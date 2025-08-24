Volver al inicio

15 Ojo ahora a Jake Dixon que ha recortado bastante de la desventaja que tenía con respecto a los dos primeros. El británico se sitúa a poco más de un segundo de la cabeza de carrera.

15 Muchos problemas ahora para Arón Canet !!! No pudo superar a Jake Dixon y ahora le llegan otros pilotos por detrás. Le han superado tanto Collin Veijer como un David Alonso que está protagonizando una de sus mejores carreras en Moto2.

14 Continúa el duelo entre Diogo Moreira y Manu González. El piloto madrileño sigue cercando al brasileño y se permite ya enseñarle la rueda delantera.

14 ACCIDENTE DE ALONSO LÓPEZ !!! Durísima la caída del madrileño y esperemos que se encuentre bien porque ha rodado muchos metros hasta llegar a las protecciones.

13 No lo habíamos comentado, pero Zonta van den Goorbergh desapareció de las primeras posiciones tras salir desde el segundo puesto de la parrilla de salida. Ahora mismo ocupa la 12ª posición, un puesto más acorde a lo que ha sido su rendimiento en el presente curso.

12 Diogo Moreira y Manu González han roto definitivamente la carrera y Jake Dixon, que sigue manteniendo la tercera plaza, se sitúa a más de dos segundos en estos momentos.

10 Manu González está pudiendo ahora seguir el ritmo de Diogo Moreira con bastante solvencia y habrá que ver si puede dar un paso más y poder superar al brasileño.

9 Por su parte, vemos como Arón Canet no está pudiendo seguir el ritmo de los dos primeros pilotos y está teniendo muchos problemas para poder superar a Jake Dixon.

8 Parece que Diogo Moreira ha tenido un pequeño susto, de ahí que Manu González se haya podido acercar tanto a su posición en esta última vuelta.

8 Recupera ahora Manu González y se sitúa a solo cuatro décimas de Diogo Moreira, por lo que se le abre una ventana de oportunidad .

7 Manu González se asienta en la segunda posición. De momento es lo máximo que puede hacer a la espera de que Diogo Moreira baje el ritmo y pueda tener alguna oportunidad de poder aspirar a la victoria en esta carrera.

6 Tremendo Diogo Moreira !!! El piloto sudamericano quiere extender su racha triunfal y va disparado a la que sería su segunda victoria consecutiva. Cuenta ya con casi un segundo de ventaja con respecto a un Manu González que acaba de superar a Jake Dixon.

5 Izan Guevara fue sancionado con una doble long lap por adelantarse en la salida y el piloto balear ya ha realizado la primera de las dos.

5 Ojo a David Alonso !!! El colombiano ha marcado la vuelta rápida y marcha en estos momentos en la 7ª posición.

4 Este movimiento de Diogo Moreira obliga a reaccionar a Manu González porque el brasileño se presenta como claro candidato al título en esta segunda mitad de la temporada.

4 PRIMERO DIOGO MOREIRA !!! Vaya ritmo tiene el brasileño. Ya lo ha demostrado a lo largo de todo el fin de semana y ahora, tras protagonizar una mala, salida recupera el liderato después de superar a Jake Dixon.

3 También se vio implicado Albert Arenas en la caída inicial tras tocarse con Darryn Binder.

3 Algunos de los pilotos que se cayeron al comienzo de la prueba han ido volviendo a pista, caso de Celestino Vietti.

2 Manu González se conforma de momento con la tercera posición, mientras que Arón Canet ha recuperado un par de puestos y ta marcha en la cuarta plaza, a la estela de González.

2 Diogo Moreira trata de recuperar tras su mala salida y está muy cerca ya de Jake Dixon, tratando de recuperar el liderato.

1 Jake Dixon se ha hecho con la primera posición después de que Diogo Moreira no haya protagonizado una salida demasiado exitosa.

1 Los pilotos implicados en la caída han sido Darryn Binder, Celestino Vietti, Yuki Kunii y Unai Orradre.

1 CAÍDA DE CUATRO PILOTOS EN LA PARTE DE ATRÁS !!! Han sido Celestino Vietti y Yuki Kunii, entre otros.

Zonta van den Goorbergh dio la sorpresa ayer consiguiendo el segundo mejor crono en la sesión de calificación y hoy intentará terminar en un Top10 que se le ha resistido a lo largo de toda la temporada.

Por su parte, Manu González intentará poner orden tras sufrir el pasado domingo su segundo abandono de la temporada. El madrileño comienza hoy en la tercera posición, mientras que Arón Canet lo hace desde la sexta posición.

Moreira, como decíamos, comienza hoy desde la pole. Se trata de la cuarta que consigue en la presente campaña, logrando además la victoria la última vez en la que lo consiguió, en el pasado Gran Premio de los Países Bajos.

Diogo Moreira confirma encontrarse en un momento muy dulce, ganando dos de las cuatro últimas carreras, aunque sendos abandonos en las otras dos le hacen acusar una falta de regularidad que le imposibilita poder asaltar el liderato de la clasificación de pilotos en la categoría intermedia.

El brasileño es tercero en una clasificación liderada por Manu González con 188 puntos, 19 más que Arón Canet y 35 con respecto al propio Diego Moreira.

En la categoría intermedia Diogo Moreira intentará darle continuidad a su victoria el pasado domingo en el Gran Premio de Austria y hoy parte desde la pole position.

Después de la victoria de Máximo Quiles en la carrera de Moto3, diseccionamos todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la prueba de Moto2.