Gran Premio de Austria

carrera-sprint
Marc Márquez

1 Marc Márquez

00:20:56.071

Álex Márquez

2 Álex Márquez

+00:00:01.180

Pedro Acosta

3 Pedro Acosta

+00:00:03.126

Marco Bezzecchi

4 Marco Bezzecchi

+00:00:04.032

Brad Binder

5 Brad Binder

+00:00:04.782

Fermín Aldeguer

6 Fermín Aldeguer

+00:00:06.032

Enea Bastianini

7 Enea Bastianini

+00:00:08.294

Fabio Di Giannantonio

8 Fabio Di Giannantonio

+00:00:10.953

Johann Zarco

9 Johann Zarco

+00:00:11.999

Jorge Martin

10 Jorge Martin

+00:00:12.111

Fabio Quartararo

11 Fabio Quartararo

+00:00:13.387

Luca Marini

12 Luca Marini

+00:00:13.704

Joan Mir Mayrata

13 Joan Mir Mayrata

+00:00:13.822

Franco Morbidelli

14 Franco Morbidelli

+00:00:14.564

Ai Ogura

15 Ai Ogura

+00:00:18.414

Alex Rins

16 Alex Rins

+00:00:19.365

Jack Miller

17 Jack Miller

+00:00:20.844

Miguel Oliveira

18 Miguel Oliveira

+00:00:21.581

Raúl Fernández

19 Raúl Fernández

+5 vueltas

Francesco Bagnaia

20 Francesco Bagnaia

+6 vueltas

  En la general del Mundial de MotoGP sigue mandando con contundencia Marc Márquez, ya con 393 puntos, seguido de lejos por su hermano Álex con 270 y de Pecco Bagnaia con 213.   Marc Márquez ha conseguido ganar en las cinco últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró seis o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.   Un Marc Márquez que, con su victoria en el pasado Gran Premio de la República Checa, se convirtió en el primer piloto de Ducati en lograr cinco victorias seguidas en la historia de 500cc/MotoGP.   Por tanto, la primera fila en el día de hoy la forman Marco Bezzecchi, Álex Márquez y Pecco Bagnaia, la segunda Marc Márquez, que sufrió una caída en la parrilla, Enea Bastianini y Fermín Aldeguer.   Para un italiano fue la pole en parrilla y partirá hoy en primera posición en carrera, Marco Bezzecchi, aunque en la carrera al sprint solo pudo ser cuarto al ser superado por los dos Márquez y Pedro Acosta.   Con su victoria en la edición de 2024, Francesco Bagnaia se convirtió en el primer piloto que conquista tres victorias consecutivas en el Gran Premio de Austria de MotoGP. Hoy saldrá desde la tercera posición después de su varapalo en la carrera al sprint de ayer en la que tuvo que abandonar por un problema mecánico.   Pilotos italianos han ganado en siete de las últimas nueve ediciones del Gran Premio de Austria en la categoría reina aunque la tarea parece hoy complicada ya que los Márquez han dominado este fin de semana, una dinámica que se repite durante toda la temporada.   Esta será la 34ª edición del Gran Premio de Austria, la 10ª desde que este Gran Premio regresó al calendario en 2016.   Buenas tardes y bienvenidos a la carrera del Gran Premio de Austria que tendrá lugar en el Circuito Red Bull Ring de Spielberg. Se trata de la 13ª cita de la temporada.

