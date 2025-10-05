Gran Premio de Indonesia

Carrera | Vuelta 11/22
1 Diogo Moreira

2 Manuel González

+00:00:01.130

3 Izan Guevara Bonnin

+00:00:02.513

4 Arón Canet

+00:00:06.327

5 Albert Arenas Ovejero

+00:00:06.744

6 Iván Ortola

+00:00:07.024

7 Barry Baltus

+00:00:07.305

8 Jake Dixon

+00:00:07.664

9 Joe Roberts

+00:00:07.862

10 Collin Veijer

+00:00:08.222

11 Ayumu Sasaki

+00:00:08.477

12 Darryn Binder

+00:00:08.698

13 Adrián Huertas

+00:00:09.326

14 Senna Agius

+00:00:10.671

15 Filip Salac

+00:00:08.970

16 Alonso López

+00:00:09.529

17 Tony Arbolino

+00:00:09.814

18 Zonta van den Goorbergh

+00:00:10.106

19 Daniel Muñoz

+00:00:10.364

20 Mario Suryo Aji

+00:00:10.936

21 Yuki Kunii

+00:00:11.194

22 Unai Orradre

+00:00:11.487

23 Jorge Navarro

+00:00:11.756

24 Celestino Vietti

+00:00:12.031

25 Alex Escrig

OUT

26 Daniel Holgado

OUT

27 David Alonso

OUT

28 Marcos Ramírez

OUT

