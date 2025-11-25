El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre

Black Friday 2025

Ya es martes y siguen las ofertas Top de la Semana de Black Friday

Atento a la selección de hoy porque tenemos artículos rebajados hasta en un 57%. El festival de oportunidades de Amazon no para ni un día para que ahorres en tus compras de Navidad

Redacción De Tiendas

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:15

No sé si lo habrás leído por ahí, pero dicen que un porcentaje importante de las compras que se realizan en Black Friday son impulsivas. Y, con la mano en el corazón, no nos extraña ni un poco. Porque con precios como los de esta semana es difícil que el ratón no se te vaya solo al botón de “Añadir a la cesta”.

Pero no te preocupes, que con De Tiendas puedes seguir comprando con cabeza sin dejar de aprovechar al máximo estos descuentazos de Amazon. Con esta muestra que te hemos preparado para este martes te puedes permitir el capricho del día sin sentirte culpable… ¡que unas ofertas así sólo aparecen una vez al año!

Secador de Pelo Professional ONE de Remington

Comprar en Amazon

80 millones de iones: se acabó el encrespamiento. Aprovecha la Semana de Black Friday para llevártelo por menos de 30€, gracias a su descuento del 57%.

https://www.amazon.es/dp/B0CNS4SHT7

Kit de esponjas de maquillaje de Real Techniques

Comprar en Amazon

Este juego es lo que buscas si quieres tener a mano brochas de acabado casi profesional. Las regalé para un amigo invisible y triunfaron. Su precio ahora es de 11,57€ si te aprovechas de su descuento Black Friday del 47%.

Conjunto térmico para hombre DANISH ENDURANCE

Comprar en Amazon

Para que el frío no te quite de practicar deporte al aire libre, aquí tienes este conjunto que te va a costar 59,95€, que está fabricado en lana merina y que tiene un diseño ergonómico para que vayas cómodo y te muevas como quieras.

Cámara web Full HD Logitech Brio 100

Comprar en Amazon

Para reuniones o simplemente videollamadas por la red, aquí tienes esta cámara de la marca que nunca falla, que te permite instalarla y utilizarla al instante. Su precio es de 26,64€ si aprovechas su oferta del 47%.

Sierra de cadena Bosch

Comprar en Amazon

Para los zombies… y también incluso para podar el seto del jardín. Esta pequeña sierra de cadena es más versátil de lo que parece, consume muy poca electricidad y su manejo es sorprendentemente sencillo. Cuesta ahora 123€.

Juego de 3 sartenes de Tefal

Comprar en Amazon

Antes de la cena de Navidad, renueva tus viejas sartenes con este conjunto de Tefal con revestimiento de titanio y superficie antiadherente. Te van a costar sólo 49,99€.

Barras de Luz de Govee

Comprar en Amazon

Ya sea para tu setup o para darle un toque de modernidad a tu cine en casa, aquí tienes este juego de barras de luz RGB con giro de hasta 90º. Están ahora a 44,99€ en esta Semana de Black Friday.

Sudadera de JACK JONES

Comprar en Amazon

Con un descuento del 42%, ahora tienes a menos de 20€ una auténtica sudadera Jack & Jones que es la más vendida de Amazon y que está disponible en varios colores y tallas.

Radar retrovisor para Ciclismo de Garmin

Comprar en Amazon

El deporte de moda ahora con más seguridad gracias a la calidad de los productos Garmin. Concretamente, tienes este dispositivo con un descuento del 41% que tiene 6 horas de autonomía y que podrás manejar desde su aplicación.

Freidora de aire Moulinex

Comprar en Amazon

No puede faltar en una selección de Black Friday, una airfryer como ésta. Aquí tienes este modelo de Moulinex que cuenta con 10 programas automáticos y 2 modos especiales para pizza. Te va a costar 89,49€ y ha vendido ya más de 900 unidades.

