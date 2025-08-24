Volver al inicio

Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo en este histórico Gran Premio de Hungría, una cita que volvía al calendario tras 33 años de ausencia. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo.

Final La competición se toma un pequeño respiro y volverá dentro de dos semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Catalunya, el 15º de la temporada.

Final Después de protagonizar de nuevo un fin de semana perfecto, el séptimo consecutivo en el que suma los 37 puntos posibles, Marc Márquez sigue liderando con enorme autoridad en MotoGP y ya suma 455 puntos, 175 más que Alex Márquez y 227 en relación a Francesco Bagnaia.

Final Y el revés de la moneda se lo llevan un día más tanto Francesco Bagnaia como Alex Márquez. Ambos siguen perdiendo fuelle de cara a la lucha por el título, con el italiano clasificando en la 9ª plaza y el español en la 14ª tras sufrir una caída al comienzo de la prueba.

Final Gran día también para Jorge Martín. El piloto madrileño logra codearse otra vez con los mejores y, con esta 4ª posición, logra su mejor posición hasta el momento con Aprilia. El vigente campeón de MotoGP parece que logra dejar atrás todos sus problemas físicos en una temporada que estaba siendo una auténtica pesadilla para él.

26 Marco Bezzecchi ha sido tercero, tercer podio consecutivo y el cuarto en las cinco últimas carreras. El piloto de Rímini acumula cinco podios en este 2025, convirtiéndose en solo el segundo piloto que logra esta cifra en una misma temporada con Aprilia (le supera Aleix Espargaró con seis podios en 2022).

26 Pedro Acosta termina en la segunda posición y logra igualar su mejor posición histórica en la máxima categoría. No terminaba segundo desde el Gran Premio de Indonesia de 2024 y esta es su segunda presencia en el podio en el presente curso.

26 Marc Márquez ha logrado su 10ª victoria de la temporada en las 14 carreras disputadas. Su balances es de 13 triunfos en 14 sprints y este es su séptimo doblete consecutivo, 14 pruebas puntuables en las que ha ganado, algo que no había conseguido ningún piloto hasta ahora en la clase reina.

26 VICTORIA DE MARC MÁRQUEZ !!! Suma y sigue. Pone la bandera en un nuevo circuito, logrando ser el primer campeón en este trazado de Balaton Park y se continúa paseando por MotoGP, hasta el punto de que si sigue con esta tendencia podría tener ya su primera oportunidad de adjudicarse el título en el Gran Premio de San Marino a mediados de septiembre.

25 ÚLTIMA VUELTA !!! Marc Márquez se prepara para conseguir una nueva victoría, sería la 10ª de la temporada y la séptima de forma consecutiva.

25 Luca Marini termina por superar a Franco Morbielli y se consolida en la 5ª posición.

24 Se han tocado Franco Morbidelli y Luca Marini y el primero se ve obligado a saltarse una chicane. Habrá que ver que resolución adopta Dirección de Carrera.

24 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Marc Márquez administra una ventaja de algo más de tres segundos y va camino de conseguir su séptimo doblete consecutivo.

23 Parece que Franco Morbidelli está perdiendo algo de fuelle en este tramo final de la carrera y ahora su 5º puesto se ve claramente amenazado por Luca Marini, la mejor Honda hoy en pista.

22 CUARTO JORGE MARTÍN !!! El vigente campeón de MotoGP vuelve por sus fueros tras pasar por un calvario de lesiones esta temporada y está registrando su mejor actuación de la temporada, situándose ahora por detrás de Marco Bezzecchi, su compañero en el equipo Aprilia oficial.

22 CAÍDA DE JOHANN ZARCO !!! Militaba en la 12ª posición y termina por registrar su cuarto podio de la temporada, las cuatro en las siete últimas carreras.

21 Pequeño susto para Marc Márquez. Parece que ha pisado una pequeña piedra u objeto que había en pista, pero no le ha impedido continuar sobre la moto.

20 Marc Márquez lleva varias vueltas ya en modo cuidado de neumáticos'. No necesita correr riesgos absurdos y le vale con mantener una ventaja constante con respecto a un Pedro Acosta que sigue siendo su inmediato perseguidor en esta carrera.