Clasificación

Pos Pilotos
Tiempo
1 Marco Bezzecchi
2 Álex Márquez
+00:00:00.000
3 Francesco Bagnaia
+00:00:00.000
4 Marc Márquez
+00:00:00.000
5 Enea Bastianini
+00:00:00.000
6 Fermín Aldeguer
+00:00:00.000
7 Pedro Acosta
+00:00:00.000
8 Franco Morbidelli
+00:00:00.000
9 Raúl Fernández
+00:00:00.000
10 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.000
11 Brad Binder
+00:00:00.000
12 Johann Zarco
+00:00:00.000
13 Luca Marini
+00:00:00.000
14 Jorge Martin
+00:00:00.000
15 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.000
16 Fabio Quartararo
+00:00:00.000
17 Alex Rins
+00:00:00.000
18 Miguel Oliveira
+00:00:00.000
19 Ai Ogura
+00:00:00.000
20 Jack Miller
+00:00:00.000
1 Marc Márquez
00:20:56.071
2 Álex Márquez
+00:00:01.180
3 Pedro Acosta
+00:00:03.126
4 Marco Bezzecchi
+00:00:04.032
5 Brad Binder
+00:00:04.782
6 Fermín Aldeguer
+00:00:06.032
7 Enea Bastianini
+00:00:08.294
8 Fabio Di Giannantonio
+00:00:10.953
9 Johann Zarco
+00:00:11.999
10 Jorge Martin
+00:00:12.111
11 Fabio Quartararo
+00:00:13.387
12 Luca Marini
+00:00:13.704
13 Joan Mir Mayrata
+00:00:13.822
14 Franco Morbidelli
+00:00:14.564
15 Ai Ogura
+00:00:18.414
16 Alex Rins
+00:00:19.365
17 Jack Miller
+00:00:20.844
18 Miguel Oliveira
+00:00:21.581
19 Raúl Fernández
+5 vueltas
20 Francesco Bagnaia
+6 vueltas
1 Marco Bezzecchi
00:01:28.060
2 Álex Márquez
00:01:28.076
3 Francesco Bagnaia
00:01:28.202
4 Marc Márquez
00:01:28.220
5 Enea Bastianini
00:01:28.236
6 Fermín Aldeguer
00:01:28.302
7 Pedro Acosta
00:01:28.416
8 Franco Morbidelli
00:01:28.439
9 Raúl Fernández
00:01:28.548
10 Joan Mir Mayrata
00:01:28.671
11 Brad Binder
00:01:28.761
12 Johann Zarco
00:01:28.787
13 Luca Marini
00:01:28.628
14 Jorge Martin
00:01:28.664
15 Fabio Di Giannantonio
00:01:28.687
16 Fabio Quartararo
00:01:28.738
17 Alex Rins
00:01:28.884
18 Miguel Oliveira
00:01:29.024
19 Ai Ogura
00:01:29.080
20 Jack Miller
00:01:29.085
1 Marc Márquez
00:01:28.751
2 Francesco Bagnaia
+00:00:00.326
3 Pedro Acosta
+00:00:00.364
4 Marco Bezzecchi
+00:00:00.480
5 Álex Márquez
+00:00:00.480
6 Luca Marini
+00:00:00.513
7 Raúl Fernández
+00:00:00.607
8 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.609
9 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.692
10 Franco Morbidelli
+00:00:00.733
11 Fabio Quartararo
+00:00:00.750
12 Jorge Martin
+00:00:00.793
13 Enea Bastianini
+00:00:00.850
14 Fermín Aldeguer
+00:00:00.888
15 Miguel Oliveira
+00:00:00.955
16 Johann Zarco
+00:00:00.967
17 Maverick Viñales
+00:00:01.051
18 Brad Binder
+00:00:01.056
19 Ai Ogura
+00:00:01.058
20 Alex Rins
+00:00:01.147
21 Jack Miller
+00:00:01.304
1 Marc Márquez
00:01:28.117
2 Pedro Acosta
+00:00:00.228
3 Francesco Bagnaia
+00:00:00.268
4 Álex Márquez
+00:00:00.318
5 Raúl Fernández
+00:00:00.402
6 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.577
