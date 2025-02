Las mejores novelas para amantes de la historia

Álvaro Martí Martín Jueves, 6 de febrero 2025, 10:31 Compartir

Después de pasar la cuesta de enero igual no es el mejor momento del año para hacer un viaje. A menos, claro, que sea con la imaginación. Porque, cuando el presupuesto no alcanza para pillar un vuelo a Estambul, siempre podemos trasladarnos con la imaginación a la Constantinopla del siglo VI. Basta con reservar un par de horas en el salón, preparar algo calentito, poner música ambiental y abrir ese nuevo libro que teníamos tantas ganas de leer.

Así es, amigas y amigos: por muy manido que suene, una buena novela es la mejor forma de conocer mundo. Y si ya se trata de una novela histórica, entonces el disfrute está cien por cien garantizado. No sólo se trata de uno de los subgéneros más populares en narrativa, sino también una forma excelente de conocer el pasado, ampliar perspectivas y, en definitiva, dejar volar la imaginación sin perder nunca de vista la realidad de nuestras raíces.

Ya sea la Antigua Grecia, el Imperio romano o la Edad Media, entre las páginas de una buena novela histórica uno siempre consigue sentirse en casa. Es una magia difícil de explicar, pero que siempre funciona. ¿Cuántas veces no has enganchado un capítulo con el siguiente, jurando que sería el último antes de irte a dormir, y cuando te has querido dar cuenta ya eran las dos de la mañana? Cada vez que eso ocurre, sabes que has acertado. Y los bostezos en la oficina al día siguiente sólo lo confirman.

En De Tiendas queremos que pases muchas noches en vela en compañía de los grandes hombres y mujeres de antaño, por eso en el artículo de hoy te traemos una selección con las cinco mejores novelas históricas de Casa del Libro para este 2025. ¡Recupera el gusto por la lectura con las aventuras, las intrigas y los romances más fascinantes del mundo de ayer!

EL CONDE BELISARIO, de ROBERT GRAVES

El afamadísimo autor de Yo, Claudio y de Claudio el Dios y su esposa Mesalina, publicó en 1938 la colosal El conde Belisario: la historia del general más famoso del Imperio romano de Oriente, vencedor de los ostrogodos y vándalos, siempre al leal servicio del emperador Justiniano. Con la prosa atrapante que caracteriza a Robert Graves, esta novela, no tan conocida en España como el resto de su obra, captura una panorámica detalladísima del inicio de la Edad Media en el mundo mediterráneo, donde no faltan conflictos religiosos, políticos y, por supuesto, emocionales. En Casa del Libro lo tienes por 25,50€.

EL MANUSCRITO DE SANGRE, de LUIS GARCÍA JAMBRINA

Viajamos ahora a la Italia del Renacimiento de la mano de Luis García Jambrina para sumergirnos en un misterio que tiene como protagonista a uno de los nombres cumbre de las letras españolas: Fernando de Rojas, el inmortal autor de La Celestina. En El manuscrito de sangre conoceremos también a personajes como el papa Julio II, Lucrecia Borgia, el monje Savonarola y otro gigante de nuestra literatura, como es Francisco Delicado, cuyo famoso libro La lozana andaluza tendrá una importancia capital en el desarrollo de esta trama llena de intrigas. Lo edita Espasa y está en Casa del Libro por 21,90€.

EL TABLERO DE LA REINA, de LUIS ZUECO

La figura de Isabel la Católica es un material inagotable para tejer buenas historias. Esta novela de Luis Zueco arranca en el año 1468, con la muerte del príncipe Alfonso de Trastámara, en circunstancias bastante turbias, que se enlaza con un asesinato no menos misterioso de un miembro de la corte castellana. Dos personas, la ajedrecista Gadea y el cronista Ruy, encabezarán una investigación para hallar al culpable y destapar una trama que se enreda alrededor de la futura reina, y que será la génesis de su personificación como la pieza más poderosa del milenario juego. Lo tienes en Casa del Libro por 22,90€.

HASTA QUE PUEDA MATARTE, de JOSÉ SOTO CHICA

La última novela del conocido historiador José Soto Chica se centra en la historia de odio de dos soldados durante la rebelión de las Alpujarras. Por un lado, el español José de Monteagudo, veterano del Tercio de Granada, y por otro el jenízaro Mehmet al-Rumi, cuya historia de enemistad es eco de la guerra interminable que enfrenta a sus mundos, tanto en el plano político como en el religioso, y en cuyo centro se encuentra una mujer que trata de sobrevivir en medio de ambas mareas de violencia: María la Bailaora. Un libro perfecto para los lectores más rigurosos con la construcción del escenario histórico. Ahora mismo está en Casa del Libro a 24,95€.

MARTINENE DEL REY SOMBRA, de RAÚL QUINTO

Esta novela, que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa 2024, aborda uno de los eventos históricos menos conocidos y más perturbadores de la historia de España: el intento de exterminio de los gitanos del país durante el año 1749, conocido como la Gran Redada. En este libro se detallan los antecedentes y los pormenores de dicha operación, pasando de un lenguaje novelesco a un estilo ensayístico, todo ello adornado con fugas líricas que hacen de su lectura un regalo realmente inesperado. Lo publica la editorial Jekyll & Hill y tiene 176 páginas en formato rústica. Su precio en Casa del Libro es de 18€.