19 Francesco Bagnaia está atosigando en estos momentos a Pol Espargaró !!! Recordemos que el piloto de Granollers está participando en este Gran Premio de Hungría en sustitución de Maverick Viñales.

18 Abandona Jack Miller. Se trata del 5º abandono que sufre el australiano en el presente curso y la segunda carrera consecutiva en la que no consigue puntuar tras ser 18º el pasado domingo en el Red Bull Ring austriaco.

18 Gran carrera también de Luca Marini. El piloto de Honda rueda en la 6ª posición en estos momentos y ha conseguido terminar en la zona de puntos en sus diez últimas carreras, su mejor racha hasta el momento en MotoGP. De hecho, el piloto italiano ha conseguido 55 puntos en la presente temporada, casi cuatro veces más que los logrados el año pasado (14 en su primera campaña con Honda).

17 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Pedro Acosta se encuentra a más de dos segundos de Marc Márquez. En principio, lo tiene prácticamente imposible para poder darle caza y se tendría que centrar en consolidar la ventaja con respecto a Marco Bezzecchi.

16 SEGUNDO PEDRO ACOSTA !!! Ha superado a Marco Bezzecchi y el 'Tiburón' va camino de poder conseguir hoy su segundo podio del año y el mejor resultado de la temporada.

15 Francesco Bagnaia ha tenido que realizar una long lap y el italiano cae a la 9ª posición. Vaya fin de semana para el piloto turinés, muy lejos en todo momento de los primeros puestos.

15 Alex Márquez acaba de entrar en la zona de puntos. El piloto del equipo Gresini se ha visto obligado a remontar tras una caída en el primer tramo de la carrera.

14 Si Jorge Martín logra terminar en la 5ª posición, sería su mejor resultado hasta el momento con Aprilia.

14 AL SUELO FERMÍN ALDEGUER !!! El piloto murciano marchaba en la 5ª posición y esto error beneficia a Jorge Martín, que pasa ahora a ocupar esa plaza.

13 Marc Márquez avaba de marcar la vuelta rápida y está sentando las bases de una nueva victoria. Sería la 10ª de la temporada y la 7ª que logra de forma consecutiva.

12 Marc Márquez está abriendo hueco en cabeza de carrera y acaba de superar el segundo de ventaja con respecto a un Marco Bezzecchi que se tiene que comenzar a centrar en mantener el segundo puesto.

11 Se ha ido un poco largo ahora Marc Márquez, pero no pierde el primer puesto. Continúa teniendo vía libre el piloto español.

11 PRIMERO MARC MÁRQUEZ !!! Y ahora si lo consolida. A la tercera fue la vencida. El piloto de Cervera sigue firmemente decidido a continuar con la racha triunfal. Insaciable el dorsal '93' del equipo Ducati Lenovo.

10 Parece que Marc Márquez se lo toma de nuevo con calma y, tras sus dos intentos infuctuosos, parece que ha decidido madurar un poco más la carrera.

9 Fabio Quartararo, que salía en la 6ª plaza, se tiene que conformar ahora mismo con la 11ª plaza. No obstante, es la mejor Yamaha en un nuevo fin de semana complicado para la marca asiática.

9 Jorge Martín se está acercando a la altura de Fermín Aldeguer y podríamos tener un bonito duelo entre los dos españoles por la 5ª posición.

8 Segundo intento de Marc y tampoco puede... Este circuito es muy revirado y ofrece oportunidades de contragolpear y es algo que está aprovechando Marco Bezzecchi.

8 PRIMER INTENTO DE MARC MARQUEZ !!! Pero se rehace Marco Bezzecchi. Toma y daca entre los dos pilotos más en forma en estos momentos en la clase reina.

7 TERCERO PEDRO ACOSTA !!! Ya demostró el viernes ser capaz de rodar con gran ritmo en este circuito de Balaton Park y lo está demostrando hoy en carrera, el día que se reparten los puntos.

