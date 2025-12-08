El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga Hypermotion · Jornada 17 L08/12 18:30h. · Árbitro: Saúl Ais Reig

Las Palmas

Las Palmas

0

-

0

Mirandés

Mirandés

Min. 12

Las Palmas

LPM

Mirandés

MIR

Minuto a minuto

12'

Remate fallado por Milos Lukovic (Las Palmas) remate con la izquierda desde el centro del área.

11'

Remate rechazado de Manu Fuster (Las Palmas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jonathan Viera.

11'

Corner,Las Palmas. Corner cometido por Iker Córdoba.

6'

Falta de Mika Mármol (Las Palmas).

6'

Carlos Fernández (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.

5'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Milos Lukovic (Las Palmas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Manu Fuster.

Empieza primera parte.

0'

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis García

4-4-2

Alineaciones Las Palmas

Dinko Horkas

Portero

Marvin Park

Defensa

Mika Mármol

Defensa

Sergio Barcia

Defensa

Enrique Clemente

Defensa

Manu Fuster

Centrocampista

Enzo Loiodice

Centrocampista

Lorenzo Amatucci

Centrocampista

Francisco Jesús Crespo García

Delantero

Milos Lukovic

Delantero

Jonathan Viera

Centrocampista

4-4-2

Alineaciones Mirandés

Igor Nikic

Portero

Toni Tamarit

Delantero

Juan Gutiérrez

Defensa

Iker Córdoba

Defensa

Fernando Medrano

Defensa

Iker Varela

Delantero

Rafel Bauzà

Centrocampista

Thiago Helguera

Centrocampista

Pablo Pérez

Defensa

Carlos Fernández

Delantero

Alberto Marí

Delantero

Estadísticas

79,1%

Las Palmas

LPM

20,9%

Mirandés

MIR

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
1 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 1
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
99 Pases correctos 16
16 Pases fallados 15
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 1
1 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0