llegan a la política están más preparadas que los hombres»

Alba Cárcamo Jueves, 3 de julio 2025, 00:47 | Actualizado 01:01h. Comenta Compartir

Jennifer Piscopo (Estados Unidos, 1980) es desde hace dos años profesora titular de Género y Política en la Universidad de Londres y directora del Instituto de Género del Royal Holloway. Consultora para organismos internacionales como la ONU o la Organización de Estados Americanos, abordará hoy en Bilbao la representación de las mujeres en la esfera política.

– El 52% del Parlamento vasco lo componen mujeres. ¿Siguen siendo necesarias las cuotas?

– Sí. Se ha visto en otros países que, cuando las quitan, vuelve a haber menos mujeres en los parlamentos.

– Muchas personas las consideran una injusticia.

– Es un argumento muy clásico. Antes no había mujeres en política, aunque tenían preparación para ello, porque el acceso a la política lo controlan los partidos y, aún cuando las mujeres demostraban su capacitación, no abrían esos espacios para ellas. Las cuotas fueron una respuesta a esa discriminación.

– Casi cuatro de cada diez jóvenes creen que ninguna norma debe favorecer a las mujeres como fórmula para alcanzar la igualdad.

– Hay segundas, terceras generaciones, que crecen en condiciones de más igualdad. Es bueno, porque significa que hay más oportunidades, pero no entienden que esas oportunidades vienen por acciones acometidas y todavía hoy en día podríamos regresar al pasado.

– ¿Estas medidas acaban teniendo un 'efecto rebote' y provocando más rechazo?

– Es que es muy difícil para los que tienen privilegios por razones de género reconocerlos como privilegios y no cómo méritos.

– ¿Y han logrado las cuotas su objetivo de incorporar a las mujeres a la política en las mismas condiciones que los hombres?

– No. En muchos países hay patrones muy parecidos. Las mujeres que llegan a la política, aún con las cuotas, tienen más formación y experiencia que los hombres, están más preparadas, pero tienen que demostrar que merecen ese espacio, cosa que los hombres no. Enfrentan muchos obstáculos para ejercer el poder en los mismos términos que los hombres.

– ¿Cuáles serían esos obstáculos?

– Con más experiencia, no reciben las mismas oportunidades dentro del partido, no llevan las comisiones más importantes... En Chile, por ejemplo, hicieron un reglamento por el que mujeres y hombres tenían que hablar la misma cantidad de minutos en el plenario y muchos se iban y no las escuchaban. Durante el discurso de una mujer, otro parlamentario puso una foto de ella en Twitter con el mensaje de que por qué no ponen el partido de fútbol. Son maneras de negar la palabra de las mujeres, y eso disminuye su capacidad de ejercer liderazgos políticos.

Renuncia a altos cargos «Acceden a posiciones menos deseables y tienen menos opciones de errar»

– ¿Y qué liderazgos impulsan?

– Esto se basa mucho en el estereotipo de que las mujeres son más sensibles, pero es verdad que se nota en los parlamentos que las mujeres colaboran más, buscan un poco más el consenso. Pero no podemos entender esos comportamientos en términos esencialistas, de que las mujeres son así, sino que es una repuesta a tener menos poder. Es difícil que una mujer sola pelee por una política pública, es más fácil en grupo.

– Cuestiones como la violencia de género, el aborto... ¿Se hubieran abordado de la misma manera sin mujeres en política?

– No. Hay hombres feministas, con perspectiva de género, pero es difícil poner las cosas en la mesa sin un grupo de mujeres que den esos pasos, que mantengan el 'lobby' de forma presente.

– ¿En qué otras políticas se traduce la presencia de mujeres en las instituciones?

– Hay estudios que muestran que, en términos de presupuesto, buscan más financiación para protección social, salud... y menos presupuesto para defensa.

Liderazgos «Las mujeres colaboran más no porque sean así, sino porque tienen menos poder»

– ¿Qué dificultades afrontan?

– Hay dificultades que vienen por el sistema político de cada país, pero me llama la atención la cantidad de esferas parecidas. Las mujeres de diferentes países hablan de críticas sexistas, micromachismos, acoso en las redes sociales... No es que las políticas no puedan recibir críticas, sino que cuando se critica se usan patrones de género.

– Continúe.

– A los hombres se les critica por sus ideas, se dice que tienen una idea 'tonta'. Las mujeres no tienen ideas tontas como el hombre, ellas son una tontas.

– ¿Por qué abandonan los cargos en mayor medida?

– Cuando están en posiciones de poder, tienen menos oportunidad de cometer errores. Otra razón es que, muchas veces, la oportunidad de llegar se da cuando es una posición menos deseable, más inestable, porque hay algún tipo de crisis o de problema difícil por el que va a perder la posición más rápidamente.

– Según la ONU, la igualdad de género en las más altas esferas políticas se logrará dentro de 130 años. ¿Cómo se puede acelerar?

– Tenemos que seguir hablando de los obstáculos, porque son importantes, pero con un poco de optimismo. Cuando yo empecé trabajando hace 20 años en las cuotas, nadie hablaba de la paridad y había resistencia. Esa resistencia no ha desaparecido, pero ha bajado lo suficiente y ya estamos hablando de micromachismos. Eso es señal de progreso, de que estamos conquistando espacios.

