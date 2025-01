La caída de producción pone a la fábrica de Mercedes en Vitoria a las puertas de un ERTE

Lucas Irigoyen Jueves, 30 de enero 2025, 13:52 | Actualizado 17:03h. Comenta Compartir

La automoción no levanta el vuelo, las ventas no se recuperan y la industria en Europa no contribuye a mejorar el escenario. Una situación que está afectando de lleno a los fabricantes de vehículos y la planta de Mercedes en Vitoria tampoco escapa a esa ... realidad. Así, según ha confirmado EL CORREO de fuentes conocedoras de las negociaciones, la dirección ha comunicado a los sindicatos que el descenso de la producción requiere estirar las medidas de flexibilidad del convenio laboral. De lo contrario, la empresa se verá obligada a poner en marcha un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por razones técnicas este verano.

Y es que en la caída de la producción, además del descenso de los pedidos, afecta las obras y tareas para poner en marcha la nueva planta. Una inversión de 1.000 millones que servirá para fabricar en 2026 la nueva plataforma eléctrica de Mercedes, conocida como VAN.EA. El caso es que la fábrica alavesa de la multinacional alemana, que emplea a 5.000 personas en Vitoria, ya ha agotado todos los mecanismos para ajustar la bolsa de horas. A partir de marzo tiene suspendido el turno de la noche y ha gastado ya muchas de las jornadas pactadas con los sindicatos para liberar trabajo y recolocar en el calendario. La medida, eso sí, reviste un carácter técnico y coyuntural y no compromete el plan inversor de Mercedes en Euskadi, que sigue el plan previsto. La producción prevista para este año es de 124.634 unidades, muy parecida a la del año de la pandemia, cuando se paralizaron la fabricación y las ventas por las restricciones de movimientos del confinamiento. El año pasado ya se había resentido la producción con la salida de la factoría de Júndiz de unos 120.000 vehículos. Este ajuste se había venido empleando también para avanzar en las obras de la nueva planta. Estos trabajos requieren desplazamientos y, sobre todo, mucha formación. Tareas que se han intensificado con el objetivo de aprovechar las horas sobrantes por falta de producción. Aun así, no llega. Por ello la dirección ha trasladado a los trabajadores la situación y les ha pedido más flexibilidad para llegar acuerdos. Algunas fuentes señalan que la acumulación de horas excedentes en el ejercicio podrían sumar hasta 600 jornadas laborales en momentos puntuales. En el caso de que no se de con una solución, la única alternativa sería la de poner en marcha un ERTE por razones técnicas. Amortización de eventuales El elemento positivo es que la búsqueda de soluciones cuenta con tiempo porque el diagnóstico llega con antelación. Lo que ha facilitado la puesta en marcha de varias medidas en este sentido, como la no renovación de 300 trabajadores eventuales y movimientos internos entre departamentos. Será determinante ver el impacto de estas decisiones y la evolución de los siguientes meses. Los ERTE son ya una realidad en muchas de las compañías proveedoras de Mercedes. De la actividad de la fábrica más grande de Euskadi dependen 800 subcontratas y más de 30.000 puestos de trabajo. Muchos de ellos en Álava, pero otros tantos repartidos por puntos de media Euskadi y el resto de España. Firmas como Benteler (responsable de los ejes), SAS (salpicaderos), Faurecia (asientos delanteros), Lear (asientos traseros), Gestamp (carrocería) o Gonvarri (proveedor de Gestamp) ya han activado estos ajustes temporales sobre sus plantillas. Esta crisis llega justo cuando Álava sufre con dureza las consecuencias del enfriamiento industrial que atraviesa Europa. Aunque es un sector más resiliente que el del turismo y los servicios, no está atravesando buenos momentos. Una situación a la que se añade un proceso de alejamiento de centros de decisión y desarraigo empresarial. La nota más clara es la situación que atraviesa Guardian en Llodio con un horno apagándose y el Gobierno vasco buscando socios contrarreloj para dar continuidad a la actividad. En el sur del territorio, en Rivabellosa, Talgo vive pendiente de la resolución de su futuro para saber quiénes serán sus dueños y quiénes resuelvan el ahogo de una cartera de pedidos que necesita ampliar las capacidades de producción.