7 Franco Morbidelli
+00:00:00.579
8 Johann Zarco
+00:00:00.648
9 Fermín Aldeguer
+00:00:00.652
10 Brad Binder
+00:00:00.728
11 Enea Bastianini
+00:00:00.749
12 Ai Ogura
+00:00:00.760
13 Luca Marini
+00:00:00.821
14 Fabio Quartararo
+00:00:00.898
15 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.941
16 Jorge Martin
+00:00:00.949
17 Alex Rins
+00:00:01.043
18 Marco Bezzecchi
+00:00:01.352
19 Miguel Oliveira
+00:00:01.516
20 Jack Miller
+00:00:01.670
21 Maverick Viñales
+00:00:02.683
1 Marc Márquez
00:01:29.376
2 Francesco Bagnaia
+00:00:00.310
3 Marco Bezzecchi
+00:00:00.386
4 Álex Márquez
+00:00:00.412
5 Franco Morbidelli
+00:00:00.461
6 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.477
7 Fabio Quartararo
+00:00:00.548
8 Jorge Martin
+00:00:00.569
9 Pedro Acosta
+00:00:00.580
10 Enea Bastianini
+00:00:00.581
11 Luca Marini
+00:00:00.638
12 Alex Rins
+00:00:00.677
13 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.713
14 Brad Binder
+00:00:00.891
15 Fermín Aldeguer
+00:00:00.974
16 Johann Zarco
+00:00:01.034
17 Raúl Fernández
+00:00:01.046
18 Jack Miller
+00:00:01.189
19 Ai Ogura
+00:00:01.205
20 Maverick Viñales
+00:00:01.307
21 Miguel Oliveira
+00:00:01.506
Pos Pilotos
Tiempo
1 Diogo Moreira
00:36:05.200
2 Daniel Holgado
+00:00:02.375
3 Celestino Vietti
+00:00:05.351
4 Albert Arenas Ovejero
+00:00:05.817
5 Tony Arbolino
+00:00:06.448
6 Iván Ortola
+00:00:07.449
7 Barry Baltus
+00:00:07.625
8 Collin Veijer
+00:00:07.729
9 Izan Guevara Bonnin
+00:00:08.056
10 Arón Canet
+00:00:11.813
11 Filip Salac
+00:00:13.463
12 Marcos Ramírez
+00:00:13.669
13 Ayumu Sasaki
+00:00:15.987
14 Daniel Muñoz
+00:00:19.611
15 Darryn Binder
+00:00:20.513
16 Alonso López
+00:00:20.609
17 Jorge Navarro
+00:00:20.953
18 Adrián Huertas
+00:00:21.498
19 Alex Escrig
+00:00:24.345
20 Jake Dixon
+00:00:27.714
21 Zonta van den Goorbergh
+00:00:31.080
22 Mattia Pasini
+00:00:33.042
23 Unai Orradre
+00:00:40.374
24 Yuki Kunii
+00:00:41.656
25 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:49.544
26 David Alonso
Retirado
27 Joe Roberts
Retirado
28 Manuel González
Retirado
29 Senna Agius
Retirado
1 Daniel Holgado
00:01:32.873
2 Diogo Moreira
00:01:32.977
3 Celestino Vietti
00:01:33.059
4 Manuel González
00:01:32.779
5 David Alonso
00:01:33.064
6 Senna Agius
00:01:33.117
7 Albert Arenas Ovejero
00:01:33.153
8 Arón Canet
00:01:33.179
9 Collin Veijer
00:01:33.236
10 Alonso López
00:01:33.245
11 Barry Baltus
00:01:33.293
12 Iván Ortola
00:01:33.319
13 Tony Arbolino
00:01:33.334
14 Marcos Ramírez
00:01:33.360
15 Ayumu Sasaki
00:01:33.369
16 Daniel Muñoz
00:01:33.594
17 Izan Guevara Bonnin
00:01:33.666
18 Filip Salac
00:01:34.423
19 Zonta van den Goorbergh
00:01:33.399
20 Jake Dixon
00:01:33.408
21 Joe Roberts
00:01:33.514
22 Adrián Huertas
