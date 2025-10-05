1 Diogo Moreira
2 Manuel González
+00:00:01.130
3 Izan Guevara Bonnin
+00:00:02.513
4 Arón Canet
+00:00:06.327
5 Albert Arenas Ovejero
+00:00:06.744
6 Iván Ortola
+00:00:07.024
7 Barry Baltus
+00:00:07.305
8 Jake Dixon
+00:00:07.664
9 Joe Roberts
+00:00:07.862
10 Collin Veijer
+00:00:08.222
11 Ayumu Sasaki
+00:00:08.477
12 Darryn Binder
+00:00:08.698
13 Adrián Huertas
+00:00:09.326
14 Senna Agius
+00:00:10.671
15 Filip Salac
+00:00:08.970
16 Alonso López
+00:00:09.529
17 Tony Arbolino
+00:00:09.814
18 Zonta van den Goorbergh
+00:00:10.106
19 Daniel Muñoz
+00:00:10.364
20 Mario Suryo Aji
+00:00:10.936
21 Yuki Kunii
+00:00:11.194
22 Unai Orradre
+00:00:11.487
23 Jorge Navarro
+00:00:11.756
24 Celestino Vietti
+00:00:12.031
25 Alex Escrig
OUT
26 Daniel Holgado
OUT
27 David Alonso
OUT
28 Marcos Ramírez
OUT