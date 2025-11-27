Si quieres un cambio en casa, estos papeles pintados transformarán tu hogar sin obras ni complicaciones

DecoraciónSi quieres un cambio en casa, estos papeles pintados transformarán tu hogar sin obras ni complicaciones
El papel pintado tiene la capacidad de cambiar el ambiente de una habitación. Sus texturas, colores y acabados naturales transforman cualquier espacio, haciéndolo más acogedor.
Redacción De Tiendas
Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:20
Cambiar el aspecto de una habitación es posible mediante el uso de papeles pintados actuales. Estos revestimientos decorativos permiten renovar espacios sin necesidad de realizar obras ni utilizar herramientas complejas. La oferta incluye estilos que van desde imitaciones de madera y fibras vegetales hasta diseños florales, rayas clásicas o motivos artísticos en 3D, lo que posibilita crear diferentes ambientes según las preferencias.
No te pierdas esta selección para todos los gustos.
Newsletter
PAPEL PINTADO EFECTO MADERA DE MARBURG
Con un realismo sorprendente, este papel pintado de marburg reproduce el efecto de tablas de roble en tonos beige y marrón claro con relieve 3D. Su formato no tejido facilita una colocación limpia y rápida. Fabricado en Alemania, destaca por su resistencia y la posibilidad de retirarlo sin dañar la pared, aportando un acabado cálido y natural.
PAPEL PINTADO FIBRAS VEGETALES DE GAULAN
Papel pintado liso de fibras vegetales de GAULAN, lavable y fácil de instalar. Su soporte de papel es resistente y de mantenimiento sencillo. Fabricado con fibras vegetales, contribuye a la decoración sostenible, promoviendo un ambiente natural y saludable. Su durabilidad y facilidad de limpieza aseguran que mantenga su apariencia a lo largo del tiempo.
ARTHOME WALL DECOR VINILO DECORATIVO PARA PAREDES CON EFECTO MADERA BLANCA
El vinilo decorativo Arthome WALL DECOR tiene un formato autoadhesivo, acabado efecto madera blanca, es impermeable y fácil de limpiar. Permite cubrir superficies de forma sencilla y precisa. Su alta calidad garantiza durabilidad y resistencia al desgaste. Además, es fácil de retirar y reposicionar.
VINILO ADHESIVO EFECTO MADERA ABYSSALY
Diseñado con acabado mate y textura de roble marrón oscuro, este vinilo adhesivo Abyssaly aporta un toque vintage a superficies planas. Su material de PVC resistente al agua y al aceite facilita la limpieza diaria. El formato autoadhesivo permite una aplicación sencilla y sin necesidad de cola, mientras que la cuadrícula trasera ayuda a cortar con precisión.
VINILO DECORATIVO ECOLÓGICO CON TEXTURA DE FIBRAS VEGETALES GAULAN
Con acabado vinílico ecológico y textura en espiga, este papel pintado de GAULAN incorpora tecnología Acrylatex que mejora la resistencia y permite una limpieza sencilla. El soporte no tejido facilita la instalación y ofrece gran durabilidad, mientras que los colores se mantienen vivos incluso tras múltiples lavados. El formato de rollo cubre hasta 5,25 m² de superficie.
PAPEL PINTADO FLORAL DE A.S. CRÉATION
Con un diseño floral multicolor, este papel pintado no tejido de A.S. Création combina resistencia y fácil instalación en rollos de 10,05 x 0,53 m. Su superficie lavable y desmontable permite mantener los colores vivos durante más tiempo. La textura suave y la ausencia de coincidencia de patrón facilitan un acabado uniforme en cualquier pared interior.
PAPEL PINTADO A RAYAS DE A.S. CRÉATION
Más que un revestimiento, este papel pintado de vellón de A.S. Création presenta rayas en tonos marrón, beige y crema, aportando estructura visual y un toque elegante a cualquier pared. El material resistente facilita tanto la colocación como la retirada, mientras su superficie lavable mantiene el aspecto impecable durante más tiempo. Medidas: 10,05 x 0,53 m.
PAPEL PINTADO EFECTO MADERA DE RASCH
Con acabado que simula paneles de madera en tonos marrón y detalles en negro, este papel pintado Rasch Skandi 278408 aporta un efecto 3D moderno y elegante. Su superficie lavable y resistente facilita el mantenimiento diario, mientras la certificación FSC y RAL garantiza calidad y sostenibilidad. El rollo cubre 10,05 x 0,53 metros de pared.
PAPEL PINTADO DE LINO GRIS BANGDON
Con acabado en lino sintético, este papel pintado de BangDon destaca por su textura suave y tono gris neutro. Fabricado con fibra vegetal natural, ofrece propiedades transpirables y resistencia a la humedad. Su formato de 0,53 x 9,5 metros facilita cubrir amplias superficies, aportando un aspecto elegante y fácil de limpiar en cualquier estancia.
PAPEL PINTADO DECORATIVO XLMING
Con un diseño artístico de hojas verdes y efecto 3D, este papel pintado XLMING combina tela no tejida de alta calidad y colores resistentes a los rayos UV. La superficie impermeable y antihumedad facilita su mantenimiento. Su formato de 150 x 105 cm permite transformar espacios aportando un acabado visual llamativo y duradero en la decoración de paredes.