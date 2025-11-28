Black Friday 2025: ya están aquí las ofertas top con lo último en tecnología de Amazon

Redacción De Tiendas Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:16 Compartir

¡Alexa: ya es Black Friday! Hay 52 viernes al año, pero sólo uno te permite empezar a domotizar tu casa por muy poco. Y resulta que es justo hoy: bienvenido a nuestra selección de dispositivos Amazon y tecnología.

¿Llevas tiempo retrasando el cambio inevitable de móvil? ¿Eres gamer y estabas esperando a que llegara una oferta imbatible? ¿Quieres una smart TV? Pues para todos vosotros hoy es el día señalado.

Atentos, porque vamos a compartir a tiempo real las mejores ofertas de este viernes negro. Make Black Friday technological again!

Amazon Fire Stick TV 4K

Todo el poder de una smart TV en tus manos ahora por 29,99€. Entra de lleno en el mundo del streaming en 4K con este dispositivo de Amazon que ahora está rebajado al 57%.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Es hora cambiar de smartphone con esta oferta del 30% en este modelo de Samsung que cuenta con 512 GB, cámara de 200 megapíxeles y un procesador más potente. Este flagship te va a costar 1099€, sólo durante el Black Friday.

Amazon Kindle Paperwhite

Los amantes de la lectura podrán llevarse toda la biblioteca en el bolsillo con la última generación de este dispositivo de Amazon, ahora con 16GB de capacidad y pantalla de 7 pulgadas. Su precio es de 143,99€ por su descuento del 20%.

Smart TV Xiaomi TV F Pro 75

¿75 pulgadas, hasta 120 Hz en modo Game Boost, resolución QLED 4k y todo por menos de 500€? Pues sí, pero sólo en Amazon durante el Black Friday. Por una buena razón es la más vendida en la plataforma ahora mismo: aprovecha su descuento del 52% mientras dure.

Amazon Echo Dot

Si aún eres de los pocos que no tienen en casa el altavoz inteligente más vendido de Amazon aprovecha este descuento del 54% para hacerte con él por 29,74€.

Xiaomi POCO X7

Cámara de 50 megapíxeles y 512 GB de capacidad, son algunas de las características que destacan de este móvil pensado para los más gamer, que cuenta además con pantalla AMOLED curva y un procesador Dimensity 7300-Ultra. Te va a costar 224,99€ si aprovechas su rebaja del 36%.

Amazon Echo Show 5

Una pijadita que tener en casa para hacerla más moderna y práctica. Con todas las funciones del clásico Echo Dot y con una pantalla de 5,5 pulgadas. Está ahora a sólo 64,45€ y rebajada en un 40%.