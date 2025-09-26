Estaciones con conciencia urbana

Las grandes ciudades encargaron a ingenieros de prestigio la construcción de grandes infraestructuras con bóvedas de acero

Londres. La estación de King's Cross, adonde llega el Eurostar, iba a ser demolida, pero la gente, más sensible que las autoridades, la salvó.

Las ciudades importantes de Europa (Londres, París, Madrid, etc.) construyeron desde la segunda mitad del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX grandes estaciones de ferrocarril. Eran brillantes estructuras de acero que cubrían importantes luces. Las cubiertas de las mismas son habitualmente grandes bóvedas de acero roblonado. Los autores fueron, en todos los casos, prestigiosos ingenieros.

En Madrid tenemos el caso de la Estación de Atocha (1892) diseñada por Alberto de Palacio (1856-1939) autor entre otras obras del Puente Colgante o Puente de Bizkaia (1889) que une los municipios de Portugalete y Getxo, sobre la Ría del Nervión. Alberto de Palacio colaboró con Gustave Eiffel (1832-1923) autor de la famosa torre homónima de París.

Son muchas y siempre muy interesantes las estaciones de este tipo en Europa. Entre otras las siguientes: Gare de l'Est (1850), Gare du Nord (1865) ambas en París, la segunda cubierta por enormes cerchas. La estación de King's Cross-Saint Pancras (1863) en Londres; la Berliner Stadtbahn (1882) en Berlín; la Estación Central de Amsterdam (1889); la Antwerpen-Centraal (1905) en Amberes; la Hamburg Hauptbahnhof (1906) en Hamburgo.

En todas ellas han intervenido grandes y prestigiosos ingenieros como los antes citados, y otros muchos: Isambad Kingdom Brunel, George Stephenson, John Scott Russell, Sir Joseph Paxton, Meinhard von Gerkan, etc.

King's Cross-Saint Pancras fue propuesta para ser demolida, pero el público londinense, más sensible que sus autoridades, lo impidió salvando este hermoso ejemplo de la ingeniería británica.

Tanto esta estación como la Estación Central de Amberes han llevado a cabo sus ampliaciones haciendo que los andenes y por ello los trenes, se sitúen en una planta inferior. Y a la primera de ellas llega el Eurostar, que cruza el Canal de la Mancha bajo el agua.

Las ampliaciones más respetuosas llevan los nuevos andenes a una planta inferior

La Estación de Abando, de Bilbao sigue el modelo de las grandes estaciones citadas. Sólo en casos de requerir un número notablemente superior de andenes, hay unas pocas ciudades e Europa que han construido nuevas estaciones megalómanas, no necesariamente hermosas a pesar del dispendio.

La Estación de Abando ocupa un solar de planta alargada, lo que obligará a plantear los andenes en una planta inferior y a respetar la actual planta para usos complementarios. Podría contemplarse la planta inferior, desde la actual, de modo que el conjunto formara una interesante unidad, como se ha llevado a cabo en algunos de los casos de Europa. De este modo la actual bóveda de cubrición se mantendrá. La larga fachada hacia la Calle de Hurtado de Amézaga, bien articulada, se construyó con una conciencia urbana, colocando el acceso a la estación desde su arranque próximo a la Plaza Circular.

Recordemos el caso de Atocha, donde el arquitecto Rafael Moneo mantuvo la estación en su integridad, como gran espacio de estar, con un jardín interior, una verdadera sala de «pasos perdidos», a modo de antesala de la construcción llevada a cabo por este arquitecto. De este modo se mantuvo otro espléndido ejemplo de los muy escasos que quedan en el país.