7 Va fortísimo Marc Márquez en estos momentos y acaba de marcar la vuelta rápida en carrera. Se encuentra ya a apenas tres décimas de Marco Bezzecchi y va camino de poder superar en breves instantes al piloto italiano de Aprilia.

6 Pedro Acosta, que marcha en la cuarta posición, está tratando de superar a Franco Morbidelli. Recordemos que el murciano ha terminado cuatro veces en el cuarto puesto en este 2025, más que ningún otro piloto. Curiosamente no concluyó en esa posición en ninguna de las 19 carreras en las que participó en la temporada 2024.

5 Por detrás, Francesco Bagnaia no pasa de la 8ª posición, mientras que Alex Márquez rueda en estos momentos en la 16ª plaza después de su caída.

5 SEGUNDO MARC MÁRQUEZ !!! Recupera terreno el actual líder de MotoGP y estaba obligado a reaccionar ya porque ve que Marco Bezzecchi se está escapando.

4 Parece que Marc Márquez se echa ya encima de Franco Morbidelli y podría tratar de superarle en breves instantes.

4 CAÍDA DE JOAN MIR Y RAÚL FERNÁNDEZ !!! Ambos intentan volver a pista. Mientras que Enea Bastianini ya no regresó después de su caída y ha sido el único que ha abandonado de momento en esta carrera.

3 Amplía su ventaja Marco Bezzecchi !!! Después de marcar vuelta rápida, que bien está haciendo las cosas el piloto de Rímini. Y muy bien también Jorge Martín, el otro piloto de Aprilia, colocándose en la 6ª posición después de comenzar en la 16ª.

2 Marco Bezzecchi se mantiene en cabeza de carrera, con cuatro décimas de ventaja sobre Franco Morbidelli y Marc Márquez se asienta en la tercera plaza y se verá obligado a remontar si quiere lograr la que sería su sexta victoria consecutiva.

2 CAÍDA DE ALEX MÁRQUEZ !!! Recordemos que el piloto de Gresini salía muy retrasado, en la 14ª posición, y en su intento de recuperar se ha visto perjudicado con este incidente.

1 CAÍDA DE ENEA BASTIANINI !!! Ha sido él solo, pero ha cruzado la pista y podría haber provocado un accidente múltiple.

1 Lidera la carrera Marco Bezzecchi y el piloto de Aprilia tiene vía libre en estos momentos, seguido de Franco Morbidelli.

1 MARC MÁRQUEZ PIERDE CUATRO POSICIONES TRAS TOCARSE CON BEZZECCHI !!!

Problemas para Fabio Di Giannantonio !!! Tiene una avería, debe cambiar la moto y saldrá desde el pit line, por tanto sus opciones en esta carrera decaen enormemente.

Jorge Martín ha abandonado en dos de los tres Grandes Premios disputados en 2025, la misma cifra que los que sufrió en la pasada temporada al completo (20 Grandes Premios).

Fermín Aldeguer consiguió en el pasado Gran Premio de Austria su mejor posición histórica en MotoGP (2º) y su segundo podio en la máxima categoría. La última vez que logró dos podios consecutivos fue el año pasado en Moto2.

Repasamos el resto de posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer arranca en la 8ª plaza, Joan Mir en la 10ª, Pol Espargaró – que hoy sustituye a Maverick Viñales – en la 11ª, Jorge Martín en la 16ª y Alex Rins en la 20ª.

PEDRO ACOSTA, ABONADO AL 4º. El piloto de Mazarrón, que el viernes fue capaz de rodar muy rápido, sale finalmente hoy en la 7ª plaza. Acosta ha terminado cuatro veces en el cuarto puesto en este 2025, más que ningún otro piloto. Curiosamente no concluyó en esa posición en ninguna de las 19 carreras en las que participó en la temporada 2024.

Enea Bastianini arranca hoy en la cuarta posición. El italiano viene de conseguir un 5º puesto en el pasado Gran Premio de Austria, logrando su mejor posición hasta el momento con KTM.

DI GIANNANTONIO, A ROMPER CON LA RACHA. Fabio di Giannantonio ha enlazado tres carreras consecutivas sin conseguir puntos, su peor racha en este sentido desde 2022 (seis Grandes Premios seguidos).

