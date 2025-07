Volver al inicio 26 Duelo muy caliente ahora entre Jack Miller, Luca Marini y Brad Binder por la 6ª posición y esto puede que no acabe bien. 25 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fabio Quartararo marcha en la cuarta posición y va camino de conseguir su segundo mejor puesto de la temporada, solo por detrás del segundo puesto que logró en el Gran Premio de España. 24 En cabeza de carrera todo sigue igual. Marc Márquez sigue rodando como un reloj, un ritmo imposible de seguir para el resto y cuenta con seis segundos de diferencia con respecto a Alex Márquez. 23 La carrera, en realidad el fin de semana, está siendo de locos y solo permanecen diez pilotos en pista. Por tanto, puntuarán todos los pilotos que consigan alcanzar la recta de meta. 22 VAYA CARRERA !!! CAÍDA DE OGURA Y JOAN MIR !!! Parece que el japonés ha tirado al piloto español y le pide perdón ante la desesperación de un Joan Mir que sigue acumulando abandonos en la presente temporada. 21 Carrera de supervivencia, pero al final las posiciones están siendo las habituales esta temporada con Marc Márquez, Alex Márquez y Pecco Bagnaia ocupando los puestos de podio. 20 CAÍDA DE MARCO BEZZECCHI !!! La maldición del segundo puesto. Se fue al suelo Fabio Di Giannantonio cuando ocupaba precisamente ese puesto y ahora le ha pasado lo mismo al piloto de Aprilia. 19 Marco Bezzecchi se consolida en la segunda posición. Cuenta con siete décimas de diferencia con respecto a un Alex Márquez que está resistiendo en el tercer puesto. 19 Caída también de Johann Zarco !!! Registra su tercer abanono de la temporada, los tres en las cuatro últimas carreras. 18 CAÍDA DE FABIO DI GIANANTONNIO !!! Recordemos que el piloto transalpino marchaba en la segunda posición, en plena persecución de Marc Márquez. 17 Más de tres segundos de diferencia para Marc Márquez !!! Si no comete errores, tiene la victoria en el bolsillo porque ningún piloto es capaz de seguir el ritmo del piloto de Cervera en uno de sus circuitos fetiches. 16 Protagonizó un gran inicio de carrera, pero lo cierto es que Pecco Bagnaia se ha quedado estancado en las últimas vueltas y se muestra incapaz de dar caza a un Alex Márquez que, recordemos, corre mermado físicamente. 15 Llegamos al ecuador de la carrera !!! Joan Mir supera a Luca Marini, su compañero en el equipo Honda Castrol . 14 Más de dos segundos para Marc Márquez con respecto a Fabio Di Giannantonio. Por su parte, el italiano tiene algo más de un segundo sobre Marco Bezzecchi. 13 Aunque Johann Zarco ha ido perdiendo fuelle a medida que avanza la carrea, continúa siendo la mejor Honda en pista, con Luca Marini y Joan Mir ocupando la 11ª y 12ª posición respectivamente. 12 Muy pocos adelantamientos en esta carrera. Ahora Fermín Aldeguer ha conseguido superar a Brad Binder y se hace con la 9ª posición. 11 Comentar que Pedro Acosta ha sufrido hoy su segundo abandono de la temporada y ha puesto fin a su mejor racha terminando en la zona de puntos en su trayectoria en MotoGP, tras haberlo conseguido en las siete últimas carreras. 9 Las posiciones se encuentran muy estabilizadas y Marc Márquez sigue ampliando la renta sin dar la sensación de que vaya ni mucho menos al límite. 8 Por detrás, bonita pelea entre Fabio Quartararo y Jack Miller por ser la primera Yamaha en pista. 7 Recordemos que Marc Márquez cumple hoy su Gran Premio número 200 en MotoGP y va camino de convertirse en el piloto más laureado en este Gran Premio de Alemania si es que logra hoy su 9ª victoria en este evento en la clase reina. 6 Marc Márquez amplía su ventaja en el liderato de esta carrera y cuenta con más deun segundo de diferencia con respecto a Fabio Di Giannantonio. 5 Marco Bezzecchi no cede en la tercera posición y lo cierto es que el piloto de Aprilia se está mostrando muy competitivo en las últimas carreras. 4 CAÍDA DE PEDRO ACOSTA !!! Una pena porque militaba en los primeros puestos y tenía opciones de poder conseguir hoy el que hubiera sido su primer podio de la temporada. 3 Buen comienzo de carrera de Pecco Bagnaia. El italiano ya marcha en la 5ª posición y se sitúa a la estela de Alex Márquez. 2 Johann Zarco ha perdido varios puestos y es Fabio Di Giannantonio el que parece que tiene más opciones de erigirse como gran alternativa al dominio de Marc Márquez en esta carrera. 