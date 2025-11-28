El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Álvaro
Black Friday 2025

Black Friday 2025: Ponte en forma a un precio increíble con estos artículos deportivos de Amazon

Hoy son las auténticas ofertas de Black Friday, así que anímate a salir de casa y a jugar con la nieve gracias a este top de descuentos en productos deportivos y de ocio al aire libre

Redacción De Tiendas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:15

Ayer fue Acción de Gracias. Y aunque en España no nos comemos el pavo (todavía), seguro que no te viene mal empezar a ponerte en forma de cara a los atracones de Navidad. Para ello, seguro que estos ofertones de Black Friday son la excusa perfecta.

Si tú también estás en el trend de cuidarte y mantener la línea, que sepas que por rebajas no va a ser. Este viernes es el día perfecto para comprar todo tu nuevo equipamiento deportivo y que te llegue a casa en un periquete.

¿No sabes por dónde empezar? Tranquilo: aquí tienes una lista de recomendaciones con la que no puedes equivocarte. ¡A por ellas!

Pulsera deportiva Google Fitbit Charge 6

Comprar en Amazon

Monitoriza todas tus constantes vitales mientras haces deporte y llévate además 6 meses de suscripción al servicio Premium, con esta oferta del 38%. Te sale a 99€ y te llevas un producto que acumula más de 4.000 reseñas positivas.

Zapatillas Dropset 3 de Adidas

Comprar en Amazon

¿Llamativas? por supuesto. ¿Muy apreciadas por los usuarios de Amazon para hacer deporte durante horas? También. Ahora puedes llevarte estas zapatillas con tecnología Geofit Sensepods a mitad de precio y por 65€.

Gorro unisex de DANISH ENDURANCE

Comprar en Amazon

Tiene un descuentazo del 59% para que, elijas el color que elijas, ahorres dinero este Black Friday. Es de talla única y muy resistente. Te puedes hacer con él por sólo 18,95€.

Chándal de punto para hombre Under Armour

Comprar en Amazon

Cómodo y muy fácil de lavar, así es como lo describen los usuarios que ya lo tienen. Además, está ahora con un descuento del 43%. Está pensado sobre todo para estos meses de frío, ya que está confeccionado con un tejido cálido. Su precio es de 39,95€.

Mochila impermeable Arena

Comprar en Amazon

45 litros de capacidad para que, literalmente, puedas llevar todo lo que necesitas al gym, a la piscina… ¡o a la nieve! Tiene una base completamente impermeable, 2 compartimentos principales y 3 bolsillos con cremallera. Está ahora por 47,49€.

Trineo Prosperplast

Comprar en Amazon

El más vendido de Amazon y por una buena razón: es divertido, fácil de usar y muy seguro. Cuenta con frenos a izquierda y derecha, así como cuerda para arrastrarlo. Su precio es 16,21€ por este descuento del 39%.

Tienda de campaña ultraligera Nature Hike

Comprar en Amazon

Con tamaño para que estén cómodos 2 personas y con doble capa para aislarte del frío y la lluvia, con esta tienda de campaña vas a estar deseando salir a respirar aire puro. Su precio es de 118,55€ gracias a su rebaja del 24%.

Te puede interesar

