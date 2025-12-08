Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
LaLiga Hypermotion · Jornada 17 L08/12 18:30h. · Árbitro: Saúl Ais Reig
Las Palmas
0
-
0
Mirandés
Min. 12
LPM
MIR
Minuto a minuto
12'
Remate fallado por Milos Lukovic (Las Palmas) remate con la izquierda desde el centro del área.
11'
Remate rechazado de Manu Fuster (Las Palmas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jonathan Viera.
11'
Corner,Las Palmas. Corner cometido por Iker Córdoba.
6'
Falta de Mika Mármol (Las Palmas).
6'
Carlos Fernández (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Milos Lukovic (Las Palmas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Manu Fuster.
Empieza primera parte.
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
Luis García
4-4-2
Dinko Horkas
Portero
Marvin Park
Defensa
Mika Mármol
Defensa
Sergio Barcia
Defensa
Enrique Clemente
Defensa
Manu Fuster
Centrocampista
Enzo Loiodice
Centrocampista
Lorenzo Amatucci
Centrocampista
Francisco Jesús Crespo García
Delantero
Milos Lukovic
Delantero
Jonathan Viera
Centrocampista
4-4-2
Igor Nikic
Portero
Toni Tamarit
Delantero
Juan Gutiérrez
Defensa
Iker Córdoba
Defensa
Fernando Medrano
Defensa
Iker Varela
Delantero
Rafel Bauzà
Centrocampista
Thiago Helguera
Centrocampista
Pablo Pérez
Defensa
Carlos Fernández
Delantero
Alberto Marí
Delantero
Estadísticas
79,1%
LPM
20,9%
MIR
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|0
|0
|Asistencias de gol
|0
|1
|Faltas cometidas
|0
|0
|Faltas recibidas
|1
|0
|Tarjetas amarillas
|0
|0
|Tarjetas rojas
|0
|99
|Pases correctos
|16
|16
|Pases fallados
|15
|0
|Fueras de juego
|0
|0
|Paradas
|1
|1
|Corners
|0
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|