1 Marc Márquez no pierde la priemra posición y tiene vía libre para marcar ritmo. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Este Gran Premio de Alemania comienza con importantes bajas, tanto de Maverick Viñales como de Franco Morbidelli. El primero sufrió rotura de hombro tras caerse ayer en la sesión de calificación, mientras que el italiano se fue al suelo en el Sprint y se le sometió a un TAC craneal y no corre por precaución. Pedro Acosta, que hoy arranca en la 4ª plaza, ha conseguido terminar en la zona de puntos en sus siete últimas carreras, su mejor racha de este tipo en su trayectoria en MotoGP. Marco Bezzecchi viene de conseguir en el pasado Gran Premio de los Países Bajos su segundo podio de la temporada, su mejor cifra en un mismo año en MotoGP después de los siete conseguidos en 2023. Los últimos pilotos que lograron dos o más podios en una misma temporada con Aprilia fueron Aleix Espargaró y Maverick Viñales en 2023 (tres cada uno). Tras conseguir dos podios de forma consecutiva en Sachsenring (2º en 2022 y 3º en 2023), Johann Zarco (Honda) cosechó su peor resultado histórico el año pasado en este trazado en la máxima categoría (17º). ‘Pecco’ Bagnaia logró el año pasado su primera victoria en el Gran Premio de Alemania y podría ser el primer piloto con dos triunfos consecutivos en Sachsenring desde la racha de ocho victorias seguidas de Marc Márquez entre 2013 y 2021. BAGNAIA, PELEADO CON LA VICTORIA. El piloto turinés no ha ganado en sus siete últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin subir a lo más alto del podio en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón). Después de abandonar en sus dos primeras participaciones en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, Alex Márquez ha terminado en los puntos en los dos siguientes, logrando el año pasado su mejor resultado histórico en Sachsenring (3º). ALEX MÁRQUEZ SE PONE A 100. El piloto del equipo Gresini Racing disputará su Gran Premio número 100 en MotoGP. En los 99 anteriores ha conseguido una victoria, 11 podios y una pole position. Ya hemos comentado que el ‘93’ del equipo Ducati Lenovo comienza hoy desde la pole position. Le acompañan en la primera línea Johann Zarco y Marco Bezzecchi. Alex Márquez arranca la carrera en la 6ª plaza, mientras que Francesco Bagnaia lo hace en la 11ª. … Y CAMINO DE SUPERAR A GIACOMO AGOSTINI. Con su victoria en el pasado Gran Premio de los Países Bajos, Marc Márquez logró su 68ª victoria en MotoGP igualando a Giacomo Agostini como segundo piloto con más victorias en la historia de la máxima categoría. Solo les supera Valentino Rossi, con 89 carreras ganadas. 200 GRANDES PREMIOS PARA MARC MÁRQUEZ... El actual líder de MotoGP se encuentra hoy, además, de celebración y disputará el que será su Gran Premio número 200 en MotoGP. Ha conseguido seis títulos, 68 victorias, 119 podios y 72 pole positions hasta el momento en la máxima categoría. La gran actuación de Marc Márquez ayer no encontró, además, respuesta por parte de sus dos grandes rivales en la lucha por el título. Su hermano, Alex, algo limitado por las molestias físicas que arrastra tras una caída en el pasado Gran Premio de los Países Bajos, no pudo pasar de la 8ª plaza en el Sprint, mientras que Francesco Bagnaia continúa sin encontrar este año la fórmula y fue 12º, sin poder sumar ningún punto. … Y A POR EL RÉCORD DE TRIUNFOS EN ALEMANIA. Hoy Marc Márquez se podría convertir en el piloto con más victorias de la historia en el Gran Premio de Alemania. Actualmente, se encuentra igualado a Giacomo Agostini como piloto con más victorias en este evento mundialista en la categoría de 500cc/MotoGP (ocho cada uno). MARC MÁRQUEZ, RÉCORD DE VICTORIAS AL SPRINT... Márquez conquistó ayer su 10º victoria de la temporada en el Sprint, estableciendo ya un récord de victorias en las carreras de formato corto en un mismo año, y saldrá hoy desde la pole position por 7ª vez en el presente curso. IMPARABLE MARC MÁRQUEZ. Si el piloto de Cervera ya se mostró intratable en circuitos en los que teóricamente iba a sufrir para ganar, caso de Mugello o Assen, este fin de semana en el trazado alemán de Sachsenring parece destinado a que se convierta en un suma y sigue para el intratable líder de MotoGP. Tras los triunfos de David Muñoz en Moto3 y de Deniz Öncü en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en el plato fuerte del día, la prueba de MotoGP.