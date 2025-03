Volver al inicio 18 Y la carrera está siendo de supervivencia. Marco Bezzecchi salía muy retrasado, pero finalmente el 6º puesto en el que marcha en estos momentos le permite salvar los muebles en un fin de semana que no estaba siendo demasiado positivo. 18 CAÍDA DE FERMÍN ALDEGUER !!! Una pena porque estaba cuajando una actuación sensacional en la que era solo su tercera carrera en la máxima categoría. 17 AL SUELO ZARCO !!! Va a tener que abandonar el piloto francés.Había conseguido puntos puntos en sus 11 últimas carreras, su mejor racha desde una de 21 Grandes Premios entre 2017 y 2018. 17 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fermín Aldeguer va desbocado en este tramo final de carrera y se hace con la 5ª posición tras superar a Jack Miller, uno de los pilotos más veteranos en la clase reina. 16 Y sin hacer demasiado ruido, carrerón también de Fabio Di Giannantonio. El italiano va camino de lograr su primer podio desde que fuera segundo en el Gran Premio de Catar de 2023. 15 Pecco Bagnaia lo tiene todo a favor para llevarse la victoria y podría ser la primera que consiga en el continente americano. Y es que el piloto de Turín solo había terminado en el podio en una de sus nueve carreras disputadas enl América, precisamente en este Gran Premio de Las Américas (3º en 2021). 14 Gran carrera de Fermín Aldeguer !!! Marcha en la sexta posición y, de terminar así, será su mejor resultado en MotoGP tras terminar 13º en la primera carrera y 16º en la segunda. 14 CAÍDA DE BRAD BINDER !!! Vaya jornada nefasta para KTM. El mejor en pista en estos momentos es Enea Bastianini, que marcha en la 10ª posición. 14 Si se confirman estos resultados, Alex Márqueza sería líder del Mundial de MotoGP por primera vez en su trayectoria, con un solo punto de ventaja con respecto a Marc Márquez. 13 Abandona Marc Márquez. Imposible continuar en pista en estas condiciones. No abandonaba desde el Gran Premio de Indonesia de 2024. 12 Marc Márquez está rodando muy lento y lo más probable es que termine abandonando, por lo que registrará previsiblemente su primero 'cero' de la temporada y en uno de sus circuitos fetiche. 11 AL SUELO TAMBIÉN JOAN MIR !!! No habíamos visto muchas caídas, pero es verdad que sigue habiendo zonas algo más húmedas y a algunos pilotos les está jugando malas pasadas. 11 Pedro Acosta abandona la carrera. Se trata de su primer abandono esta temporada, pero la segunda carrera en la que no puntúa tras ser 19º en el Gran Premio de Tailandia. 11 Parece que Marc Márquez tiene algún tipo de problema en el freno, dañado después de la caída que ha sufrido hace unos instantes. 10 Pecco Bagnaia cuenta en estos momentos con algo más de un segundo de ventaja con respecto a Alex Márquez. 9 Pecco Bagnaia se encuentra ahora con el camino completamente despejado para poder conseguir su primera victoria de la temporada. Podría ser la primera vez que gane en este Circuito de Las Américas. 8 Marc Márquez ha vuelto a pista, pero lo hace en la 18ª posición y lo va a tener muy difícil para poder recuperar. Veremos... 8 CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Vaya vuelco ha dado la carrera... 8 Sigue Marc Márquez con paso firme buscando su tercera victoria consecutiva en esta temporada en la que está dominando con la autoridad de sus mejores tiempos. Cuenta con más de dos segundos de ventaja y lo tiene todo a favor... 8 CAÍDA DE PEDRO ACOSTA !!! Se le vuelve a complicar la carrera al piloto de KTM y no está siendo demasiado brillante este inicio de año para el piloto murciano, muy diferente a su actuación en el COTA el año pasado, cuando terminó en la segunda posición. 7 También importante el duelo que están manteniedo Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, los dos pilotos del equipo Pertamina Enduro VR46, por la 4ª posición. 6 Ojo porque Alex Márquez no le ha perdido ni mucho menos la cara a la carrera y sigue relativamente cerca de Pecco Bagnaia. 6 Dicho y hecho. Reacciona Marc Márquez. Se vuelve a hacer con la vuelta rápida y agranda la diferencia con respecto a Francesco Bagnaia. 5 Por detrás, bonito duelo entre los dos pilotos murcianos de la parrilla de MotoGP. De momento por delante Pedro Acosta, ocupando la 8ª posición, mientras que Fermín Aldeguer se conforma con la 9ª posición. 