00:01:33.524
23 Jorge Navarro
00:01:33.595
24 Darryn Binder
00:01:33.670
25 Alex Escrig
00:01:33.741
26 Unai Orradre
00:01:34.226
27 Mattia Pasini
00:01:34.349
28 Yuki Kunii
00:01:34.454
29 Nakarin Atiratphuvapat
00:01:34.918
1 Arón Canet
00:01:33.216
2 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.009
3 Manuel González
+00:00:00.050
4 Celestino Vietti
+00:00:00.068
5 Senna Agius
+00:00:00.133
6 Barry Baltus
+00:00:00.171
7 Filip Salac
+00:00:00.193
8 Marcos Ramírez
+00:00:00.201
9 David Alonso
+00:00:00.204
10 Daniel Holgado
+00:00:00.273
11 Alonso López
+00:00:00.289
12 Diogo Moreira
+00:00:00.290
13 Collin Veijer
+00:00:00.296
14 Joe Roberts
+00:00:00.315
15 Adrián Huertas
+00:00:00.316
16 Jorge Navarro
+00:00:00.356
17 Tony Arbolino
+00:00:00.358
18 Jake Dixon
+00:00:00.386
19 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.420
20 Iván Ortola
+00:00:00.563
21 Ayumu Sasaki
+00:00:00.590
22 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.688
23 Daniel Muñoz
+00:00:00.692
24 Darryn Binder
+00:00:00.920
25 Alex Escrig
+00:00:01.302
26 Unai Orradre
+00:00:01.411
27 Yuki Kunii
+00:00:01.461
28 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:01.605
29 Mattia Pasini
+00:00:01.615
1 Filip Salac
00:01:33.427
2 Arón Canet
+00:00:00.088
3 David Alonso
+00:00:00.134
4 Jake Dixon
+00:00:00.297
5 Alonso López
+00:00:00.302
6 Manuel González
+00:00:00.377
7 Celestino Vietti
+00:00:00.379
8 Senna Agius
+00:00:00.445
9 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.446
10 Daniel Holgado
+00:00:00.461
11 Barry Baltus
+00:00:00.505
12 Tony Arbolino
+00:00:00.600
13 Diogo Moreira
+00:00:00.603
14 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.620
15 Iván Ortola
+00:00:00.664
16 Collin Veijer
+00:00:00.743
17 Daniel Muñoz
+00:00:00.835
18 Marcos Ramírez
+00:00:00.853
19 Joe Roberts
+00:00:00.875
20 Alex Escrig
+00:00:00.890
21 Adrián Huertas
+00:00:01.139
22 Darryn Binder
+00:00:01.253
23 Jorge Navarro
+00:00:01.271
24 Ayumu Sasaki
+00:00:01.367
25 Mattia Pasini
+00:00:01.401
26 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.584
27 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:02.135
28 Yuki Kunii
+00:00:02.493
29 Unai Orradre
+00:00:02.675
Pos Pilotos
Tiempo
1 Ángel Piqueras
00:33:36.510
2 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.096
3 David Muñoz
+00:00:00.171
4 Máximo Quiles
+00:00:00.250
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.541
6 Taiyo Furusato
+00:00:00.625
7 Valentín Perrone
+00:00:01.851
8 Adrián Fernández
+00:00:02.141
9 Guido Pino
+00:00:02.194
10 Álvaro Carpe
+00:00:04.181
11 Joel Kelso
+00:00:04.204
12 David Almansa
+00:00:04.256
13 Dennis Foggia
+00:00:04.691
14 Jacob Roulstone
+00:00:05.331
15 Scott Ogden
+00:00:09.395
16 Marcos Uriarte
+00:00:21.633
17 Ruché Moodley
