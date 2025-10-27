El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Smartphone

Pixel 8a: El móvil de Google con inteligencia artificial y una cámara de lujo en un precio medio

El smartphone Pixel 8a de Google ofrece equilibrio entre fotografía avanzada, rendimiento fluido y una experiencia Android segura con actualizaciones prolongadas.

Redacción De Tiendas

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:20

El smartphone Pixel 8a de Google se presenta como una de las apuestas más sólidas en la gama media para quienes buscan un teléfono Android libre con un equilibrio entre rendimiento, fotografía y seguridad. Este modelo incorpora el procesador Google Tensor G3, 8 GB de RAM y una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con resolución Full HD+, lo que garantiza fluidez y calidad visual tanto en el uso diario como en la reproducción de contenido multimedia. Además, su diseño compacto y el acabado en color celeste aportan un toque moderno y diferenciado frente a otros dispositivos del segmento.

 

Cámara avanzada

Cámara avanzada

Uno de los mayores atractivos del Pixel 8a de Google es su cámara Pixel avanzada, potenciada por inteligencia artificial para lograr fotos nítidas incluso en condiciones de poca luz y funciones exclusivas como el Borrador Mágico para Audio y la herramienta Mejor Versión de Pixel

La batería, con autonomía de hasta 24 horas, permite afrontar jornadas de uso intensivo sin preocupaciones, mientras que las funciones de seguridad, como el filtro de llamadas y la protección IP67, refuerzan la sensación de fiabilidad. Todo ello, unido a la promesa de actualizaciones prolongadas y una experiencia Android limpia, posiciona al Pixel 8a como una opción que destaca tanto en especificaciones técnicas como en experiencia de usuario.

PUNTOS FUERTES DEL PIXEL 8A DE GOOGLE

Comprar en Amazon

- Cámara Pixel avanzada con IA: La calidad fotográfica es uno de sus mayores atractivos, especialmente en condiciones de baja luz y con funciones exclusivas como el Borrador Mágico para Audio y la herramienta Mejor Versión de Pixel. La estabilización óptica y el zoom digital de alta resolución aportan versatilidad en el día a día.

- Actualizaciones de software garantizadas: Google asegura hasta siete años de actualizaciones, lo que coloca al Pixel 8a por delante de muchos competidores en términos de longevidad y seguridad.

- Diseño compacto y resistente: Su formato de 6,1 pulgadas y la protección IP67 contra agua y polvo lo hacen cómodo y duradero, ideal para quienes buscan un móvil manejable y robusto.

- Rendimiento fluido: El procesador Google Tensor G3 junto a los 8 GB de RAM garantizan un funcionamiento ágil en tareas cotidianas y en la gestión de aplicaciones exigentes.

Newsletter

SMARTPHONE GOOGLE PIXEL 8A LIBRE 128GB COLOR CELESTE

Comprar en Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  2. 2

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  3. 3

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  4. 4

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu
  7. 7 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  8. 8 Aires peruanos mueven el molino
  9. 9

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  10. 10

    Noche de película en Álava: así fue la persecución de la Ertzaintza a aficionados a las carreras ilegales desde Vitoria hasta Miranda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pixel 8a: El móvil de Google con inteligencia artificial y una cámara de lujo en un precio medio

Pixel 8a: El móvil de Google con inteligencia artificial y una cámara de lujo en un precio medio