5 Se ha sacado Pecco Bagnaia una gran vuelta y ha sido sustancialmente más rápido que Marc Márquez. Debe apretar de nuevo el piloto español porque el de Turín parece ir ahora con un ritmo sensiblemente superior. 4 SEGUNDO PECCO BAGNAIA !!! Confirma el adelantamiento sobre Alex Márquez y habrá que ver si el italiano tiene ritmo como para acercarse a Marc Márquez y amenazar un primer puesto que parece decantado en este momento. 4 Pecco Bagnaia se acerca de nuevo a la posición de Alex Márquez e intentará hacerse con la segunda posición. 3 Marca Marc Márquez la primera vuelta rápida en carrera y mantiene algo más de un segundo de diferencia con respecto a un Alex Márquez sigue clavado en la segunda plaza a pesar del acoso de Pecco Bagnaia. 2 Por detrás, muy mala suerte para Maverick Viñales. Se le paró la moto justo antes de salir y el ganador de esta carrera el año pasado milita en estos momentos en la última posición. 2 También ha perdido fuelle Pedro Acosta y el murciano ya es 10º después de salir en una prometedora 4ª posición. 2 Mala salida de las dos Honda. Tanto Luca Marini como Joan Mir han caído a la 12ª y 13ª posición respectivamente. 2 Buena primera vuelta de Jack Miller. 5º el australiano y la mejor Yamaha en carrera, en realidad la primera máquina no Ducati. 1 Mientras Marc Márquez está abriendo un hueco tremendo en cabeza de carrera y tiene ya un segundo de ventaja con respecto a Alex Márquez. 1 Pecco bagnaia trata de amenazar el segundo puesto de Alex Márquez. Va a por todas el piloto de Turín... 1 MARC MÁRQUEZ SE MANTIENE EN EL PRIMER PUESTO !!! Y Alex Márquez segundo... La carrera se sigue declarando en mojado, aunque la mayoría de los pilotos han montado los slicks. Parece la apuesta más coherente a tenor de que hace bastante que no llueve. A las 21:10 horas (horario peninsular) se abre de nuevo el pit line con procedimiento rápido de salida, por lo que esto se pone en marcha ya... Caos absoluto en la parrilla !!! Bandera roja y de momento se retrasa la salida porque había algunos pilotos que querían cambiar a la moto de lluvia en el último momento y otros que se mantenían en su posición. Las condiciones meteorológicas están siendo bastante cambiantes. No llueve en estos momentos, pero la pista sigue mojada y lo más normal es que la mayoría de los pilotos apuesten por salir con neumáticos de lluvia. Repasamos las posiciones de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Joan Mir parte en la 8ª posición, Fermín Aldeguer en la 12ª, Alex Rins en la 14ª, Raúl Fernández en la 19ª y Augusto Fernández, que sustituye en esta carrera a Miguel Oliveira, en la 20ª. Y de momento no se atisban brotes verdes para Aprilia. A la espera de que llegue Jorge Martín, Marco Bezzechi es la primera moto de la marca italiana y comienza en la 13ª posición. Maverick Viñales continúa su adaptación a la KTM y hoy comienza en la 10ª posición. El piloto de Roses logró en el Gran Premio de Las Américas de 2024 la última de sus diez victorias en MotoGP. Desde entonces, acumula una racha de 19 carreras fuera del podio, la segunda peor de su trayectoria por detrás de sus 22 primeras participaciones en la clase reina antes de que consiguiera su primer podio en el Gran Premio de Francia de 2016. Luca Marini ocupa la 7ª posición de la parrilla de salida y se confirma la clara mejoría de Honda este año en el Mundial de MotoGP. El piloto transalpino ha terminado en la zona de puntos en siete de sus nueve últimas carreras en MotoGP, esto tras puntuar solo en una de sus primeras 12 carreras con Honda. MOMENTO DULCE PARA FRANCO MORBIDELLI. El piloto italiano ha comenzado este 2025 a lo grande y, tras ser tercero en el pasado Gran Premio de Argentina, logró su primer podio en MotoGP desde 2021 (3º en el Gran Premio de España). Hoy arranca en la 5ª posición y no enlaza dos podios consecutivos en la máxima categoría desde las dos últimas carreras de 2020. PEDRO ACOSTA INTENTARÁ REVIVIR SENSACIONES EN AUSTIN. El piloto de KTM, que hoy comienza en la 4ª plaza de la parrilla de salida, fue 2º el año pasado en el Circuito de Las Américas, su mejor resultado hasta el momento en MotoGP (también fue segundo en el Gran Premio de Indonesia de 2024). RÉCORD A LA VISTA PARA DUCATI. Ducati ha ganado en cada uno de los 19 últimos Grandes Premios de MotoGP, la mejor racha de la historia de la marca italiana en la máxima categoría. De conseguir la victoria en el próximo