+00:00:21.745
18 Casey O'Gorman
+00:00:21.874
19 Riccardo Rossi
+00:00:24.331
20 Nicola Fabio Carraro
+00:00:27.288
21 Eddie O'Shea
+00:00:35.518
22 Arbi Aditama
+00:00:35.571
23 Noah Dettwiler
+00:00:35.642
24 Stefano Nepa
+00:00:43.591
25 Vicente Pérez
Retirado
26 Cormac Buchanan
Retirado
1 Valentín Perrone
00:01:39.938
2 Ángel Piqueras
00:01:39.984
3 Ryusei Yamanaka
00:01:40.084
4 Dennis Foggia
00:01:40.090
5 Máximo Quiles
00:01:40.117
6 Adrián Fernández
00:01:40.264
7 Álvaro Carpe
00:01:40.353
8 José Antonio Rueda
00:01:40.401
9 David Almansa
00:01:40.448
10 Joel Kelso
00:01:40.468
11 Guido Pino
00:01:40.525
12 Jacob Roulstone
00:01:40.590
13 Scott Ogden
00:01:40.601
14 David Muñoz
00:01:40.650
15 Taiyo Furusato
00:01:40.666
16 Marcos Uriarte
00:01:40.739
17 Cormac Buchanan
00:01:41.127
18 Nicola Fabio Carraro
00:01:41.634
19 Ruché Moodley
00:01:41.300
20 Casey O'Gorman
00:01:41.414
21 Riccardo Rossi
00:01:41.757
22 Stefano Nepa
00:01:41.899
23 Eddie O'Shea
00:01:42.348
24 Arbi Aditama
00:01:42.471
25 Noah Dettwiler
00:01:43.144
26 Vicente Pérez
00:01:44.939
1 Máximo Quiles
00:01:39.639
2 Ángel Piqueras
+00:00:00.148
3 Valentín Perrone
+00:00:00.166
4 Joel Kelso
+00:00:00.432
5 Dennis Foggia
+00:00:00.446
6 David Muñoz
+00:00:00.493
7 David Almansa
+00:00:00.568
8 José Antonio Rueda
+00:00:00.603
9 Álvaro Carpe
+00:00:00.704
10 Scott Ogden
+00:00:00.791
11 Guido Pino
+00:00:00.870
12 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.906
13 Adrián Fernández
+00:00:00.964
14 Jacob Roulstone
+00:00:01.004
15 Taiyo Furusato
+00:00:01.012
16 Casey O'Gorman
+00:00:01.121
17 Riccardo Rossi
+00:00:01.251
18 Ruché Moodley
+00:00:01.355
19 Cormac Buchanan
+00:00:01.563
20 Stefano Nepa
+00:00:01.575
21 Marcos Uriarte
+00:00:01.791
22 Nicola Fabio Carraro
+00:00:02.180
23 Noah Dettwiler
+00:00:02.222
24 Arbi Aditama
+00:00:02.414
25 Eddie O'Shea
+00:00:02.454
26 Vicente Pérez
+00:00:03.004
1 Ángel Piqueras
00:01:40.493
2 Valentín Perrone
+00:00:00.175
3 Álvaro Carpe
+00:00:00.241
4 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.248
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.251
6 Máximo Quiles
+00:00:00.482
7 Guido Pino
+00:00:00.486
8 Taiyo Furusato
+00:00:00.693
9 Dennis Foggia
+00:00:00.728
10 Adrián Fernández
+00:00:00.820
11 Joel Kelso
+00:00:00.874
12 Jacob Roulstone
+00:00:00.994
13 David Almansa
+00:00:01.078
14 Scott Ogden
+00:00:01.183
15 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.194
16 Ruché Moodley
+00:00:01.240
17 Noah Dettwiler
+00:00:01.291
18 Marcos Uriarte
+00:00:01.295
19 Riccardo Rossi
+00:00:01.512
20 Casey O'Gorman
+00:00:01.568
21 Stefano Nepa
+00:00:01.841
22 David Muñoz
+00:00:01.878
23 Cormac Buchanan
+00:00:02.075
24 Eddie O'Shea
+00:00:02.412
25 Arbi Aditama
+00:00:02.592
26 Vicente Pérez
+00:00:03.914