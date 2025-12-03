Presume de árbol de Navidad con estos modelos de 210 cm de altura perfectos para decorar tu salón

NavidadPresume de árbol de Navidad con estos modelos de 210 cm de altura perfectos para decorar tu salón
Los árboles de Navidad de 210 cm son adecuados para espacios amplios. Se caracterizan por su montaje sencillo, buena resistencia y una apariencia natural que se adapta a diferentes estilos de decoración.
Un árbol de Navidad de 210 cm es adecuado para estancias amplias debido a su altura. Se utiliza frecuentemente en salones, oficinas o espacios comerciales. Estos árboles artificiales permiten disfrutar de una decoración tradicional sin complicaciones, ya que su montaje suele ser rápido y su almacenamiento sencillo una vez terminadas las fiestas.
En este artículo se presentan diferentes propuestas de árboles de Navidad de 210 cm y sus características principales.
ÁRBOL NAVIDEÑO HOMCOM CON DISEÑO REALISTA
Con un diseño realista, el árbol de Navidad artificial HOMCOM de 210 cm incorpora 505 ramas de PET que simulan agujas de pino, aportando un aspecto frondoso y natural. La estructura metálica resistente y su base ancha garantizan estabilidad. El montaje rápido y desmontaje sencillo facilitan el almacenamiento tras las fiestas, manteniendo la decoración navideña impecable año tras año.
ÁRBOL ARTIFICIAL VERDE DE SALCAR
Con estructura robusta en PVC ignífugo, el árbol artificial SALCAR de 210 cm destaca por sus 868 puntas de rama que ofrecen un aspecto voluminoso y natural. El montaje rápido en tres secciones y el soporte metálico facilitan su uso y almacenaje. Su diseño resistente y reutilizable permite mantener una decoración navideña vistosa durante años.
ÁRBOL NEVADO DE NAVIDAD DE TIENDA EURASIA
El árbol de Navidad de 210 cm de TIENDA EURASIA está fabricado en PVC con acabado nevado. Su estructura de hierro y soporte metálico proporcionan estabilidad y facilitan el montaje. El diseño simula nieve sobre las ramas verdes, ofreciendo un aspecto festivo. Este árbol es práctico para cualquier espacio, combinando funcionalidad y estética en la decoración navideña.
ÁRBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO DE MIMOCASA
Con un diseño minucioso, el árbol de Navidad artificial MIMOCASA de 210 cm ofrece un aspecto realista gracias a sus ramas de PVC y verde intenso. Su estructura por secciones facilita el montaje y desmontaje. La base metálica estable y los materiales no inflamables proporcionan seguridad y durabilidad, permitiendo una decoración navideña vistosa durante años.
ÁRBOL NEVADO PREILUMINADO DE SHARECONN
El árbol de Navidad SHareconn de 210 cm pre-iluminado incluye 250 luces LED blanco cálido y 685 puntas de PVC. Cuenta con una estructura con bisagras y base metálica que facilita el montaje rápido, y efectos de iluminación configurables, como parpadeo y brillo ajustable, lo que permite personalizar la atmósfera navideña de tu hogar.
ÁRBOL DECORATIVO NAVIDEÑO DE YAHEETECH
Presenta un aspecto natural gracias a sus 1347 ramas flexibles y un soporte metálico con acabado en vetas de madera. El árbol artificial Yaheetech de 213,5 cm, fabricado en PVC resistente, garantiza durabilidad y estabilidad. Su montaje es sencillo, incluye instrucciones y vídeo, y su diseño permite personalizar la forma para lograr una presencia elegante.
ÁRBOL NAVIDEÑO VERDE DE RANDACO
Descripción del producto: El árbol de Navidad artificial Randaco tiene una altura de 210 cm y cuenta con 1000 ramas, ofreciendo un aspecto frondoso y realista. Está fabricado en PVC ignífugo, garantizando seguridad durante las celebraciones. Su sistema de montaje es sencillo, facilitando la instalación y el desmontaje. Es una opción práctica y segura para la decoración navideña.
ÁRBOL NAVIDEÑO PREILUMINADO DE SHARECONN
Presenta un diseño voluminoso con 1381 ramas de PVC y una base de madera cruzada que aporta estabilidad. Las 400 luces RGB integradas, controladas por mando a distancia, permiten personalizar la iluminación con ocho efectos distintos. El sistema de montaje por secciones facilita la instalación, logrando un árbol de Navidad artificial de 210 cm con presencia y ambiente festivo.
ÁRBOL ARTIFICIAL VERDE DE EIKUAVONS
Con estructura plegable y 900 ramas de PVC, este árbol de Navidad artificial de 210 cm destaca por su diseño resistente y materiales ignífugos. El soporte metálico proporciona estabilidad y la instalación se realiza en pocos pasos. Su acabado verde realista aporta presencia y durabilidad, permitiendo una decoración navideña vistosa y reutilizable año tras año.
ÁRBOL NEVADO CON LUCES DE YORBAY
Con un acabado nevado y estructura de 210 cm, el árbol de Navidad artificial Yorbay combina 2043 puntas de PE y PVC para lograr un aspecto denso y realista. Incorpora 370 luces LED blancas cálidas integradas, aportando un ambiente luminoso. Su sistema de montaje sencillo y base metálica aseguran estabilidad y facilidad de uso durante las fiestas.