Marco Bezzecchi acumula cuatro podios en este 2025, convirtiéndose ya en solo el segundo piloto que logra esta cifra en una misma temporada con Aprilia (le supera Aleix Espargaró con seis podios en 2022).

MARCO BEZZECCHI, GRANDES HITOS CON APRILIA. El italiano ha terminado en el podio en tres de sus cuatro últimas carreras de MotoGP, los dos últimos de forma consecutiva y aspira a conseguir tres seguidos por primera vez en su trayectoria en MotoGP.

Hoy sale desde la pole el propio Marc Márquez, la octava que logra en la presente temporada y la número 74 en su trayectoria en la clase reina. Por su parte, un Marco Bezzecchi claramente al alza parte desde la segunda posición, mientras que Fabio di Giannantonio completa la primera línea de la parrilla de salida.

Asimismo, Francesco Bagnaia no ha conseguido terminar en el podio en sus dos últimas carreras y no acumula tres o más consecutivas sin podio desde las cinco últimas de 2022.

FRANCESCO BAGNAIA, EN SU PUNTO MÁS BAJO. El piloto de Turín no ha ganado en sus 10 últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin subir a lo más alto del podio en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón).

ALEX MÁRQUEZ, PEQUEÑO BAJÓN DE RENDIMIENTO. Tras conseguir cuatro podios en las cinco primeras carreras de la temporada, Alex Márquez solo ha terminado en el cajón en tres de las ocho siguientes. Hoy comienza en la 14ª posición.

Como vemos, Marc Márquez sigue imparable mientras que sus dos rivales más directos: Alex Márquez y Bagnaia se están desfondando en las últimas carreras, incapaces de seguirlo el ritmo. Así, el hermano de Marc solo pudo ser 7º ayer en el sprint mientras que el italiano ni siquiera llegó a puntuar en la carrera corta, cruzando la recta de meta en la 13ª posición.

Así las cosas, Marc Márquez arranca esta carrera como sólido líder de la clasificación general de pilotos con 430 puntos, 152 más que Alex Márquez y 209 en relación con Francesco Bagnaia.

MÁRQUEZ, MÁS PUNTOS YA QUE EL AÑO PASADO. El piloto español ha conseguido 430 puntos tras las 13 primeras carreras de la temporada y el sprint de ayer, superando ya los 392 puntos que logró en la pasada temporada al completo (20 carreras).

MÁRQUEZ, EL NUEVO REY DE LOS SPRINTS. El piloto del equipo Ducati Lenovo ha conseguido 13 victorias al sprint en la presente temporada, convirtiéndose en el primer piloto que logra tantas victorias en una misma temporada desde su introducción en 2023. El piloto de Cervera acumula 14 victorias en este formato de carrera corta y solo Jorge Martín ha logrado más hasta el momento (16).

DOMINIO TANTO EN SPRINTS COMO EN CARRERAS. Sumando carreras y sprints, Marc Márquez ha logrado 13 victorias consecutivas, algo que nunca ha conseguido ningún piloto desde que al menos 2023 (año de introducción del sprint de los sábados).

LA MARCHA IMPERIAL DE MARC MÁRQUEZ. El piloto de Cervera ha conseguido ganar en las seis últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró siete o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.

Así pues, este será un trazado nuevo para todos los pilotos y no hay referencia alguna de años anteriores. No obstante, por lo visto a lo largo de las sesiones de entrenamiento y en el sprint de ayer, Marc Márquez sigue firmemente decidido a continuar con su racha triunfal.

Y es que esta cita regresa al calendario del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 años de ausencia y es que no se celebraba esta cita en suelo magiar desde 1992 y será, además, el primero que se disputa Balaton Park (los de 1990 y 1992 se disputaron en Hungaroring).

Tras las victorias de Máximo Quiles en Moto3 y de David Alonso en Moto2, ponemos el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de MotoGP, el plato fuerte del retorno de este Gran Premio de Hungría al Campeonato Mundial de motociclismo.