Barakaldo creará una ordenanza para hacer pisos en más de 350 locales vacíos

«El alquiler ha pasado de 600 euros al doble en pocos años»

Sandra Estébanez sigue compartiendo piso en Barakaldo, después de haber llegado a la localidad hace unos ocho años, desde Colombia. Ella, dependienta en un supermercado, es una persona más de la lista de vecinos a los que acceder a un piso en alquiler les resulta «imposible». «Los precios están tan altos que no me lo puedo permitir». Lo mismo le ocurre a la hija de Espe Martín, Lorea, que pese a tener un empleo estable continúa en casa de sus padres a los 28 años. «Está tratando de ahorrar para comprarse algo el día de mañana porque independizarse según está ahora el alquiler no le compensa».

Ambas se han mostrado escépticas sobre los efectos que tendrán las medidas para mejorar el acceso a la vivienda. Las mismas dudas les suscitan también a los profesionales del sector. «Esto tiene difícil solución. Ahora mismo falta producto y en pocos años el alquiler de un piso ha pasado de 600 euros al doble. Una locura. Esto se podría solucionar en parte con más beneficios para los propietarios y con la construcción de más vivienda», apuntaron Miguel Ángel García y Jasone Ortiz, de la inmobiliaria Herriko Plaza.

«Topar el alquiler va a ser un error y va a generar una economía sumergida», cuentan Adrián Cueto y Sergio Gaviro, de Inmobiliaria Elkano, quienes tienen una lista de espera de 124 personas en busca de arrendamiento. Por su parte, Aitor López, de Inmobiliaria Bizkaia, considera «necesario» actuar ya para «pinchar la burbuja», que está dejando «precios inviables para una gran mayoría de personas».