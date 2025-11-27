El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Decoración

Si quieres un cambio en casa, estos papeles pintados transformarán tu hogar sin obras ni complicaciones

El papel pintado tiene la capacidad de cambiar el ambiente de una habitación. Sus texturas, colores y acabados naturales transforman cualquier espacio, haciéndolo más acogedor.

Redacción De Tiendas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:20

Cambiar el aspecto de una habitación es posible mediante el uso de papeles pintados actuales. Estos revestimientos decorativos permiten renovar espacios sin necesidad de realizar obras ni utilizar herramientas complejas. La oferta incluye estilos que van desde imitaciones de madera y fibras vegetales hasta diseños florales, rayas clásicas o motivos artísticos en 3D, lo que posibilita crear diferentes ambientes según las preferencias.

No te pierdas esta selección para todos los gustos.

Newsletter

PAPEL PINTADO EFECTO MADERA DE MARBURG

Comprar en Amazon

Con un realismo sorprendente, este papel pintado de marburg reproduce el efecto de tablas de roble en tonos beige y marrón claro con relieve 3D. Su formato no tejido facilita una colocación limpia y rápida. Fabricado en Alemania, destaca por su resistencia y la posibilidad de retirarlo sin dañar la pared, aportando un acabado cálido y natural.

PAPEL PINTADO FIBRAS VEGETALES DE GAULAN

Comprar en Amazon

Papel pintado liso de fibras vegetales de GAULAN, lavable y fácil de instalar. Su soporte de papel es resistente y de mantenimiento sencillo. Fabricado con fibras vegetales, contribuye a la decoración sostenible, promoviendo un ambiente natural y saludable. Su durabilidad y facilidad de limpieza aseguran que mantenga su apariencia a lo largo del tiempo.

ARTHOME WALL DECOR VINILO DECORATIVO PARA PAREDES CON EFECTO MADERA BLANCA

Comprar en Amazon

El vinilo decorativo Arthome WALL DECOR tiene un formato autoadhesivo, acabado efecto madera blanca, es impermeable y fácil de limpiar. Permite cubrir superficies de forma sencilla y precisa. Su alta calidad garantiza durabilidad y resistencia al desgaste. Además, es fácil de retirar y reposicionar.

VINILO ADHESIVO EFECTO MADERA ABYSSALY

Comprar en Amazon

Diseñado con acabado mate y textura de roble marrón oscuro, este vinilo adhesivo Abyssaly aporta un toque vintage a superficies planas. Su material de PVC resistente al agua y al aceite facilita la limpieza diaria. El formato autoadhesivo permite una aplicación sencilla y sin necesidad de cola, mientras que la cuadrícula trasera ayuda a cortar con precisión.

VINILO DECORATIVO ECOLÓGICO CON TEXTURA DE FIBRAS VEGETALES GAULAN

Comprar en Amazon

Con acabado vinílico ecológico y textura en espiga, este papel pintado de GAULAN incorpora tecnología Acrylatex que mejora la resistencia y permite una limpieza sencilla. El soporte no tejido facilita la instalación y ofrece gran durabilidad, mientras que los colores se mantienen vivos incluso tras múltiples lavados. El formato de rollo cubre hasta 5,25 m² de superficie.

PAPEL PINTADO FLORAL DE A.S. CRÉATION

Comprar en Amazon

Con un diseño floral multicolor, este papel pintado no tejido de A.S. Création combina resistencia y fácil instalación en rollos de 10,05 x 0,53 m. Su superficie lavable y desmontable permite mantener los colores vivos durante más tiempo. La textura suave y la ausencia de coincidencia de patrón facilitan un acabado uniforme en cualquier pared interior.

PAPEL PINTADO A RAYAS DE A.S. CRÉATION

Comprar en Amazon

Más que un revestimiento, este papel pintado de vellón de A.S. Création presenta rayas en tonos marrón, beige y crema, aportando estructura visual y un toque elegante a cualquier pared. El material resistente facilita tanto la colocación como la retirada, mientras su superficie lavable mantiene el aspecto impecable durante más tiempo. Medidas: 10,05 x 0,53 m.

PAPEL PINTADO EFECTO MADERA DE RASCH

Comprar en Amazon

Con acabado que simula paneles de madera en tonos marrón y detalles en negro, este papel pintado Rasch Skandi 278408 aporta un efecto 3D moderno y elegante. Su superficie lavable y resistente facilita el mantenimiento diario, mientras la certificación FSC y RAL garantiza calidad y sostenibilidad. El rollo cubre 10,05 x 0,53 metros de pared.

PAPEL PINTADO DE LINO GRIS BANGDON

Comprar en Amazon

Con acabado en lino sintético, este papel pintado de BangDon destaca por su textura suave y tono gris neutro. Fabricado con fibra vegetal natural, ofrece propiedades transpirables y resistencia a la humedad. Su formato de 0,53 x 9,5 metros facilita cubrir amplias superficies, aportando un aspecto elegante y fácil de limpiar en cualquier estancia.

PAPEL PINTADO DECORATIVO XLMING

Comprar en Amazon

Con un diseño artístico de hojas verdes y efecto 3D, este papel pintado XLMING combina tela no tejida de alta calidad y colores resistentes a los rayos UV. La superficie impermeable y antihumedad facilita su mantenimiento. Su formato de 150 x 105 cm permite transformar espacios aportando un acabado visual llamativo y duradero en la decoración de paredes.

Noticias relacionadas

Las mejores alfombras de salón lavables para un hogar cómodo y con estilo

Las mejores alfombras de salón lavables para un hogar cómodo y con estilo

Los mejores puffs de salón que combinan precio y funcionalidad para tu hogar

Los mejores puffs de salón que combinan precio y funcionalidad para tu hogar

Rodéate de verde con el mejor césped artificial para jardines, terrazas y piscinas

Rodéate de verde con el mejor césped artificial para jardines, terrazas y piscinas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez
  7. 7

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  8. 8 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  9. 9

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  10. 10

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Si quieres un cambio en casa, estos papeles pintados transformarán tu hogar sin obras ni complicaciones

Si quieres un cambio en casa, estos papeles pintados transformarán tu hogar sin obras ni complicaciones