Gran Premio de Las Américas, la marca italiana igualará los 20 triunfos seguidos de MC Augusta entre 1968 y 1969, la mejor de cualquier fabricante en la historia de la competición. Con su cuarto puesto en el pasado Gran Premio de Argentina, Francesco Bagnaia (Ducati) puso fin a una racha de siete carreras consecutivas en el podio. La última vez que enlazó dos carreras fuera del podio fue en 2024 (abandono en el Gran Premio de Portugal y 5º en el Gran Premio de Las Américas). FRANCESCO BAGNAIA, DISCRETO EN SU PERIPLO AMERICANO. El piloto de Turín, que hoy comienza la carrera en la 6ª posición, solo ha podido terminar en el podio en una de sus nueve carreras disputadas en el continente americano, aunque fue en el Gran Premio de Las Américas (3º en 2021). PASO AL FRENTE DE FABIO DI GIANNANTONIO. El piloto de Roma sale en la segunda posición. y tiene una gran oportunidad de poder terminar en el podio. Después de no puntuar en ninguna de sus dos primeras carreras en América (incluyendo los Grandes Premios de Argentina y Las Américas, Di Giannantonio (Ducati) ha terminado en los puntos en las cuatro siguientes. ALEX MÁRQUEZ PROTAGONIZA SU MEJOR ARRANQUE EN MOTOGP. Con dos presencias en el podio en las dos primeras carreras del año, Alex Márquez disfruta de su mejor arranque en cualquiera de sus seis temporadas en la clase reina. Tiene la oportunidad de conseguir tres podios consecutivos en la máxima categoría y la primera vez desde 2019, cuando militaba en Moto2. Y es que, como comentábamos, solo Alex Márquez y Bagnaia, su compañero en el Ducati Lenovo Team, parecen ser capaces de plantar cara a Marc Márquez en su triunfal estreno de año. Así las cosas, Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos en MotoGP con 86 puntos, 19 más que Alex Márquez y 36 sobre Francesco Bagnaia. Hoy sale desde la pole el propio Marc Márquez, la tercera de la temporada y la número 69 de su trayectoria en la clase reina, más que ningún otro piloto. Como comentábamos, ayer en el Sprint se impuso Marc Márquez con Alex Márquez ocupando la segunda plaza y Francesco Bagnaia en la tercera posición, demostrando una vez más que son los tres pilotos más fuertes en este tramo inicial de la temporada. Con estos precedentes, Marc Márquez parte como gran favorito para adjudicarse la victoria en esta carrera tras imponerse, como decíamos, en las dos primeras pruebas del curso 2025, algo que no conseguía nadie desde Fabio Quartararo en 2020. Aunque el piloto español ya sabe lo que es ganar en los tres primeros Grandes Premios del año, no en vano el último que lo logró fue él en 2014. MARC MÁRQUEZ HACE DE EEUU SU CORTIJO. En realidad, Marc Márquez mantiene un bonito idilio con Estados Unidos desde que recalara en 2013 en MotoGP, ganando en 11 de las 14 carreras disputadas en este país como piloto de la clase reina (78,5%): siete en el GP de Las Américas, tres en el GP de Indianapolis y una en el GP de EEUU. MARC MÁRQUEZ, A LA CAZA DE JORDE LORENZO. El ‘93’ del equipo Ducati Lenovo Team tiene la oportunidad de conseguir su podio número 114 en MotoGP, cifra con la que igualaría a Jorge Lorenzo como segundo piloto con más podios en la historia de la clase reina solo por detrás de Valentino Rossi (199). Solo Valentino Rossi (ocho victorias en el Gran Premio de los Países Bajos), Giacomo Agostini y el propio Marc Márquez (ocho triunfos cada uno en el Gran Premio de Alemania) han vencido más veces en una misma carrera del actual calendario de MotoGP que Marc Márquez en el Gran Premio de Las Américas (siete). MARC MÁRQUEZ, LA VUELTA DEL SHERIFF. Llegamos este fin de semana a otro de los denominados como ‘territorio Marc Márquez’, puesto que esta será la 12ª edición del Gran Premio de Las Américas y el piloto de Cervera se ha impuesto en siete de las 11 ediciones disputadas hasta el momento (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021). MARC MÁRQUEZ EN MODO RODILLO. La temporada 2025 no ha podido comenzar mejor para un Marc Márquez que se ha impuesto en las dos primeras carreras de la temporada, además de hacerlo también en los tres Sprint o carreras cortas de los sábados disputados. Después de las victorias de José Antonio Rueda en Moto3 y de Jake Dixon en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en el plato fuerte del día, la prueba de MotoGP. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Las Américas. ¿Preparados? Comenzamos…